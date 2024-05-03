https://ria.ru/20240503/moskva-1943624151.html

Порядка 170 жилых домов капитально отремонтируют на юго-западе Москвы

Порядка 170 жилых домов капитально отремонтируют на юго-западе Москвы - РИА Новости, 03.05.2024

Порядка 170 жилых домов капитально отремонтируют на юго-западе Москвы

Порядка 170 жилых домов капитально отремонтируют на юго-западе Москвы в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T10:02

2024-05-03T10:02

2024-05-03T10:02

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москва

капремонт в москве

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Порядка 170 жилых домов капитально отремонтируют на юго-западе Москвы в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2024 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда приведут в порядок 170 домов на юго-западе столицы. В этом году капремонт пройдет в самом высоком здании в округе. 17-этажный дом расположен в Гагаринском районе по адресу: Ломоносовский проспект, дом 14. Здание было построено в 1953 году по проекту Якова Белопольского и Евгения Стамо для профессоров и преподавателей Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова", - говорится в сообщении. Ремонту, как сообщается, подлежит и самый длинный дом в округе, на Ленинском проспекте, 99, он состоит из 22 подъездов. Здание имеет сложную форму и состоит из двух объемов, связанных между собой общим стилобатом. "Самое старое жилое здание, которое включили в программу капремонта этого года, находится в Академическом районе по адресу: улица Вавилова, дом 45. На объекте планируют провести несколько видов работ. Так, обновлять фасад начнут с расчистки и ремонта штукатурного слоя. Трещины и сколы заделают специальным строительным составом. На следующем этапе нанесут биозащитный раствор в местах намокания, фасад покроют краской на акриловой основе", - добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240503/otkhody-1941816284.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, капремонт в москве