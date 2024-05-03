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Порядка 170 жилых домов капитально отремонтируют на юго-западе Москвы - РИА Новости, 03.05.2024
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10:02 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/moskva-1943624151.html
Порядка 170 жилых домов капитально отремонтируют на юго-западе Москвы
Порядка 170 жилых домов капитально отремонтируют на юго-западе Москвы - РИА Новости, 03.05.2024
Порядка 170 жилых домов капитально отремонтируют на юго-западе Москвы
Порядка 170 жилых домов капитально отремонтируют на юго-западе Москвы в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T10:02
2024-05-03T10:02
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Порядка 170 жилых домов капитально отремонтируют на юго-западе Москвы в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2024 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда приведут в порядок 170 домов на юго-западе столицы. В этом году капремонт пройдет в самом высоком здании в округе. 17-этажный дом расположен в Гагаринском районе по адресу: Ломоносовский проспект, дом 14. Здание было построено в 1953 году по проекту Якова Белопольского и Евгения Стамо для профессоров и преподавателей Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова", - говорится в сообщении. Ремонту, как сообщается, подлежит и самый длинный дом в округе, на Ленинском проспекте, 99, он состоит из 22 подъездов. Здание имеет сложную форму и состоит из двух объемов, связанных между собой общим стилобатом. "Самое старое жилое здание, которое включили в программу капремонта этого года, находится в Академическом районе по адресу: улица Вавилова, дом 45. На объекте планируют провести несколько видов работ. Так, обновлять фасад начнут с расчистки и ремонта штукатурного слоя. Трещины и сколы заделают специальным строительным составом. На следующем этапе нанесут биозащитный раствор в местах намокания, фасад покроют краской на акриловой основе", - добавляется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве

Порядка 170 жилых домов капитально отремонтируют на юго-западе Москвы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКапитальный ремонт лифта и многоквартирного дома
Капитальный ремонт лифта и многоквартирного дома - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Капитальный ремонт лифта и многоквартирного дома
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Порядка 170 жилых домов капитально отремонтируют на юго-западе Москвы в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2024 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда приведут в порядок 170 домов на юго-западе столицы. В этом году капремонт пройдет в самом высоком здании в округе. 17-этажный дом расположен в Гагаринском районе по адресу: Ломоносовский проспект, дом 14. Здание было построено в 1953 году по проекту Якова Белопольского и Евгения Стамо для профессоров и преподавателей Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова", - говорится в сообщении.
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Ремонту, как сообщается, подлежит и самый длинный дом в округе, на Ленинском проспекте, 99, он состоит из 22 подъездов. Здание имеет сложную форму и состоит из двух объемов, связанных между собой общим стилобатом.
"Самое старое жилое здание, которое включили в программу капремонта этого года, находится в Академическом районе по адресу: улица Вавилова, дом 45. На объекте планируют провести несколько видов работ. Так, обновлять фасад начнут с расчистки и ремонта штукатурного слоя. Трещины и сколы заделают специальным строительным составом. На следующем этапе нанесут биозащитный раствор в местах намокания, фасад покроют краской на акриловой основе", - добавляется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКапремонт в Москве
 
 
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