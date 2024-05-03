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Новые задачи программы "Молодежь Верхневолжья" утвердили в Тверской области - РИА Новости, 03.05.2024
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Тверская область
 
17:48 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/molodezh-1943742493.html
Новые задачи программы "Молодежь Верхневолжья" утвердили в Тверской области
Новые задачи программы "Молодежь Верхневолжья" утвердили в Тверской области - РИА Новости, 03.05.2024
Новые задачи программы "Молодежь Верхневолжья" утвердили в Тверской области
Правительство Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрели итоги реализации в регионе государственной программы "Молодежь... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:48
2024-05-03T17:48
тверская область
россия
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрели итоги реализации в регионе государственной программы "Молодежь Верхневолжья" и задачи на период до 2030 года, сообщает пресс-служба обладминистрации. По словам губернатора, в соответствии с решением президента России в текущем году начнется реализация нового национального проекта "Молодежь России". "Ключевой задачей молодежной политики является сохранение новым поколением наших традиционных ценностей, в первую очередь патриотических и семейных, благодаря которым крепнет наше государство. А также создание условий для реализации молодыми людьми своих возможностей и талантов. Не менее важно активное участие взрослых в воспитании подрастающего поколения. Мы должны учить, показывать молодежи, как можно реализовать себя. Чтобы каждый ребенок, подрастая, мог гордиться своими достижениями во имя семьи, школы, области, государства", – отметил Руденя, слова которого привели в пресс-службе. Госпрограмма "Молодежь Верхневолжья" нацелена на создание условий для получения молодыми людьми качественного образования, трудоустройства и закрепления в регионе, на помощь молодым семьям с детьми, предпринимателям и специалистам, на поддержку участия молодежи в общественной жизни. Так, по итогам 2023 года по сравнению с предыдущим отмечен рост значимости для молодежи патриотизма, работы на благо общества, политической активности. В частности, в прошлом году поисковыми экспедициями с участием молодых активистов подняты останки почти одной тысячи красноармейцев, установлены имена 41 солдата. В сентябре этого года пройдет ежегодная международная экспедиция "Ржев. Калининский фронт". Участниками патриотических акций стали 89 тысяч ребят и 130 тысяч молодых людей присоединились к мероприятиям в поддержку участников специальной военной операции. Юнармия в регионе объединяет уже более 7,3 тысячи ребят, Движение Первых – свыше 13,7 тысячи человек, говорится в сообщении. Также мероприятия госпрограммы реализуются, в том числе в рамках национального проекта "Образование". К примеру, в 2023 году количество участников добровольческого движения в Тверской области превысило 158 тысяч человек. К 2030 году предполагается расширить его до 172 тысяч. Еще одно значимое направление госпрограммы – профориентационная работа с молодежью. Ежегодно предусмотрено проведение порядка 25 профориентационных инициатив. Самым масштабным событием в Тверской области является проект "Билет в будущее". На одноименной платформе зарегистрировано 35 тысяч учеников 6-11 классов Верхневолжья, поддержку в выборе профессии оказывают около 30 предприятий-партнеров. Особое внимание уделяется поддержке молодых семей Верхневолжья. В ближайшие три года порядка 400 семей смогут улучшить жилищные условия благодаря областным сертификатам на приобретение или строительство жилья, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240115/proforientatsiya-1921426245.html
https://ria.ru/20231221/rudenya-1917338833.html
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россия, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Тверская область

Новые задачи программы "Молодежь Верхневолжья" утвердили в Тверской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМолодые люди отдыхают в парке
Молодые люди отдыхают в парке - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрели итоги реализации в регионе государственной программы "Молодежь Верхневолжья" и задачи на период до 2030 года, сообщает пресс-служба обладминистрации.
По словам губернатора, в соответствии с решением президента России в текущем году начнется реализация нового национального проекта "Молодежь России".
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"Ключевой задачей молодежной политики является сохранение новым поколением наших традиционных ценностей, в первую очередь патриотических и семейных, благодаря которым крепнет наше государство. А также создание условий для реализации молодыми людьми своих возможностей и талантов. Не менее важно активное участие взрослых в воспитании подрастающего поколения. Мы должны учить, показывать молодежи, как можно реализовать себя. Чтобы каждый ребенок, подрастая, мог гордиться своими достижениями во имя семьи, школы, области, государства", – отметил Руденя, слова которого привели в пресс-службе.
Госпрограмма "Молодежь Верхневолжья" нацелена на создание условий для получения молодыми людьми качественного образования, трудоустройства и закрепления в регионе, на помощь молодым семьям с детьми, предпринимателям и специалистам, на поддержку участия молодежи в общественной жизни.
Так, по итогам 2023 года по сравнению с предыдущим отмечен рост значимости для молодежи патриотизма, работы на благо общества, политической активности. В частности, в прошлом году поисковыми экспедициями с участием молодых активистов подняты останки почти одной тысячи красноармейцев, установлены имена 41 солдата. В сентябре этого года пройдет ежегодная международная экспедиция "Ржев. Калининский фронт". Участниками патриотических акций стали 89 тысяч ребят и 130 тысяч молодых людей присоединились к мероприятиям в поддержку участников специальной военной операции.
Юнармия в регионе объединяет уже более 7,3 тысячи ребят, Движение Первых – свыше 13,7 тысячи человек, говорится в сообщении.
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Также мероприятия госпрограммы реализуются, в том числе в рамках национального проекта "Образование". К примеру, в 2023 году количество участников добровольческого движения в Тверской области превысило 158 тысяч человек. К 2030 году предполагается расширить его до 172 тысяч.
Еще одно значимое направление госпрограммы – профориентационная работа с молодежью. Ежегодно предусмотрено проведение порядка 25 профориентационных инициатив.
Самым масштабным событием в Тверской области является проект "Билет в будущее". На одноименной платформе зарегистрировано 35 тысяч учеников 6-11 классов Верхневолжья, поддержку в выборе профессии оказывают около 30 предприятий-партнеров.
Особое внимание уделяется поддержке молодых семей Верхневолжья. В ближайшие три года порядка 400 семей смогут улучшить жилищные условия благодаря областным сертификатам на приобретение или строительство жилья, добавили в пресс-службе.
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