https://ria.ru/20240503/ozkho-1943676523.html

Постпредство при ОЗХО отвергло обвинения в применении Россией химоружия

Постпредство при ОЗХО отвергло обвинения в применении Россией химоружия - РИА Новости, 03.05.2024

Постпредство при ОЗХО отвергло обвинения в применении Россией химоружия

Обвинения России в применении химического оружия безосновательны, а действия США дискредитируют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:38

2024-05-03T13:38

2024-05-03T13:38

в мире

россия

организация по запрещению химического оружия

владимир тарабрин

войска рхбз

сша

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обвинения России в применении химического оружия безосновательны, а действия США дискредитируют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая подтвердила уничтожение химоружия в РФ, заявило постпредство России при ОЗХО. "Обвинения в применении Россией химического оружия безосновательны. ОЗХО подтвердила, что Россия уничтожила весь свой химический арсенал. Россия регулярно принимает экспертов ОЗХО. Деятельность США дискредитирует ОЗХО", - говорится в заявлении представительства, опубликованном в соцсети X. В постпредстве также заявили, что США нацелены на подрыв международного права и навязывание основанного на правилах порядка. Россия считает неприемлемой тактику Запада по вбрасыванию фальшивок и бездоказательных обвинений в использовании химического оружия в адрес РФ, заявил РИА Новости в марте постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. Ранее в среду США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей. В госдепе объяснили это тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, однако никаких доказательств в ведомстве не привели. В ведомстве также отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ.

https://ria.ru/20240501/sanktsii-1943377864.html

https://ria.ru/20240312/khimoruzhie-1932591551.html

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сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, организация по запрещению химического оружия, владимир тарабрин, войска рхбз, сша