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Мишустин рассказал о важности новых технологий - РИА Новости, 03.05.2024
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11:07 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/mishustin-1943635759.html
Мишустин рассказал о важности новых технологий
Мишустин рассказал о важности новых технологий - РИА Новости, 03.05.2024
Мишустин рассказал о важности новых технологий
Новые технологии должны стать прообразом будущих технологических решений, которые бы применялись как в гражданских секторах экономики, так и при выполнении... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:07
2024-05-03T11:07
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Новые технологии должны стать прообразом будущих технологических решений, которые бы применялись как в гражданских секторах экономики, так и при выполнении гособоронзаказа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Очень важно, что вы наращиваете вложения в научно-исследовательские конструкторские работы. Именно новые заделы и новые технологии должны стать прообразом и будущих технологических решений, которые бы применялись во всех областях, в том числе и в технике, которая по государственному оборонному заказу поставляется, и в том числе и в гражданских секторах экономики", - сказал Мишустин на встрече с генеральным директором корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. Он также отметил, что у "Ростеха" накоплены "значительные компетенции в сфере медицины" - компания занимается в том числе и производством медицинской техники. "Хотел бы, чтобы вы рассказали конкретные достижения, которые сегодня есть у компании", - попросил премьер.
https://ria.ru/20240503/mashiny-ubiytsy-1943562692.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, сергей чемезов, ростех
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Сергей Чемезов, Ростех
Мишустин рассказал о важности новых технологий

Мишустин указал на важность новых технологий для будущих решений в "оборонке"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Новые технологии должны стать прообразом будущих технологических решений, которые бы применялись как в гражданских секторах экономики, так и при выполнении гособоронзаказа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Очень важно, что вы наращиваете вложения в научно-исследовательские конструкторские работы. Именно новые заделы и новые технологии должны стать прообразом и будущих технологических решений, которые бы применялись во всех областях, в том числе и в технике, которая по государственному оборонному заказу поставляется, и в том числе и в гражданских секторах экономики", - сказал Мишустин на встрече с генеральным директором корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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Он также отметил, что у "Ростеха" накоплены "значительные компетенции в сфере медицины" - компания занимается в том числе и производством медицинской техники.
"Хотел бы, чтобы вы рассказали конкретные достижения, которые сегодня есть у компании", - попросил премьер.
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