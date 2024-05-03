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В Подмосковье женщина избила ребенка на детской площадке - РИА Новости, 03.05.2024
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13:05 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/odintsovo-1943666367.html
В Подмосковье женщина избила ребенка на детской площадке
В Подмосковье женщина избила ребенка на детской площадке - РИА Новости, 03.05.2024
В Подмосковье женщина избила ребенка на детской площадке
Женщина избила 13-летнюю девочку на детской площадке в Одинцово, пострадавшая доставлена в больницу, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:05
2024-05-03T13:05
происшествия
одинцово
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Женщина избила 13-летнюю девочку на детской площадке в Одинцово, пострадавшая доставлена в больницу, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД, В ведомстве рассказали, что в отдел полиции по Одинцовскому городскому округу от мужчины поступило заявление о том, что на детской площадке на улице Сколковской избили его дочь. "По предварительной информации, женщина в ходе конфликта несколько раз ударила 13-летнюю девочку, причинив ей телесные повреждения, а затем покинула место происшествия... Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции установили правонарушительницу, ею оказалась местная жительница 1988 года рождения. В настоящее время полицейскими проводится проверка, в ходе которой будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения причинения степени вреда здоровью подростка.
https://ria.ru/20240503/sobaka-1943613020.html
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происшествия, одинцово
Происшествия, Одинцово
В Подмосковье женщина избила ребенка на детской площадке

В Одинцово женщина избила 13-летнюю девочку на детской площадке

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Женщина избила 13-летнюю девочку на детской площадке в Одинцово, пострадавшая доставлена в больницу, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД,
В ведомстве рассказали, что в отдел полиции по Одинцовскому городскому округу от мужчины поступило заявление о том, что на детской площадке на улице Сколковской избили его дочь.
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"По предварительной информации, женщина в ходе конфликта несколько раз ударила 13-летнюю девочку, причинив ей телесные повреждения, а затем покинула место происшествия... Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции установили правонарушительницу, ею оказалась местная жительница 1988 года рождения.
В настоящее время полицейскими проводится проверка, в ходе которой будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения причинения степени вреда здоровью подростка.
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