https://ria.ru/20240503/myanma-1943689231.html

Власти Мьянмы временно запретили мужчинам выезжать за границу на работу

Власти Мьянмы временно запретили мужчинам выезжать за границу на работу - РИА Новости, 03.05.2024

Власти Мьянмы временно запретили мужчинам выезжать за границу на работу

Правительство Мьянмы ввело временный запрет для мужчин на работу за границей, это связано с напряженной ситуацией в стране и призывом в армию, сообщает газета... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:25

2024-05-03T14:25

2024-05-03T14:25

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правительство Мьянмы ввело временный запрет для мужчин на работу за границей, это связано с напряженной ситуацией в стране и призывом в армию, сообщает газета Myanmar Now. По ее данным, постоянный секретарь министерства труда Республики Союз Мьянма У Нюнт Вин подтвердил, что запрет для мужчин на выезд на работу за границей действует с 1 мая. Он не уточнил, в чем причина ограничения, однако, по оценке газеты, оно связано с недавно введенным законом о воинской повинности в стране. "Это распространяется на все страны. Запрет действует для тех, кто разместил заявку (на работу за границей - ред.) начиная с 1 мая, более ранние одобренные заявки останутся действительны. Это все, что я могу сказать", - отметил У Нюнт Вин. На вопрос, связано ли ограничение с законом о воинской повинности, постоянный секретарь ответил, что решение было принято "в соответствии с потребностями ситуации". По оценке газеты, из-за закона о воинской повинности наблюдается "тревожное количество молодых людей", уезжающих в зарубежные страны как легальными, так и нелегальными способами. В Myanmar Now предположили, что новый запрет для мужчин "может привести к увеличению нелегальных выездов".

https://ria.ru/20240411/myanma-1939274324.html

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здоровье - общество, мьянма, в мире