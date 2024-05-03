Орбан обвинил США в затягивании конфликта на Украине
Орбан: конфликт на Украине дает заказы военпрому США, поэтому они его продлевают
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 3 мая - РИА Новости. Американская военная промышленность получает огромные заказы в ходе конфликта на Украине, поэтому США затягивают его, выделяя новые пакеты помощи Киеву, при этом большинство населения, в том числе в Европе, заинтересовано в мире, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Он напомнил высказывание президента США Джо Байдена незадолго до принятие конгрессом США пакета военной помощи Киеву на сумму 61 миллиард долларов, что "американская экономика преуспевает от оказания военной помощи Украине".
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По его словам, за политическим вектором в сторону продления конфликта стоят "очень серьезные силы из бизнеса, политики и экономики".
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"Но большинство населения на стороне мира. Это объясняет то, что в Европе последнее время растет число тех, кто чувствует угрозу и не хотят войны, в то время как европейские лидеры каждый день делают все новые шаги в сторону войны", - отметил премьер Венгрии.
Орбан в мае 2022 года заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, в том числе американский миллиардер Джордж Сорос, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам.
Президент США Джо Байден ранее подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.