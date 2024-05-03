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"Все мрачно": в США раскрыли, на какой шаг пришлось пойти ВСУ
"Все мрачно": в США раскрыли, на какой шаг пришлось пойти ВСУ - РИА Новости, 03.05.2024
"Все мрачно": в США раскрыли, на какой шаг пришлось пойти ВСУ
Украинская армия продолжает оставлять свои позиции и отступать, ожидая поставки в страну помощи недавно одобренной помощи США, пишет корреспондент Responsible... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:32
2024-05-03T11:32
2024-05-03T12:04
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинская армия продолжает оставлять свои позиции и отступать, ожидая поставки в страну помощи недавно одобренной помощи США, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли."Пока Украина ждет прибытия последнего транша американской помощи, ситуация на поле боя становится все более мрачной. В минувшие выходные украинские войска отступили из трех населенных пунктов <…>, не сумев дать отпор российскому наступлению", — отметил он.Малли также подчеркнул, что изначально на новый пакет помощи возлагались большие надежды. Однако, добавил он, сейчас становится понятно, что он поможет в обороне, но не изменит ситуацию в пользу ВСУ коренным образом.В апреле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Читайте в Дзен: "Замучались пыль глотать": граждане России возвращаются домойПоследний шанс: в Германии выступили со срочным требованием по Украине. Ее ждут неприятные территориальные изменения
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в мире, сша, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Все мрачно": в США раскрыли, на какой шаг пришлось пойти ВСУ
RS: ВСУ теряют территории, находясь в ожидании помощи от США