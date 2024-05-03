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Пермский край отправил в зону СВО 13 автомобилей и партию "черных ножей" - РИА Новости, 03.05.2024
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13:49 03.05.2024
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Пермский край отправил в зону СВО 13 автомобилей и партию "черных ножей"
Пермский край отправил в зону СВО 13 автомобилей и партию "черных ножей" - РИА Новости, 03.05.2024
Пермский край отправил в зону СВО 13 автомобилей и партию "черных ножей"
Пермский край отправил бойцам в зону специальной военной операции 13 автомобилей и партию легендарных "черных ножей", сообщает краевое министерство... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:49
2024-05-03T13:49
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пермский край
пермь
кунгур
ульяновский автомобильный завод (уаз)
общероссийский народный фронт
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ПЕРМЬ, 3 мая — РИА Новости. Пермский край отправил бойцам в зону специальной военной операции 13 автомобилей и партию легендарных "черных ножей", сообщает краевое министерство территориальной безопасности. В краевом министерстве территориальной безопасности сообщили, что в зону СВО военнослужащим из Перми, Добрянки, Кунгура, Краснокамска, Орды, Барды, Березников и Пермского округа были отправлены 13 автомобилей. Речь о машинах марок УАЗ, Lada (4х4) и Chevrolet Niva. Вместе с транспортом была направлена гуманитарная помощь для жителей Северодонецка, лекарства для госпиталя и вещи, продукты и письма для бойцов СВО. Груз прибыл к месту назначения. "Но главными подарками стали "черные ножи". Аналогичные "черные ножи" уже служили верой и правдой уральским танкистам в годы Великой Отечественной Войны, вселяя страх и ужас в фашистов, а немецкая разведка дала Уральскому добровольческому танковому корпусу одноименное название с клинками (дивизия черных ножей – ред.)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отправке гуманитарной помощи приняли участие представители министерства территориальной безопасности, Общероссийского народного фронта и благотворительного фонда "Единый центр поддержки". В открытых источниках указано, что "черными ножами" в обиходе называли прочные и острые армейские ножи образца 1941 года, выпускавшиеся Златоустовским инструментальным комбинатом в годы Великой Отечественной войны. Изделие имело прямое лезвие, а рукоять и ножны были окрашены черным лаком. Известно, что бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса получали подобные ножи. Уральский добровольческий танковый корпус создан в 1943 году. За два года войны он прошел от Орла до Праги 5,5 тысячи километров, в том числе с боями – более 2 тысяч километров, освободив сотни городов. Воинам корпуса вручено более 42 тысяч орденов и медалей.
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898988435.html
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пермский край, пермь, кунгур, ульяновский автомобильный завод (уаз), общероссийский народный фронт, lada vesta, chevrolet, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Пермский край, Пермь, Кунгур, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Общероссийский народный фронт, Lada Vesta, Chevrolet, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Пермский край отправил в зону СВО 13 автомобилей и партию "черных ножей"

© Фото : Министерство территориальной безопасности Пермского краяПермский край отправил бойцам СВО 13 машин и партию "черных ножей"
Пермский край отправил бойцам СВО 13 машин и партию черных ножей - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Министерство территориальной безопасности Пермского края
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 3 мая — РИА Новости. Пермский край отправил бойцам в зону специальной военной операции 13 автомобилей и партию легендарных "черных ножей", сообщает краевое министерство территориальной безопасности.
В краевом министерстве территориальной безопасности сообщили, что в зону СВО военнослужащим из Перми, Добрянки, Кунгура, Краснокамска, Орды, Барды, Березников и Пермского округа были отправлены 13 автомобилей. Речь о машинах марок УАЗ, Lada (4х4) и Chevrolet Niva. Вместе с транспортом была направлена гуманитарная помощь для жителей Северодонецка, лекарства для госпиталя и вещи, продукты и письма для бойцов СВО. Груз прибыл к месту назначения.
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27 сентября 2023, 16:09
"Но главными подарками стали "черные ножи". Аналогичные "черные ножи" уже служили верой и правдой уральским танкистам в годы Великой Отечественной Войны, вселяя страх и ужас в фашистов, а немецкая разведка дала Уральскому добровольческому танковому корпусу одноименное название с клинками (дивизия черных ножей – ред.)", - говорится в сообщении.
© Фото : Министерство территориальной безопасности Пермского краяПермский край отправил бойцам СВО 13 машин и партию "черных ножей"
Пермский край отправил бойцам СВО 13 машин и партию черных ножей - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Министерство территориальной безопасности Пермского края
Пермский край отправил бойцам СВО 13 машин и партию "черных ножей"
Уточняется, что в отправке гуманитарной помощи приняли участие представители министерства территориальной безопасности, Общероссийского народного фронта и благотворительного фонда "Единый центр поддержки".
© Фото : Министерство территориальной безопасности Пермского краяПермский край отправил бойцам СВО 13 машин и партию "черных ножей"
Пермский край отправил бойцам СВО 13 машин и партию черных ножей - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Министерство территориальной безопасности Пермского края
Пермский край отправил бойцам СВО 13 машин и партию "черных ножей"
В открытых источниках указано, что "черными ножами" в обиходе называли прочные и острые армейские ножи образца 1941 года, выпускавшиеся Златоустовским инструментальным комбинатом в годы Великой Отечественной войны. Изделие имело прямое лезвие, а рукоять и ножны были окрашены черным лаком. Известно, что бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса получали подобные ножи.
Уральский добровольческий танковый корпус создан в 1943 году. За два года войны он прошел от Орла до Праги 5,5 тысячи километров, в том числе с боями – более 2 тысяч километров, освободив сотни городов. Воинам корпуса вручено более 42 тысяч орденов и медалей.
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Надежные людиПермский крайПермьКунгурУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Общероссийский народный фронтLada VestaChevroletГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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