https://ria.ru/20240503/mvf-1943609513.html
Директор от России рассказал, как геополитические разногласия влияют на МВФ
Директор от России рассказал, как геополитические разногласия влияют на МВФ - РИА Новости, 03.05.2024
Директор от России рассказал, как геополитические разногласия влияют на МВФ
Геополитические разногласия влияют на деятельность Международного валютного фонда (МВФ), делая его все более и более нечестным, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T08:10
2024-05-03T08:10
2024-05-03T08:10
россия
алексей можин
мвф
экономика
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Геополитические разногласия влияют на деятельность Международного валютного фонда (МВФ), делая его все более и более нечестным, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "У нас нет оснований радоваться тому, что происходит в МВФ. К сожалению, мы видим, что геополитические разногласия оказали влияние на деятельность фонда. МВФ стал жертвой, возможно, главной жертвой геополитической ситуации", - сообщил он. По словам исполнительного директора, в результате фонд становится все более и более политизированным и, как следствие, все более и более нечестным.
https://ria.ru/20240502/mozhin-1943394417.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, алексей можин, мвф, экономика
Россия, Алексей Можин, МВФ, Экономика
Директор от России рассказал, как геополитические разногласия влияют на МВФ
Директор от России: геополитические разногласия влияют делают МВФ нечестным
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Геополитические разногласия влияют на деятельность Международного валютного фонда (МВФ), делая его все более и более нечестным, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
"У нас нет оснований радоваться тому, что происходит в МВФ. К сожалению, мы видим, что геополитические разногласия оказали влияние на деятельность фонда. МВФ стал жертвой, возможно, главной жертвой геополитической ситуации", - сообщил он.
По словам исполнительного директора, в результате фонд становится все более и более политизированным и, как следствие, все более и более нечестным.