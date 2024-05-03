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В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/opasnost-1943758347.html
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотника
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 03.05.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотника
Объявленная опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) отменена, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T19:18
2024-05-03T19:18
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
украина
безопасность
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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Объявленная опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) отменена, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. Сообщение о запуске сигнала угрозы атаки БПЛА было в 18.40 мск, спустя 21 минуту отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240503/gladkov-1943655774.html
белгородская область
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Украина, Безопасность
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотника

МЧС по Белгородской области отменила объявленную опасность атаки беспилотника

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЛюди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу
Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Объявленная опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) отменена, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области.
Сообщение о запуске сигнала угрозы атаки БПЛА было в 18.40 мск, спустя 21 минуту отменили тревогу.
"РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
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Вчера, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияУкраинаБезопасность
 
 
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