Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности о мужчине, ударившем ребенка в Люберцах - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 03.05.2024 (обновлено: 15:36 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/muzhchina-1943708744.html
Стали известны подробности о мужчине, ударившем ребенка в Люберцах
Стали известны подробности о мужчине, ударившем ребенка в Люберцах - РИА Новости, 03.05.2024
Стали известны подробности о мужчине, ударившем ребенка в Люберцах
Ударивший ребенка в Люберцах мужчина использовал для пребывания в РФ подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:23
2024-05-03T15:36
происшествия
россия
ксения мишонова
люберцы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_50d2dfb7cf725542d2428b248d886fef.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ударивший ребенка в Люберцах мужчина использовал для пребывания в РФ подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. "Люберецкой городской прокуратурой в ходе проверки законности пребывания подозреваемого на территории Российской Федерации установлен факт использования подложного уведомления о прибытии иностранного гражданина", - говорится в сообщении. Ранее уголовное дело о хулиганстве возбудили в Люберцах, где мужчина ударил девятилетнюю школьницу. Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказывала РИА Новости, что ребенка осмотрели врачи и отпустили на амбулаторное лечение. Подчеркивается, что данные материалы будут направлены в орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). В настоящее время 33-летний мужчина арестован. Подчеркивается, что на допросе он отказался от дачи показаний.
https://ria.ru/20240429/napadenie-1943081551.html
https://ria.ru/20240422/sk-1941488891.html
россия
люберцы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_9b049fde7520d3b185b26c6dd484ec8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ксения мишонова, люберцы
Происшествия, Россия, Ксения Мишонова, Люберцы
Стали известны подробности о мужчине, ударившем ребенка в Люберцах

Ударившего 9-летнюю школьницу в Люберцах мужчина оказался нелегалом

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ударивший ребенка в Люберцах мужчина использовал для пребывания в РФ подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
«
"Люберецкой городской прокуратурой в ходе проверки законности пребывания подозреваемого на территории Российской Федерации установлен факт использования подложного уведомления о прибытии иностранного гражданина", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
В Королеве подростки избили женщину из-за замечания вести себя потише
29 апреля, 21:44
Ранее уголовное дело о хулиганстве возбудили в Люберцах, где мужчина ударил девятилетнюю школьницу. Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказывала РИА Новости, что ребенка осмотрели врачи и отпустили на амбулаторное лечение.
Подчеркивается, что данные материалы будут направлены в орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).
В настоящее время 33-летний мужчина арестован. Подчеркивается, что на допросе он отказался от дачи показаний.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
В Подмосковье мигранты избили Героя России
22 апреля, 12:51
 
ПроисшествияРоссияКсения МишоноваЛюберцы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала