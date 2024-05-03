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В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотника

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 03.05.2024

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотника

Объявленная опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) отменена, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T19:18

2024-05-03T19:18

2024-05-03T19:18

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Объявленная опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) отменена, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. Сообщение о запуске сигнала угрозы атаки БПЛА было в 18.40 мск, спустя 21 минуту отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240503/gladkov-1943655774.html

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина, безопасность