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Стали известны подробности о мужчине, ударившем ребенка в Люберцах
Стали известны подробности о мужчине, ударившем ребенка в Люберцах - РИА Новости, 03.05.2024
Стали известны подробности о мужчине, ударившем ребенка в Люберцах
Ударивший ребенка в Люберцах мужчина использовал для пребывания в РФ подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:23
2024-05-03T15:23
2024-05-03T15:36
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ударивший ребенка в Люберцах мужчина использовал для пребывания в РФ подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. "Люберецкой городской прокуратурой в ходе проверки законности пребывания подозреваемого на территории Российской Федерации установлен факт использования подложного уведомления о прибытии иностранного гражданина", - говорится в сообщении. Ранее уголовное дело о хулиганстве возбудили в Люберцах, где мужчина ударил девятилетнюю школьницу. Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказывала РИА Новости, что ребенка осмотрели врачи и отпустили на амбулаторное лечение. Подчеркивается, что данные материалы будут направлены в орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). В настоящее время 33-летний мужчина арестован. Подчеркивается, что на допросе он отказался от дачи показаний.
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происшествия, россия, ксения мишонова, люберцы
Происшествия, Россия, Ксения Мишонова, Люберцы
Стали известны подробности о мужчине, ударившем ребенка в Люберцах
Ударившего 9-летнюю школьницу в Люберцах мужчина оказался нелегалом