Пермский край отправил в зону СВО 13 автомобилей и партию "черных ножей"
© Фото : Министерство территориальной безопасности Пермского краяПермский край отправил бойцам СВО 13 машин и партию "черных ножей"
© Фото : Министерство территориальной безопасности Пермского края
ПЕРМЬ, 3 мая — РИА Новости. Пермский край отправил бойцам в зону специальной военной операции 13 автомобилей и партию легендарных "черных ножей", сообщает краевое министерство территориальной безопасности.
В краевом министерстве территориальной безопасности сообщили, что в зону СВО военнослужащим из Перми, Добрянки, Кунгура, Краснокамска, Орды, Барды, Березников и Пермского округа были отправлены 13 автомобилей. Речь о машинах марок УАЗ, Lada (4х4) и Chevrolet Niva. Вместе с транспортом была направлена гуманитарная помощь для жителей Северодонецка, лекарства для госпиталя и вещи, продукты и письма для бойцов СВО. Груз прибыл к месту назначения.
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"Но главными подарками стали "черные ножи". Аналогичные "черные ножи" уже служили верой и правдой уральским танкистам в годы Великой Отечественной Войны, вселяя страх и ужас в фашистов, а немецкая разведка дала Уральскому добровольческому танковому корпусу одноименное название с клинками (дивизия черных ножей – ред.)", - говорится в сообщении.
© Фото : Министерство территориальной безопасности Пермского краяПермский край отправил бойцам СВО 13 машин и партию "черных ножей"
© Фото : Министерство территориальной безопасности Пермского края
Пермский край отправил бойцам СВО 13 машин и партию "черных ножей"
Уточняется, что в отправке гуманитарной помощи приняли участие представители министерства территориальной безопасности, Общероссийского народного фронта и благотворительного фонда "Единый центр поддержки".
© Фото : Министерство территориальной безопасности Пермского краяПермский край отправил бойцам СВО 13 машин и партию "черных ножей"
© Фото : Министерство территориальной безопасности Пермского края
Пермский край отправил бойцам СВО 13 машин и партию "черных ножей"
В открытых источниках указано, что "черными ножами" в обиходе называли прочные и острые армейские ножи образца 1941 года, выпускавшиеся Златоустовским инструментальным комбинатом в годы Великой Отечественной войны. Изделие имело прямое лезвие, а рукоять и ножны были окрашены черным лаком. Известно, что бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса получали подобные ножи.
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