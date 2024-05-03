https://ria.ru/20240503/nagrazhdenie-1943747257.html

Победителей конкурса "Наша Победа!" наградили в калужском Заксобрании

Победителей конкурса "Наша Победа!" наградили в калужском Заксобрании - РИА Новости, 03.05.2024

Победителей конкурса "Наша Победа!" наградили в калужском Заксобрании

Награждение победителей конкурса рисунков "Наша Победа!" прошло в пятницу на заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T18:38

2024-05-03T18:38

2024-05-03T18:38

калужская область

калужская область

россия

законодательное собрание калужской области

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Награждение победителей конкурса рисунков "Наша Победа!" прошло в пятницу на заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области, сообщает пресс-служба регионального парламента. Творческий конкурс проводился для детей и молодежи в возрасте от семи до 25 лет. В преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне юные художники представили около 600 работ. Каждый участник конкурса получит письмо с благодарностью от спикера регионального парламента Геннадия Новосельцева. "Все конкурсанты прониклись атмосферой страшных военных лет и смогли передать трагизм того времени, доблесть предков. Также в своих рисунках ребята отразили героизм современников – участников спецоперации, отстаивающих свободу России сегодня", - говорится в сообщении. Работы будущих художников будут переданы бойцам СВО на фронт, для которых такие весточки очень важны. Победителям и призерам конкурса были вручены заслуженные награды. В возрастной группе от семи до 12 лет первое место досталось Георгию Проневу, второе – Матвею Кузьмину, третье – Василисе Аксенкиной. В возрастной группе от 13 до 18 лет первое место у Анны Окружновой, второе – у Марии Ершовой, третье – у Амирхона Хамроева. В возрастной группе от 19 до 25 лет первое место взяла Валерия Щепилова.

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https://ria.ru/20230916/torzhestvo-1896647197.html

https://ria.ru/20230914/pesnya-1896298116.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, россия, законодательное собрание калужской области