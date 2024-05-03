https://ria.ru/20240503/mishustin-1943635759.html
Мишустин рассказал о важности новых технологий
Мишустин рассказал о важности новых технологий - РИА Новости, 03.05.2024
Мишустин рассказал о важности новых технологий
Новые технологии должны стать прообразом будущих технологических решений, которые бы применялись как в гражданских секторах экономики, так и при выполнении... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:07
2024-05-03T11:07
2024-05-03T11:07
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Новые технологии должны стать прообразом будущих технологических решений, которые бы применялись как в гражданских секторах экономики, так и при выполнении гособоронзаказа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Очень важно, что вы наращиваете вложения в научно-исследовательские конструкторские работы. Именно новые заделы и новые технологии должны стать прообразом и будущих технологических решений, которые бы применялись во всех областях, в том числе и в технике, которая по государственному оборонному заказу поставляется, и в том числе и в гражданских секторах экономики", - сказал Мишустин на встрече с генеральным директором корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. Он также отметил, что у "Ростеха" накоплены "значительные компетенции в сфере медицины" - компания занимается в том числе и производством медицинской техники. "Хотел бы, чтобы вы рассказали конкретные достижения, которые сегодня есть у компании", - попросил премьер.
https://ria.ru/20240503/mashiny-ubiytsy-1943562692.html
https://ria.ru/20240401/rostekh-1937075775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, михаил мишустин, сергей чемезов, ростех
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Сергей Чемезов, Ростех
Мишустин рассказал о важности новых технологий
Мишустин указал на важность новых технологий для будущих решений в "оборонке"