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Два Ту-95МС выполнили полет вблизи Аляски - РИА Новости, 03.05.2024
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11:24 03.05.2024 (обновлено: 12:16 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/minoborony-1943638157.html
Два Ту-95МС выполнили полет вблизи Аляски
Два Ту-95МС выполнили полет вблизи Аляски - РИА Новости, 03.05.2024
Два Ту-95МС выполнили полет вблизи Аляски
Два Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:24
2024-05-03T12:16
россия
аляска
берингово море
воздушно-космические силы россии
су-30см
ту-95мс
в мире
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Два Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски, сообщили в Минобороны."На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств", — добавили в военном ведомстве.Плановый полет продолжался более 11 часов.Ту-95мс сопровождали истребители Су-30см.Летчики Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20240212/bombardirovschiki-1926850866.html
https://ria.ru/20240210/polet-1926552129.html
россия
аляска
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россия, аляска, берингово море, воздушно-космические силы россии, су-30см, ту-95мс, в мире
Россия, Аляска, Берингово море, Воздушно-космические силы России, Су-30СМ, Ту-95МС, В мире
Два Ту-95МС выполнили полет вблизи Аляски

Минобороны: два Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами вблизи Аляски

© Минобороны РоссииРоссийские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет у западного побережья Аляски
Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет у западного побережья Аляски
© Минобороны России
Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет у западного побережья Аляски
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Два Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски, сообщили в Минобороны.
"На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств", — добавили в военном ведомстве.
Плановый полет продолжался более 11 часов.
Ту-95мс сопровождали истребители Су-30см.
Полет ракетоносцев Ту-95МС над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Российские бомбардировщики пролетели над Баренцевым и Норвежским морями
12 февраля, 14:25
Летчики Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Плановый полет Ту-95мс над нейтральными водами Берингова моря - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Два российских бомбардировщика Ту-95МС пролетели вблизи Аляски
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РоссияАляскаБерингово мореВоздушно-космические силы РоссииСу-30СМТу-95МСВ мире
 
 
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