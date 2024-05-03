https://ria.ru/20240503/otstuplenie-1943640548.html

"Все мрачно": в США раскрыли, на какой шаг пришлось пойти ВСУ

"Все мрачно": в США раскрыли, на какой шаг пришлось пойти ВСУ - РИА Новости, 03.05.2024

"Все мрачно": в США раскрыли, на какой шаг пришлось пойти ВСУ

Украинская армия продолжает оставлять свои позиции и отступать, ожидая поставки в страну помощи недавно одобренной помощи США, пишет корреспондент Responsible... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:32

2024-05-03T11:32

2024-05-03T12:04

в мире

сша

украина

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894358852_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a9eb3eb86fa72948bb50ecf60be631af.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинская армия продолжает оставлять свои позиции и отступать, ожидая поставки в страну помощи недавно одобренной помощи США, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли."Пока Украина ждет прибытия последнего транша американской помощи, ситуация на поле боя становится все более мрачной. В минувшие выходные украинские войска отступили из трех населенных пунктов <…>, не сумев дать отпор российскому наступлению", — отметил он.Малли также подчеркнул, что изначально на новый пакет помощи возлагались большие надежды. Однако, добавил он, сейчас становится понятно, что он поможет в обороне, но не изменит ситуацию в пользу ВСУ коренным образом.В апреле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Читайте в Дзен: "Замучались пыль глотать": граждане России возвращаются домойПоследний шанс: в Германии выступили со срочным требованием по Украине. Ее ждут неприятные территориальные изменения

https://ria.ru/20240503/udar-1943633824.html

https://ria.ru/20240503/kemeron-1943622618.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины