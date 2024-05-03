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Власти Мьянмы временно запретили мужчинам выезжать за границу на работу - РИА Новости, 03.05.2024
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14:25 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/myanma-1943689231.html
Власти Мьянмы временно запретили мужчинам выезжать за границу на работу
Власти Мьянмы временно запретили мужчинам выезжать за границу на работу - РИА Новости, 03.05.2024
Власти Мьянмы временно запретили мужчинам выезжать за границу на работу
Правительство Мьянмы ввело временный запрет для мужчин на работу за границей, это связано с напряженной ситуацией в стране и призывом в армию, сообщает газета... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:25
2024-05-03T14:25
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правительство Мьянмы ввело временный запрет для мужчин на работу за границей, это связано с напряженной ситуацией в стране и призывом в армию, сообщает газета Myanmar Now. По ее данным, постоянный секретарь министерства труда Республики Союз Мьянма У Нюнт Вин подтвердил, что запрет для мужчин на выезд на работу за границей действует с 1 мая. Он не уточнил, в чем причина ограничения, однако, по оценке газеты, оно связано с недавно введенным законом о воинской повинности в стране. "Это распространяется на все страны. Запрет действует для тех, кто разместил заявку (на работу за границей - ред.) начиная с 1 мая, более ранние одобренные заявки останутся действительны. Это все, что я могу сказать", - отметил У Нюнт Вин. На вопрос, связано ли ограничение с законом о воинской повинности, постоянный секретарь ответил, что решение было принято "в соответствии с потребностями ситуации". По оценке газеты, из-за закона о воинской повинности наблюдается "тревожное количество молодых людей", уезжающих в зарубежные страны как легальными, так и нелегальными способами. В Myanmar Now предположили, что новый запрет для мужчин "может привести к увеличению нелегальных выездов".
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Власти Мьянмы временно запретили мужчинам выезжать за границу на работу

Myanmar Now: Мьянма ввела запрет для мужчин на работу за границей из-за призыва

© РИА Новости / Федор ВильнерВид на храм Баган, Мьянма
Вид на храм Баган, Мьянма - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Федор Вильнер
Вид на храм Баган, Мьянма. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правительство Мьянмы ввело временный запрет для мужчин на работу за границей, это связано с напряженной ситуацией в стране и призывом в армию, сообщает газета Myanmar Now.
По ее данным, постоянный секретарь министерства труда Республики Союз Мьянма У Нюнт Вин подтвердил, что запрет для мужчин на выезд на работу за границей действует с 1 мая. Он не уточнил, в чем причина ограничения, однако, по оценке газеты, оно связано с недавно введенным законом о воинской повинности в стране.
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"Это распространяется на все страны. Запрет действует для тех, кто разместил заявку (на работу за границей - ред.) начиная с 1 мая, более ранние одобренные заявки останутся действительны. Это все, что я могу сказать", - отметил У Нюнт Вин.
На вопрос, связано ли ограничение с законом о воинской повинности, постоянный секретарь ответил, что решение было принято "в соответствии с потребностями ситуации".
По оценке газеты, из-за закона о воинской повинности наблюдается "тревожное количество молодых людей", уезжающих в зарубежные страны как легальными, так и нелегальными способами. В Myanmar Now предположили, что новый запрет для мужчин "может привести к увеличению нелегальных выездов".
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