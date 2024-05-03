https://ria.ru/20240503/paskha-1943619933.html

Москву в честь Пасхи украсили более 700 праздничных конструкций

Москву в честь Пасхи украсили более 700 праздничных конструкций - РИА Новости, 03.05.2024

Москву в честь Пасхи украсили более 700 праздничных конструкций

Свыше 700 праздничных конструкций установили в столице в честь праздника Пасхи, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T09:40

2024-05-03T09:40

2024-05-03T09:40

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Свыше 700 праздничных конструкций установили в столице в честь праздника Пасхи, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "В преддверии Светлой Пасхи, которую в этом году отмечают 5 мая, установили около церквей и храмов, на улицах и площадях, в парках более 700 объемно-декоративных конструкций, это пасхальные яйца и фигуры, цветочные композиции. Традиционно красочное оформление получила территория около Храма Христа Спасителя – там появилось пятиметровое пасхальное яйцо, цветочные арки и световые деревья", – рассказал Бирюков. Уточняется, что на территории многих столичных храмов установили декоративные украшения – пасхальные яйца с различными узорами и световые деревья. "Парк Яуза" украсили композиции из плетенных корзин, пасхальных яиц, вишневых деревьев, тюльпанов", - пояснили в тексте. В ведомстве добавили, что все световые и декоративные конструкции - многофункциональные, их можно использовать многократно, меняя вид в зависимости от праздника.

https://ria.ru/20240502/paskha-1943515175.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков