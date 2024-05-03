Москву в честь Пасхи украсили более 700 праздничных конструкций
Заммэра: в Москве установили более 700 праздничных конструкций в честь Пасхи
Гигантское пасхальное яйцо. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Свыше 700 праздничных конструкций установили в столице в честь праздника Пасхи, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"В преддверии Светлой Пасхи, которую в этом году отмечают 5 мая, установили около церквей и храмов, на улицах и площадях, в парках более 700 объемно-декоративных конструкций, это пасхальные яйца и фигуры, цветочные композиции. Традиционно красочное оформление получила территория около Храма Христа Спасителя – там появилось пятиметровое пасхальное яйцо, цветочные арки и световые деревья", – рассказал Бирюков.
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Уточняется, что на территории многих столичных храмов установили декоративные украшения – пасхальные яйца с различными узорами и световые деревья.
"Парк Яуза" украсили композиции из плетенных корзин, пасхальных яиц, вишневых деревьев, тюльпанов", - пояснили в тексте.
В ведомстве добавили, что все световые и декоративные конструкции - многофункциональные, их можно использовать многократно, меняя вид в зависимости от праздника.