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Победителей конкурса "Наша Победа!" наградили в калужском Заксобрании
Победителей конкурса "Наша Победа!" наградили в калужском Заксобрании - РИА Новости, 03.05.2024
Победителей конкурса "Наша Победа!" наградили в калужском Заксобрании
Награждение победителей конкурса рисунков "Наша Победа!" прошло в пятницу на заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T18:38
2024-05-03T18:38
2024-05-03T18:38
калужская область
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Награждение победителей конкурса рисунков "Наша Победа!" прошло в пятницу на заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области, сообщает пресс-служба регионального парламента. Творческий конкурс проводился для детей и молодежи в возрасте от семи до 25 лет. В преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне юные художники представили около 600 работ. Каждый участник конкурса получит письмо с благодарностью от спикера регионального парламента Геннадия Новосельцева. "Все конкурсанты прониклись атмосферой страшных военных лет и смогли передать трагизм того времени, доблесть предков. Также в своих рисунках ребята отразили героизм современников – участников спецоперации, отстаивающих свободу России сегодня", - говорится в сообщении. Работы будущих художников будут переданы бойцам СВО на фронт, для которых такие весточки очень важны. Победителям и призерам конкурса были вручены заслуженные награды. В возрастной группе от семи до 12 лет первое место досталось Георгию Проневу, второе – Матвею Кузьмину, третье – Василисе Аксенкиной. В возрастной группе от 13 до 18 лет первое место у Анны Окружновой, второе – у Марии Ершовой, третье – у Амирхона Хамроева. В возрастной группе от 19 до 25 лет первое место взяла Валерия Щепилова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калужская область, россия, законодательное собрание калужской области
Калужская область, Калужская область, Россия, Законодательное Собрание Калужской области
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Награждение победителей конкурса рисунков "Наша Победа!" прошло в пятницу на заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Творческий конкурс проводился для детей и молодежи в возрасте от семи до 25 лет.
В преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне юные художники представили около 600 работ. Каждый участник конкурса получит письмо с благодарностью от спикера регионального парламента Геннадия Новосельцева.
"Все конкурсанты прониклись атмосферой страшных военных лет и смогли передать трагизм того времени, доблесть предков. Также в своих рисунках ребята отразили героизм современников – участников спецоперации, отстаивающих свободу России
сегодня", - говорится в сообщении.
Работы будущих художников будут переданы бойцам СВО на фронт, для которых такие весточки очень важны.
Победителям и призерам конкурса были вручены заслуженные награды.
В возрастной группе от семи до 12 лет первое место досталось Георгию Проневу, второе – Матвею Кузьмину, третье – Василисе Аксенкиной.
В возрастной группе от 13 до 18 лет первое место у Анны Окружновой, второе – у Марии Ершовой, третье – у Амирхона Хамроева.
В возрастной группе от 19 до 25 лет первое место взяла Валерия Щепилова.