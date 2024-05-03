https://ria.ru/20240503/molodezh-1943742493.html

Новые задачи программы "Молодежь Верхневолжья" утвердили в Тверской области

Новые задачи программы "Молодежь Верхневолжья" утвердили в Тверской области - РИА Новости, 03.05.2024

Новые задачи программы "Молодежь Верхневолжья" утвердили в Тверской области

Правительство Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрели итоги реализации в регионе государственной программы "Молодежь... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:48

2024-05-03T17:48

2024-05-03T17:48

тверская область

россия

игорь руденя

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943742230_0:316:3080:2048_1920x0_80_0_0_d4224678517c317ea8f633a8541fdeee.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрели итоги реализации в регионе государственной программы "Молодежь Верхневолжья" и задачи на период до 2030 года, сообщает пресс-служба обладминистрации. По словам губернатора, в соответствии с решением президента России в текущем году начнется реализация нового национального проекта "Молодежь России". "Ключевой задачей молодежной политики является сохранение новым поколением наших традиционных ценностей, в первую очередь патриотических и семейных, благодаря которым крепнет наше государство. А также создание условий для реализации молодыми людьми своих возможностей и талантов. Не менее важно активное участие взрослых в воспитании подрастающего поколения. Мы должны учить, показывать молодежи, как можно реализовать себя. Чтобы каждый ребенок, подрастая, мог гордиться своими достижениями во имя семьи, школы, области, государства", – отметил Руденя, слова которого привели в пресс-службе. Госпрограмма "Молодежь Верхневолжья" нацелена на создание условий для получения молодыми людьми качественного образования, трудоустройства и закрепления в регионе, на помощь молодым семьям с детьми, предпринимателям и специалистам, на поддержку участия молодежи в общественной жизни. Так, по итогам 2023 года по сравнению с предыдущим отмечен рост значимости для молодежи патриотизма, работы на благо общества, политической активности. В частности, в прошлом году поисковыми экспедициями с участием молодых активистов подняты останки почти одной тысячи красноармейцев, установлены имена 41 солдата. В сентябре этого года пройдет ежегодная международная экспедиция "Ржев. Калининский фронт". Участниками патриотических акций стали 89 тысяч ребят и 130 тысяч молодых людей присоединились к мероприятиям в поддержку участников специальной военной операции. Юнармия в регионе объединяет уже более 7,3 тысячи ребят, Движение Первых – свыше 13,7 тысячи человек, говорится в сообщении. Также мероприятия госпрограммы реализуются, в том числе в рамках национального проекта "Образование". К примеру, в 2023 году количество участников добровольческого движения в Тверской области превысило 158 тысяч человек. К 2030 году предполагается расширить его до 172 тысяч. Еще одно значимое направление госпрограммы – профориентационная работа с молодежью. Ежегодно предусмотрено проведение порядка 25 профориентационных инициатив. Самым масштабным событием в Тверской области является проект "Билет в будущее". На одноименной платформе зарегистрировано 35 тысяч учеников 6-11 классов Верхневолжья, поддержку в выборе профессии оказывают около 30 предприятий-партнеров. Особое внимание уделяется поддержке молодых семей Верхневолжья. В ближайшие три года порядка 400 семей смогут улучшить жилищные условия благодаря областным сертификатам на приобретение или строительство жилья, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240115/proforientatsiya-1921426245.html

https://ria.ru/20231221/rudenya-1917338833.html

https://ria.ru/20240110/rudenya-1920566507.html

россия

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, игорь руденя, тверская область