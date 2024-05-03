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Директор от России рассказал, как геополитические разногласия влияют на МВФ - РИА Новости, 03.05.2024
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08:10 03.05.2024
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Директор от России рассказал, как геополитические разногласия влияют на МВФ
Директор от России рассказал, как геополитические разногласия влияют на МВФ - РИА Новости, 03.05.2024
Директор от России рассказал, как геополитические разногласия влияют на МВФ
Геополитические разногласия влияют на деятельность Международного валютного фонда (МВФ), делая его все более и более нечестным, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T08:10
2024-05-03T08:10
россия
алексей можин
мвф
экономика
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Геополитические разногласия влияют на деятельность Международного валютного фонда (МВФ), делая его все более и более нечестным, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "У нас нет оснований радоваться тому, что происходит в МВФ. К сожалению, мы видим, что геополитические разногласия оказали влияние на деятельность фонда. МВФ стал жертвой, возможно, главной жертвой геополитической ситуации", - сообщил он. По словам исполнительного директора, в результате фонд становится все более и более политизированным и, как следствие, все более и более нечестным.
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россия, алексей можин, мвф, экономика
Россия, Алексей Можин, МВФ, Экономика
Директор от России рассказал, как геополитические разногласия влияют на МВФ

Директор от России: геополитические разногласия влияют делают МВФ нечестным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Геополитические разногласия влияют на деятельность Международного валютного фонда (МВФ), делая его все более и более нечестным, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
"У нас нет оснований радоваться тому, что происходит в МВФ. К сожалению, мы видим, что геополитические разногласия оказали влияние на деятельность фонда. МВФ стал жертвой, возможно, главной жертвой геополитической ситуации", - сообщил он.
По словам исполнительного директора, в результате фонд становится все более и более политизированным и, как следствие, все более и более нечестным.
Исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) от России Алексей Можин - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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