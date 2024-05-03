https://ria.ru/20240503/obuchenie-1943740017.html
Обучение на тему бизнеса в сфере дизайна интерьера пройдет в Омске
Обучение на тему бизнеса в сфере дизайна интерьера пройдет в Омске - РИА Новости, 03.05.2024
Обучение на тему бизнеса в сфере дизайна интерьера пройдет в Омске
Более 50 дизайнеров интерьера, декораторов и предметных дизайнеров Омска смогут стать участниками программы "Акселерация бизнеса в сфере дизайна интерьера" с 3... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:37
2024-05-03T17:37
2024-05-03T17:37
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Более 50 дизайнеров интерьера, декораторов и предметных дизайнеров Омска смогут стать участниками программы "Акселерация бизнеса в сфере дизайна интерьера" с 3 по 7 июня, обучение будет проводиться в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства Омской области. Программа поможет повысить профессиональные навыки и даст поддержку в сфере юридической защиты бизнеса. "В прошлом году центр "Мой бизнес" Омской области уже проводил подобный акселератор. Обучающий курс был рассчитан на самозанятых и получил хорошие отзывы. Участники отметили, что дизайнер не может один раз получить образование и больше не развиваться, поэтому получать новые знания необходимо, чтобы быть востребованным, быть в тренде иметь возможность масштабироваться", - сказала заместитель управляющего – начальник центра поддержки предпринимательства Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства Дания Бегишева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что обучение по данной программе уже прошли более 250 дизайнеров со всей Сибири: Омска, Новосибирска, Томска, Барнаула и Кемерово. Программа включает: "Организацию и работу студии", "Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации", "Определение своей целевой аудитории", "Формирование платформы бренда". Мероприятие проводится центром "Мой бизнес" по заказу министерства экономического развития Омской области.
https://ria.ru/20240227/burgernaya-1929817074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, омск, новосибирск, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), нацпроекты
Твой бизнес, Омская область, Омск, Новосибирск, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Бизнес, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Нацпроекты
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Более 50 дизайнеров интерьера, декораторов и предметных дизайнеров Омска смогут стать участниками программы "Акселерация бизнеса в сфере дизайна интерьера" с 3 по 7 июня, обучение будет проводиться в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства Омской области.
Программа поможет повысить профессиональные навыки и даст поддержку в сфере юридической защиты бизнеса.
"В прошлом году центр "Мой бизнес" Омской области уже проводил подобный акселератор. Обучающий курс был рассчитан на самозанятых и получил хорошие отзывы. Участники отметили, что дизайнер не может один раз получить образование и больше не развиваться, поэтому получать новые знания необходимо, чтобы быть востребованным, быть в тренде иметь возможность масштабироваться", - сказала заместитель управляющего – начальник центра поддержки предпринимательства Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства Дания Бегишева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что обучение по данной программе уже прошли более 250 дизайнеров со всей Сибири: Омска, Новосибирска
, Томска
, Барнаула
и Кемерово
.
Программа включает: "Организацию и работу студии", "Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации", "Определение своей целевой аудитории", "Формирование платформы бренда".
Мероприятие проводится центром "Мой бизнес" по заказу министерства экономического развития Омской области.