https://ria.ru/20240503/palestina-1943663928.html

В Мексике студенты разбили лагерь в поддержку Палестины

В Мексике студенты разбили лагерь в поддержку Палестины - РИА Новости, 03.05.2024

В Мексике студенты разбили лагерь в поддержку Палестины

Студенты Национального автономного университета Мексики (UNAM), одного из крупнейших высших учебных заведений в стране, разбили палаточный лагерь на территории... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:58

2024-05-03T12:58

2024-05-03T13:16

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Студенты Национального автономного университета Мексики (UNAM), одного из крупнейших высших учебных заведений в стране, разбили палаточный лагерь на территории кампуса в поддержку Палестины, сообщает газета Jornada. "Студенты UNAM разбили лагерь в поддержку Палестины", - пишет издание. Как сообщает Jornada, на территории университета установили почти 20 палаток и восемь палестинских флагов. Акцию поддержали профсоюз работников университета, ученые и правозащитные организации. Участники акции надеются, что к ним присоединятся представители других учебных заведений Мексики. Студентка факультета политических и социальных наук Хулиана Канепа, участвующая в протесте, подчеркнула, что поддержка Палестины в ближайшие дни будет расти, так как участники "ждут студентов из других вузов и профсоюзов". Издание пишет, что другой участник акции - адвокат Луна Мартинес, заявила, что призвала университет прекратить действие соглашений с университетами Израиля, а правительство Мексики - последовать примеру Колумбии и разорвать отношения с Израилем из-за геноцида, который страна, по ее словам, устраивает палестинцам. Ранее акции в поддержку Палестины начались в США. Там кампусы престижных вузов стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа из-за многочисленных жертв среди мирного населения и помощи, которую США оказывают своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. В последние дни студенческие акции в поддержку Палестины всё чаще проходят и во Франции. Несколько раз полиция разгоняла протесты у престижных учебных заведений Sciences Po и Сорбонна. Студенты осуждают политику Парижа по поддержке Израиля и недостаточную помощь палестинскому народу.

https://ria.ru/20240425/ssha-1942186060.html

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в мире, палестина, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мексика