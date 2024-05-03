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Гагаузия не видит желания со стороны властей Молдавии возобновить диалог - РИА Новости, 03.05.2024
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14:51 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/ormanzhi-1943694606.html
Гагаузия не видит желания со стороны властей Молдавии возобновить диалог
Гагаузия не видит желания со стороны властей Молдавии возобновить диалог - РИА Новости, 03.05.2024
Гагаузия не видит желания со стороны властей Молдавии возобновить диалог
Гагаузская автономия не видит желания со стороны властей Молдавии возобновить диалог и работу межпарламентской рабочей группы, считает депутат парламента... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:51
2024-05-03T14:51
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
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КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Гагаузская автономия не видит желания со стороны властей Молдавии возобновить диалог и работу межпарламентской рабочей группы, считает депутат парламента Гагаузии Николай Орманжи. В мае прошлого года участники съезда депутатов и представительных органов власти всех уровней Гагаузии приняли резолюцию, в которой потребовали от президента, парламента и правительства Молдавии закрепить статус автономии в конституции республики, а также привести законодательство страны в соответствие со статусом Гагаузии и "прекратить незаконную практику центральных властей по блокированию реализации автономией полномочий, установленных законом об особом правовом статусе Гагаузии". "Кишинев не заинтересован в возобновлении работы межпарламентской рабочей группы. За два года существования рабочей группы депутаты убедились, что коллеги из Кишинева игнорируют закон об особом правовом статусе. Диалоговая площадка носила формальный характер, что и стало основной причиной для приостановления ее деятельности. Со стороны парламента, президента и правительства нет ни одного действенного шага для того, чтобы мы возобновили работу", - заявил Орманжи журналистам. По его словам, вместо этого власти страны урезают полномочия автономии. "Сегодня игнорируется власть исполнительного и законодательного органа. Дипломатия требует решения вопросов за столом, а у нас одностороннее движение, поэтому не вижу смысла возобновлять работу", - пояснил депутат. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240503/bolya-1943613862.html
https://ria.ru/20240430/gutsul-1943151460.html
https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев
Гагаузия не видит желания со стороны властей Молдавии возобновить диалог

Гагаузский депутат Орманжи: Кишинев не заинтересован в возобновлении диалога

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Гагаузская автономия не видит желания со стороны властей Молдавии возобновить диалог и работу межпарламентской рабочей группы, считает депутат парламента Гагаузии Николай Орманжи.
В мае прошлого года участники съезда депутатов и представительных органов власти всех уровней Гагаузии приняли резолюцию, в которой потребовали от президента, парламента и правительства Молдавии закрепить статус автономии в конституции республики, а также привести законодательство страны в соответствие со статусом Гагаузии и "прекратить незаконную практику центральных властей по блокированию реализации автономией полномочий, установленных законом об особом правовом статусе Гагаузии".
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"Кишинев не заинтересован в возобновлении работы межпарламентской рабочей группы. За два года существования рабочей группы депутаты убедились, что коллеги из Кишинева игнорируют закон об особом правовом статусе. Диалоговая площадка носила формальный характер, что и стало основной причиной для приостановления ее деятельности. Со стороны парламента, президента и правительства нет ни одного действенного шага для того, чтобы мы возобновили работу", - заявил Орманжи журналистам.
По его словам, вместо этого власти страны урезают полномочия автономии. "Сегодня игнорируется власть исполнительного и законодательного органа. Дипломатия требует решения вопросов за столом, а у нас одностороннее движение, поэтому не вижу смысла возобновлять работу", - пояснил депутат.
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Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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