https://ria.ru/20240503/ognemet-1943626744.html

Чемезов заявил о востребованности новейшей огнеметной системы "Тосочка"

Чемезов заявил о востребованности новейшей огнеметной системы "Тосочка" - РИА Новости, 03.05.2024

Чемезов заявил о востребованности новейшей огнеметной системы "Тосочка"

В зоне СВО очень востребованы новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", их серийное производство освоено, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех"... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T10:25

2024-05-03T10:25

2024-05-03T10:38

новое оружие россии

тос-2

безопасность

россия

сергей чемезов

михаил мишустин

ростех

су-57

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В зоне СВО очень востребованы новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", их серийное производство освоено, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным."Освоено производство новых образцов, в том числе тяжелых огнеметных систем – это ТОС-2. Она сегодня очень задействована в зоне СВО", - сказал Чемезов в эфире "России-24".По его словам, "Ростех" поставляет Минобороны также новые самолеты Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ2, вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, танки Т-90М, комплексы разведки "Пенициллин", управляемые снаряды "Краснополь", системы дистанционного минирования "Земледелие", беспилотники камикадзе "Куб", управляемые ракеты для беспилотников и другую технику.

https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943517887.html

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Варвара Скокшина

тос-2, безопасность, россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех, су-57, су-35с