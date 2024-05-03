https://ria.ru/20240503/peregovory-1943766800.html

СМИ: делегация ХАМАС в субботу прибудет в Каир для переговоров по Газе

СМИ: делегация ХАМАС в субботу прибудет в Каир для переговоров по Газе - РИА Новости, 03.05.2024

СМИ: делегация ХАМАС в субботу прибудет в Каир для переговоров по Газе

Делегация палестинского движения ХАМАС в субботу прибудет в Каир для продолжения переговоров по прекращению огня в секторе Газа, сообщает телеканал "Аль-Кахира... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T20:33

2024-05-03T20:33

2024-05-03T20:33

в мире

израиль

каир (город)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

египет

сектор газа

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ТУНИС, 3 мая - РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС в субботу прибудет в Каир для продолжения переговоров по прекращению огня в секторе Газа, сообщает телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на источник. "Египет примет делегацию движения ХАМАС, которая завтра прибудет в Каир для обсуждения развития ситуации с перемирием в секторе Газа", - сообщил источник телеканалу. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, иначе он начнет военную операцию в Рафахе. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники обнародовал некоторые детали нового предложения к ХАМАС, подготовленного посредниками из Египта касательно прекращения огня в секторе Газа и освобождения израильских заложников. По его данным, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить. Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен военнослужащих ЦАХАЛ, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. Израиль при этом не отказывается от планов достичь всех заявленных целей войны в Газе, включая полную ликвидацию ХАМАС. По данным израильской радиостанции Kan, Израиль на переговорах проявлял гибкость по вопросам возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части - северную и южную. Также в нем есть пункт о том, что у Израиля будет меньше возможностей физически контролировать поток палестинцев, которые будут возвращаться на север сектора Газа. Согласно предложению, жители, которые вернутся на север, будут проверяться египетскими и другими силами, а Израиль будет отслеживать их с помощью "других инструментов".

https://ria.ru/20240419/khamas-1940937075.html

https://ria.ru/20240404/palestina-1937741409.html

https://ria.ru/20240503/ssha-1943613184.html

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в мире, израиль, каир (город), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, сектор газа