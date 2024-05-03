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Два Ту-95МС выполнили полет вблизи Аляски
Два Ту-95МС выполнили полет вблизи Аляски - РИА Новости, 03.05.2024
Два Ту-95МС выполнили полет вблизи Аляски
Два Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:24
2024-05-03T11:24
2024-05-03T12:16
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берингово море
воздушно-космические силы россии
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ту-95мс
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Два Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски, сообщили в Минобороны."На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств", — добавили в военном ведомстве.Плановый полет продолжался более 11 часов.Ту-95мс сопровождали истребители Су-30см.Летчики Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20240212/bombardirovschiki-1926850866.html
https://ria.ru/20240210/polet-1926552129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аляска, берингово море, воздушно-космические силы россии, су-30см, ту-95мс, в мире
Россия, Аляска, Берингово море, Воздушно-космические силы России, Су-30СМ, Ту-95МС, В мире
Два Ту-95МС выполнили полет вблизи Аляски
Минобороны: два Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами вблизи Аляски