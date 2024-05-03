https://ria.ru/20240503/muzhchina-1943756550.html

В Ангарске мужчина, сбросивший щенка с балкона, получил срок

В Ангарске мужчина, сбросивший щенка с балкона, получил срок - РИА Новости, 03.05.2024

В Ангарске мужчина, сбросивший щенка с балкона, получил срок

В Ангарске мужчина, который сбросил щенка с балкона 4 этажа, осужден за жестокое обращение с животными на 3 года и 2 месяца колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T19:03

2024-05-03T19:03

2024-05-03T19:03

происшествия

ангарск

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 3 мая - РИА Новости. В Ангарске мужчина, который сбросил щенка с балкона 4 этажа, осужден за жестокое обращение с животными на 3 года и 2 месяца колонии строгого режима, сообщает Иркутская областная прокуратура. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил ангарчанина, ранее судимого за имущественные преступления, по совокупности приговоров к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Также суд удовлетворил иск бывшей хозяйки щенка, о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.Ангарчанин в мае прошлого года, находясь в состоянии опьянения у себя в квартире, избил ранее приобретенную им четырехмесячную собаку и сбросил ее с 4 этажа. Щенок погиб, его труп обнаружили прохожие, которые обратились в полицию. СК завел уголовное дело.

https://ria.ru/20231210/sobaka-1914926744.html

ангарск

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происшествия, ангарск, следственный комитет россии (ск рф)