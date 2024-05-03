https://ria.ru/20240503/moshennichestvo-1943745759.html

В Волгодонске бывший полицейский обещал "отмазать" местного жителя от СВО

В Волгодонске бывший полицейский обещал "отмазать" местного жителя от СВО - РИА Новости, 03.05.2024

В Волгодонске бывший полицейский обещал "отмазать" местного жителя от СВО

Правоохранители задержали с поличным бывшего сотрудника транспортной полиции, который пытался мошенническим путем получить 280 тысяч рублей от жителя... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T18:02

2024-05-03T18:02

2024-05-03T18:28

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

волгодонск

ростовская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали с поличным бывшего сотрудника транспортной полиции, который пытался мошенническим путем получить 280 тысяч рублей от жителя Волгодонска в Ростовской области, обещая освободить его от прохождения службы в Вооруженных силах России и участия в спецоперации, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована противоправная деятельность бывшего сотрудника транспортной полиции, причастного к хищению денежных средств путем мошенничества у жителя города Волгодонска за якобы обеспечение уклонения последнего от прохождения срочной службы в ВС России и не привлечение его для участия в СВО", - говорится в сообщении. Уточняется, что подозреваемый был задержан с поличным при получении денежных средств в размере 280 тысяч рублей. Эти деньги бывший полицейский якобы планировал передать неустановленным работникам военного комиссариата города Волгодонска, которые и должны были помочь местному жителю "откосить" от службы в армии. В настоящее время на основании материалов УФСБ России по Ростовской области следователи СУСК РФ по региону возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

https://ria.ru/20240413/moshennichestvo-1939765794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, волгодонск, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)