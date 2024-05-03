https://ria.ru/20240503/obuchenie-1943740017.html

Обучение на тему бизнеса в сфере дизайна интерьера пройдет в Омске

Обучение на тему бизнеса в сфере дизайна интерьера пройдет в Омске - РИА Новости, 03.05.2024

Обучение на тему бизнеса в сфере дизайна интерьера пройдет в Омске

Более 50 дизайнеров интерьера, декораторов и предметных дизайнеров Омска смогут стать участниками программы "Акселерация бизнеса в сфере дизайна интерьера" с 3... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:37

2024-05-03T17:37

2024-05-03T17:37

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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Более 50 дизайнеров интерьера, декораторов и предметных дизайнеров Омска смогут стать участниками программы "Акселерация бизнеса в сфере дизайна интерьера" с 3 по 7 июня, обучение будет проводиться в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства Омской области. Программа поможет повысить профессиональные навыки и даст поддержку в сфере юридической защиты бизнеса. "В прошлом году центр "Мой бизнес" Омской области уже проводил подобный акселератор. Обучающий курс был рассчитан на самозанятых и получил хорошие отзывы. Участники отметили, что дизайнер не может один раз получить образование и больше не развиваться, поэтому получать новые знания необходимо, чтобы быть востребованным, быть в тренде иметь возможность масштабироваться", - сказала заместитель управляющего – начальник центра поддержки предпринимательства Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства Дания Бегишева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что обучение по данной программе уже прошли более 250 дизайнеров со всей Сибири: Омска, Новосибирска, Томска, Барнаула и Кемерово. Программа включает: "Организацию и работу студии", "Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации", "Определение своей целевой аудитории", "Формирование платформы бренда". Мероприятие проводится центром "Мой бизнес" по заказу министерства экономического развития Омской области.

https://ria.ru/20240227/burgernaya-1929817074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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