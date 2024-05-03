https://ria.ru/20240503/minoborony-1943638157.html

Два Ту-95МС выполнили полет вблизи Аляски

Два Ту-95МС выполнили полет вблизи Аляски - РИА Новости, 03.05.2024

Два Ту-95МС выполнили полет вблизи Аляски

Два Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:24

2024-05-03T11:24

2024-05-03T12:16

россия

аляска

берингово море

воздушно-космические силы россии

су-30см

ту-95мс

в мире

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Два Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски, сообщили в Минобороны."На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств", — добавили в военном ведомстве.Плановый полет продолжался более 11 часов.Ту-95мс сопровождали истребители Су-30см.Летчики Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20240212/bombardirovschiki-1926850866.html

https://ria.ru/20240210/polet-1926552129.html

россия

аляска

берингово море

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, аляска, берингово море, воздушно-космические силы россии, су-30см, ту-95мс, в мире