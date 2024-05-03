https://ria.ru/20240503/mvf-1943609513.html

Директор от России рассказал, как геополитические разногласия влияют на МВФ

Директор от России рассказал, как геополитические разногласия влияют на МВФ - РИА Новости, 03.05.2024

Директор от России рассказал, как геополитические разногласия влияют на МВФ

Геополитические разногласия влияют на деятельность Международного валютного фонда (МВФ), делая его все более и более нечестным, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T08:10

2024-05-03T08:10

2024-05-03T08:10

россия

алексей можин

мвф

экономика

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Геополитические разногласия влияют на деятельность Международного валютного фонда (МВФ), делая его все более и более нечестным, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "У нас нет оснований радоваться тому, что происходит в МВФ. К сожалению, мы видим, что геополитические разногласия оказали влияние на деятельность фонда. МВФ стал жертвой, возможно, главной жертвой геополитической ситуации", - сообщил он. По словам исполнительного директора, в результате фонд становится все более и более политизированным и, как следствие, все более и более нечестным.

https://ria.ru/20240502/mozhin-1943394417.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, алексей можин, мвф, экономика