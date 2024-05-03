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В Ангарске мужчина, сбросивший щенка с балкона, получил срок
В Ангарске мужчина, сбросивший щенка с балкона, получил срок - РИА Новости, 03.05.2024
В Ангарске мужчина, сбросивший щенка с балкона, получил срок
В Ангарске мужчина, который сбросил щенка с балкона 4 этажа, осужден за жестокое обращение с животными на 3 года и 2 месяца колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T19:03
2024-05-03T19:03
2024-05-03T19:03
происшествия
ангарск
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 3 мая - РИА Новости. В Ангарске мужчина, который сбросил щенка с балкона 4 этажа, осужден за жестокое обращение с животными на 3 года и 2 месяца колонии строгого режима, сообщает Иркутская областная прокуратура. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил ангарчанина, ранее судимого за имущественные преступления, по совокупности приговоров к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Также суд удовлетворил иск бывшей хозяйки щенка, о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.Ангарчанин в мае прошлого года, находясь в состоянии опьянения у себя в квартире, избил ранее приобретенную им четырехмесячную собаку и сбросил ее с 4 этажа. Щенок погиб, его труп обнаружили прохожие, которые обратились в полицию. СК завел уголовное дело.
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ангарск
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происшествия, ангарск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ангарск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ангарске мужчина, сбросивший щенка с балкона, получил срок
В Ангарске мужчина, сбросивший щенка с балкона, получил три года колонии