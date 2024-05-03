https://ria.ru/20240503/nato-1943753374.html
СМИ: Трамп хочет потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону
СМИ: Трамп хочет потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 03.05.2024
СМИ: Трамп хочет потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону
Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает идею в случае победы на выборах главы государства начать требовать от стран НАТО увеличить траты на оборону до... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T18:46
2024-05-03T18:46
2024-05-03T18:46
в мире
сша
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает идею в случае победы на выборах главы государства начать требовать от стран НАТО увеличить траты на оборону до 3% ВВП, сообщает газета Times со ссылкой на источники. Трамп ранее дал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. "Дональд Трамп обдумывает возможность усилить свои требования относительно военных расходов стран НАТО с 2% до 3% ВВП", - пишет газета. Издание отмечает, что Трамп может потребовать увеличить траты на оборону в случае переизбрания на пост президента США. По словам источника, близкого к самому Трампу, на экс-лидера США во время встречи в Нью-Йорке повлияли доводы президента Польши Анджея Дуды, который призывал все страны НАТО к значительному увеличению расходов на оборону. "Мышление (Трампа) развивается в сторону трех процентов, особенно после разговора с Дудой, и это не учитывая деньги для Украины", - сказал близкий к Трампу источник. В апреле президент Польши Анджей Дуда встретился с бывшим лидером США Дональдом Трампом в его частных апартаментах в Нью-Йорке. Варшава заявила, что визит носил исключительно частный характер. Одной из тем переговоров было повышение расходов на оборону в НАТО до 3% ВВП, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке. На этой неделе европейское издание Politico со ссылкой на гендиректора Еврокомиссии по оборонной промышленности Тимо Песонена сообщало, что некоторые европейские страны-члены НАТО призывают увеличить цель по расходам на оборону до 3% ВВП. Издание отметило, что что Польша и Греция на данный момент являются единственными странами ЕС в составе НАТО, которые тратят на оборону более 3% от ВВП. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в 2024 году по меньшей мере 18 стран НАТО потратят минимум 2% своего ВВП на нужды обороны в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями. На саммите НАТО в Вильнюсе летом прошлого года страны альянса согласовали минимальную цель по расходам на оборону в 2% ВВП. При этом пока немногие из стран блока на практике осуществляют такие траты. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
https://ria.ru/20240413/tramp-1939732708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, нато
В мире, США, Дональд Трамп, НАТО
СМИ: Трамп хочет потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону
Times: Трамп потребует увеличить траты НАТО на оборону, если станет президентом
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает идею в случае победы на выборах главы государства начать требовать от стран НАТО увеличить траты на оборону до 3% ВВП, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
Трамп ранее дал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
"Дональд Трамп обдумывает возможность усилить свои требования относительно военных расходов стран НАТО с 2% до 3% ВВП", - пишет газета. Издание отмечает, что Трамп может потребовать увеличить траты на оборону в случае переизбрания на пост президента США.
По словам источника, близкого к самому Трампу, на экс-лидера США во время встречи в Нью-Йорке
повлияли доводы президента Польши Анджея Дуды
, который призывал все страны НАТО к значительному увеличению расходов на оборону.
"Мышление (Трампа) развивается в сторону трех процентов, особенно после разговора с Дудой, и это не учитывая деньги для Украины", - сказал близкий к Трампу источник.
В апреле президент Польши Анджей Дуда встретился с бывшим лидером США Дональдом Трампом в его частных апартаментах в Нью-Йорке. Варшава
заявила, что визит носил исключительно частный характер. Одной из тем переговоров было повышение расходов на оборону в НАТО до 3% ВВП, а также конфликты на Украине
и Ближнем Востоке
.
На этой неделе европейское издание Politico со ссылкой на гендиректора Еврокомиссии
по оборонной промышленности Тимо Песонена сообщало, что некоторые европейские страны-члены НАТО призывают увеличить цель по расходам на оборону до 3% ВВП. Издание отметило, что что Польша и Греция
на данный момент являются единственными странами ЕС
в составе НАТО, которые тратят на оборону более 3% от ВВП.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг
сообщил, что в 2024 году по меньшей мере 18 стран НАТО потратят минимум 2% своего ВВП на нужды обороны в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями. На саммите НАТО в Вильнюсе
летом прошлого года страны альянса согласовали минимальную цель по расходам на оборону в 2% ВВП. При этом пока немногие из стран блока на практике осуществляют такие траты.
Москва
не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе
.