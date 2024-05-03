https://ria.ru/20240503/moor-1943625856.html
В Викуловском районе Тюменской области подтопило десять участков дорог
В Викуловском районе Тюменской области подтопило десять участков дорог - РИА Новости, 03.05.2024
В Викуловском районе Тюменской области подтопило десять участков дорог
В Викуловском районе Тюменской области из-за половодья на реке Ишим затоплено десять участков автомобильных дорог и дома в трех населенных пунктах, сообщил... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T10:17
2024-05-03T10:17
2024-05-03T10:17
происшествия
тюменская область
ишим (река)
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 3 мая – РИА Новости. В Викуловском районе Тюменской области из-за половодья на реке Ишим затоплено десять участков автомобильных дорог и дома в трех населенных пунктах, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале, комментируя паводковую обстановку в регионе. "В районе подтоплено десять участков автомобильных дорог. Организовываем транспортное обслуживание. В трех населенных пунктах есть подтопленные дома, работают лодочные переправы. Несмотря на сложные погодные условия, в населенные пункты идет доставка продуктов питания и воды", – сообщил Моор. В Викуловском районе, по данным открытых источников, проживает около 15 тысяч человек. В зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на четверг в 40 населенных пунктах региона подтоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 141 приусадебный участок, 29 участков автодорог.
https://ria.ru/20240428/pavodok-1942951305.html
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тюменская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, тюменская область, ишим (река), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим (река), Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Викуловском районе Тюменской области подтопило десять участков дорог
В Викуловском районе Тюменской области подтопило десять участков дорог и дома