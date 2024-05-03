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Чемезов заявил о востребованности новейшей огнеметной системы "Тосочка"
Чемезов заявил о востребованности новейшей огнеметной системы "Тосочка" - РИА Новости, 03.05.2024
Чемезов заявил о востребованности новейшей огнеметной системы "Тосочка"
В зоне СВО очень востребованы новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", их серийное производство освоено, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех"... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T10:25
2024-05-03T10:25
2024-05-03T10:38
новое оружие россии
тос-2
безопасность
россия
сергей чемезов
михаил мишустин
ростех
су-57
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В зоне СВО очень востребованы новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", их серийное производство освоено, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным."Освоено производство новых образцов, в том числе тяжелых огнеметных систем – это ТОС-2. Она сегодня очень задействована в зоне СВО", - сказал Чемезов в эфире "России-24".По его словам, "Ростех" поставляет Минобороны также новые самолеты Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ2, вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, танки Т-90М, комплексы разведки "Пенициллин", управляемые снаряды "Краснополь", системы дистанционного минирования "Земледелие", беспилотники камикадзе "Куб", управляемые ракеты для беспилотников и другую технику.
https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943517887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тос-2, безопасность, россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех, су-57, су-35с
Новое оружие России, ТОС-2, Безопасность, Россия, Сергей Чемезов, Михаил Мишустин, Ростех, Су-57, Су-35С
Чемезов заявил о востребованности новейшей огнеметной системы "Тосочка"
Чемезов: в зоне СВО востребована новейшая огнеметная система "Тосочка"