https://ria.ru/20240503/odintsovo-1943666367.html

В Подмосковье женщина избила ребенка на детской площадке

В Подмосковье женщина избила ребенка на детской площадке - РИА Новости, 03.05.2024

В Подмосковье женщина избила ребенка на детской площадке

Женщина избила 13-летнюю девочку на детской площадке в Одинцово, пострадавшая доставлена в больницу, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:05

2024-05-03T13:05

2024-05-03T13:05

происшествия

одинцово

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Женщина избила 13-летнюю девочку на детской площадке в Одинцово, пострадавшая доставлена в больницу, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД, В ведомстве рассказали, что в отдел полиции по Одинцовскому городскому округу от мужчины поступило заявление о том, что на детской площадке на улице Сколковской избили его дочь. "По предварительной информации, женщина в ходе конфликта несколько раз ударила 13-летнюю девочку, причинив ей телесные повреждения, а затем покинула место происшествия... Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции установили правонарушительницу, ею оказалась местная жительница 1988 года рождения. В настоящее время полицейскими проводится проверка, в ходе которой будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения причинения степени вреда здоровью подростка.

https://ria.ru/20240503/sobaka-1943613020.html

https://ria.ru/20240429/napadenie-1943081551.html

одинцово

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происшествия, одинцово