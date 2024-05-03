https://ria.ru/20240503/partiya-1943678922.html

Пермский край отправил в зону СВО 13 автомобилей и партию "черных ножей"

Пермский край отправил в зону СВО 13 автомобилей и партию "черных ножей" - РИА Новости, 03.05.2024

Пермский край отправил в зону СВО 13 автомобилей и партию "черных ножей"

Пермский край отправил бойцам в зону специальной военной операции 13 автомобилей и партию легендарных "черных ножей", сообщает краевое министерство... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:49

2024-05-03T13:49

2024-05-03T13:49

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ПЕРМЬ, 3 мая — РИА Новости. Пермский край отправил бойцам в зону специальной военной операции 13 автомобилей и партию легендарных "черных ножей", сообщает краевое министерство территориальной безопасности. В краевом министерстве территориальной безопасности сообщили, что в зону СВО военнослужащим из Перми, Добрянки, Кунгура, Краснокамска, Орды, Барды, Березников и Пермского округа были отправлены 13 автомобилей. Речь о машинах марок УАЗ, Lada (4х4) и Chevrolet Niva. Вместе с транспортом была направлена гуманитарная помощь для жителей Северодонецка, лекарства для госпиталя и вещи, продукты и письма для бойцов СВО. Груз прибыл к месту назначения. "Но главными подарками стали "черные ножи". Аналогичные "черные ножи" уже служили верой и правдой уральским танкистам в годы Великой Отечественной Войны, вселяя страх и ужас в фашистов, а немецкая разведка дала Уральскому добровольческому танковому корпусу одноименное название с клинками (дивизия черных ножей – ред.)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отправке гуманитарной помощи приняли участие представители министерства территориальной безопасности, Общероссийского народного фронта и благотворительного фонда "Единый центр поддержки". В открытых источниках указано, что "черными ножами" в обиходе называли прочные и острые армейские ножи образца 1941 года, выпускавшиеся Златоустовским инструментальным комбинатом в годы Великой Отечественной войны. Изделие имело прямое лезвие, а рукоять и ножны были окрашены черным лаком. Известно, что бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса получали подобные ножи. Уральский добровольческий танковый корпус создан в 1943 году. За два года войны он прошел от Орла до Праги 5,5 тысячи километров, в том числе с боями – более 2 тысяч километров, освободив сотни городов. Воинам корпуса вручено более 42 тысяч орденов и медалей.

https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898988435.html

https://ria.ru/20230919/urozhay-1897164167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, пермь, кунгур, ульяновский автомобильный завод (уаз), общероссийский народный фронт, lada vesta, chevrolet, гуманитарная помощь, благотворительность