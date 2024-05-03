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Постпредство при ОЗХО отвергло обвинения в применении Россией химоружия - РИА Новости, 03.05.2024
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13:38 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/ozkho-1943676523.html
Постпредство при ОЗХО отвергло обвинения в применении Россией химоружия
Постпредство при ОЗХО отвергло обвинения в применении Россией химоружия - РИА Новости, 03.05.2024
Постпредство при ОЗХО отвергло обвинения в применении Россией химоружия
Обвинения России в применении химического оружия безосновательны, а действия США дискредитируют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:38
2024-05-03T13:38
в мире
россия
организация по запрещению химического оружия
владимир тарабрин
войска рхбз
сша
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обвинения России в применении химического оружия безосновательны, а действия США дискредитируют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая подтвердила уничтожение химоружия в РФ, заявило постпредство России при ОЗХО. "Обвинения в применении Россией химического оружия безосновательны. ОЗХО подтвердила, что Россия уничтожила весь свой химический арсенал. Россия регулярно принимает экспертов ОЗХО. Деятельность США дискредитирует ОЗХО", - говорится в заявлении представительства, опубликованном в соцсети X. В постпредстве также заявили, что США нацелены на подрыв международного права и навязывание основанного на правилах порядка. Россия считает неприемлемой тактику Запада по вбрасыванию фальшивок и бездоказательных обвинений в использовании химического оружия в адрес РФ, заявил РИА Новости в марте постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. Ранее в среду США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей. В госдепе объяснили это тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, однако никаких доказательств в ведомстве не привели. В ведомстве также отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ.
https://ria.ru/20240501/sanktsii-1943377864.html
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в мире, россия, организация по запрещению химического оружия, владимир тарабрин, войска рхбз, сша
В мире, Россия, Организация по запрещению химического оружия, Владимир Тарабрин, Войска РХБЗ, США
Постпредство при ОЗХО отвергло обвинения в применении Россией химоружия

Постпредство: обвинения со стороны США в адрес России дискредитируют ОЗХО

© AP PhotoВоеннослужащие во время проведения плановой проверки металлических контейнеров с отравляющими веществами на складе химического оружия
Военнослужащие во время проведения плановой проверки металлических контейнеров с отравляющими веществами на складе химического оружия - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo
Военнослужащие во время проведения плановой проверки металлических контейнеров с отравляющими веществами на складе химического оружия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обвинения России в применении химического оружия безосновательны, а действия США дискредитируют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая подтвердила уничтожение химоружия в РФ, заявило постпредство России при ОЗХО.
"Обвинения в применении Россией химического оружия безосновательны. ОЗХО подтвердила, что Россия уничтожила весь свой химический арсенал. Россия регулярно принимает экспертов ОЗХО. Деятельность США дискредитирует ОЗХО", - говорится в заявлении представительства, опубликованном в соцсети X. В постпредстве также заявили, что США нацелены на подрыв международного права и навязывание основанного на правилах порядка.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
США попытались объяснить введение санкций против войск РХБЗ
1 мая, 23:03
Россия считает неприемлемой тактику Запада по вбрасыванию фальшивок и бездоказательных обвинений в использовании химического оружия в адрес РФ, заявил РИА Новости в марте постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.
Ранее в среду США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей. В госдепе объяснили это тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, однако никаких доказательств в ведомстве не привели. В ведомстве также отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ.
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В миреРоссияОрганизация по запрещению химического оружияВладимир ТарабринВойска РХБЗСША
 
 
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