https://ria.ru/20240503/moshennichestvo-1943745759.html
В Волгодонске бывший полицейский обещал "отмазать" местного жителя от СВО
В Волгодонске бывший полицейский обещал "отмазать" местного жителя от СВО - РИА Новости, 03.05.2024
В Волгодонске бывший полицейский обещал "отмазать" местного жителя от СВО
Правоохранители задержали с поличным бывшего сотрудника транспортной полиции, который пытался мошенническим путем получить 280 тысяч рублей от жителя... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T18:02
2024-05-03T18:02
2024-05-03T18:28
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
волгодонск
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали с поличным бывшего сотрудника транспортной полиции, который пытался мошенническим путем получить 280 тысяч рублей от жителя Волгодонска в Ростовской области, обещая освободить его от прохождения службы в Вооруженных силах России и участия в спецоперации, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована противоправная деятельность бывшего сотрудника транспортной полиции, причастного к хищению денежных средств путем мошенничества у жителя города Волгодонска за якобы обеспечение уклонения последнего от прохождения срочной службы в ВС России и не привлечение его для участия в СВО", - говорится в сообщении. Уточняется, что подозреваемый был задержан с поличным при получении денежных средств в размере 280 тысяч рублей. Эти деньги бывший полицейский якобы планировал передать неустановленным работникам военного комиссариата города Волгодонска, которые и должны были помочь местному жителю "откосить" от службы в армии. В настоящее время на основании материалов УФСБ России по Ростовской области следователи СУСК РФ по региону возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
https://ria.ru/20240413/moshennichestvo-1939765794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, волгодонск, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Волгодонск, Ростовская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгодонске бывший полицейский обещал "отмазать" местного жителя от СВО
ФСБ задержала экс-полицейского, обещавшего "отмазать" жителя Волгодонска от СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали с поличным бывшего сотрудника транспортной полиции, который пытался мошенническим путем получить 280 тысяч рублей от жителя Волгодонска в Ростовской области, обещая освободить его от прохождения службы в Вооруженных силах России и участия в спецоперации, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована противоправная деятельность бывшего сотрудника транспортной полиции, причастного к хищению денежных средств путем мошенничества у жителя города Волгодонска за якобы обеспечение уклонения последнего от прохождения срочной службы в ВС России и не привлечение его для участия в СВО", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемый был задержан с поличным при получении денежных средств в размере 280 тысяч рублей. Эти деньги бывший полицейский якобы планировал передать неустановленным работникам военного комиссариата города Волгодонска, которые и должны были помочь местному жителю "откосить" от службы в армии.
В настоящее время на основании материалов УФСБ России по Ростовской области следователи СУСК РФ по региону возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).