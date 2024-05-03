https://ria.ru/20240503/mishustin-1943635759.html

Мишустин рассказал о важности новых технологий

Мишустин рассказал о важности новых технологий - РИА Новости, 03.05.2024

Мишустин рассказал о важности новых технологий

Новые технологии должны стать прообразом будущих технологических решений, которые бы применялись как в гражданских секторах экономики, так и при выполнении... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:07

2024-05-03T11:07

2024-05-03T11:07

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

сергей чемезов

ростех

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Новые технологии должны стать прообразом будущих технологических решений, которые бы применялись как в гражданских секторах экономики, так и при выполнении гособоронзаказа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Очень важно, что вы наращиваете вложения в научно-исследовательские конструкторские работы. Именно новые заделы и новые технологии должны стать прообразом и будущих технологических решений, которые бы применялись во всех областях, в том числе и в технике, которая по государственному оборонному заказу поставляется, и в том числе и в гражданских секторах экономики", - сказал Мишустин на встрече с генеральным директором корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. Он также отметил, что у "Ростеха" накоплены "значительные компетенции в сфере медицины" - компания занимается в том числе и производством медицинской техники. "Хотел бы, чтобы вы рассказали конкретные достижения, которые сегодня есть у компании", - попросил премьер.

https://ria.ru/20240503/mashiny-ubiytsy-1943562692.html

https://ria.ru/20240401/rostekh-1937075775.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, михаил мишустин, сергей чемезов, ростех