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Москву в честь Пасхи украсили более 700 праздничных конструкций - РИА Новости, 03.05.2024
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09:40 03.05.2024
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Москву в честь Пасхи украсили более 700 праздничных конструкций
Москву в честь Пасхи украсили более 700 праздничных конструкций - РИА Новости, 03.05.2024
Москву в честь Пасхи украсили более 700 праздничных конструкций
Свыше 700 праздничных конструкций установили в столице в честь праздника Пасхи, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:40
2024-05-03T09:40
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петр бирюков
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Свыше 700 праздничных конструкций установили в столице в честь праздника Пасхи, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "В преддверии Светлой Пасхи, которую в этом году отмечают 5 мая, установили около церквей и храмов, на улицах и площадях, в парках более 700 объемно-декоративных конструкций, это пасхальные яйца и фигуры, цветочные композиции. Традиционно красочное оформление получила территория около Храма Христа Спасителя – там появилось пятиметровое пасхальное яйцо, цветочные арки и световые деревья", – рассказал Бирюков. Уточняется, что на территории многих столичных храмов установили декоративные украшения – пасхальные яйца с различными узорами и световые деревья. "Парк Яуза" украсили композиции из плетенных корзин, пасхальных яиц, вишневых деревьев, тюльпанов", - пояснили в тексте. В ведомстве добавили, что все световые и декоративные конструкции - многофункциональные, их можно использовать многократно, меняя вид в зависимости от праздника.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Москву в честь Пасхи украсили более 700 праздничных конструкций

Заммэра: в Москве установили более 700 праздничных конструкций в честь Пасхи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГигантское пасхальное яйцо
Гигантское пасхальное яйцо - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Гигантское пасхальное яйцо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Свыше 700 праздничных конструкций установили в столице в честь праздника Пасхи, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"В преддверии Светлой Пасхи, которую в этом году отмечают 5 мая, установили около церквей и храмов, на улицах и площадях, в парках более 700 объемно-декоративных конструкций, это пасхальные яйца и фигуры, цветочные композиции. Традиционно красочное оформление получила территория около Храма Христа Спасителя – там появилось пятиметровое пасхальное яйцо, цветочные арки и световые деревья", – рассказал Бирюков.
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Вчера, 13:22
Уточняется, что на территории многих столичных храмов установили декоративные украшения – пасхальные яйца с различными узорами и световые деревья.
"Парк Яуза" украсили композиции из плетенных корзин, пасхальных яиц, вишневых деревьев, тюльпанов", - пояснили в тексте.
В ведомстве добавили, что все световые и декоративные конструкции - многофункциональные, их можно использовать многократно, меняя вид в зависимости от праздника.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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