Постпредство при ОЗХО отвергло обвинения в применении Россией химоружия
Постпредство: обвинения со стороны США в адрес России дискредитируют ОЗХО
© AP PhotoВоеннослужащие во время проведения плановой проверки металлических контейнеров с отравляющими веществами на складе химического оружия
© AP Photo
Военнослужащие во время проведения плановой проверки металлических контейнеров с отравляющими веществами на складе химического оружия. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обвинения России в применении химического оружия безосновательны, а действия США дискредитируют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая подтвердила уничтожение химоружия в РФ, заявило постпредство России при ОЗХО.
"Обвинения в применении Россией химического оружия безосновательны. ОЗХО подтвердила, что Россия уничтожила весь свой химический арсенал. Россия регулярно принимает экспертов ОЗХО. Деятельность США дискредитирует ОЗХО", - говорится в заявлении представительства, опубликованном в соцсети X. В постпредстве также заявили, что США нацелены на подрыв международного права и навязывание основанного на правилах порядка.
Россия считает неприемлемой тактику Запада по вбрасыванию фальшивок и бездоказательных обвинений в использовании химического оружия в адрес РФ, заявил РИА Новости в марте постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.
Ранее в среду США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей. В госдепе объяснили это тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, однако никаких доказательств в ведомстве не привели. В ведомстве также отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ.