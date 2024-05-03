https://ria.ru/20240503/mid-1943714388.html

В Германии российскому дипломату выразили протест

В Германии российскому дипломату выразили протест - РИА Новости, 03.05.2024

В Германии российскому дипломату выразили протест

Временному поверенному в делах России в Германии в ходе вызова в МИД ФРГ был заявлен протест в связи с якобы доказанной кибератакой на Социал-демократическую... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T15:49

2024-05-03T15:49

2024-05-03T16:13

россия

германия

в мире

главное разведывательное управление рф

санкции в отношении россии

берлин (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156195/55/1561955590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_726f064605fed199d47261bd36d268d8.jpg

БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Временному поверенному в делах России в Германии в ходе вызова в МИД ФРГ был заявлен протест в связи с якобы доказанной кибератакой на Социал-демократическую партию в 2023 году, заявило посольство РФ в Берлине."Третьего мая 2024 года Временный поверенный в делах России в Германии был вызван в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой "подконтрольной ГРУ" хакерской группы АРТ 28 на центральный офис Социал-демократической партии Германии в 2023 году", - говорится в заявленииУточняется, что в ходе вызова германская сторона отметила, что нападения "государственных российских хакеров" на Германию в киберпространстве неприемлемы, достойны осуждения и могут иметь последствия."Представитель посольства категорически отверг обвинения в причастности государственных российских структур к указанному случаю и деятельности группы АРТ 28 в целом как бездоказательные и необоснованные", - добавили в посольстве.Российская сторона рассматривает демарш МИД ФРГ "как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений".

https://ria.ru/20240426/kitay-1942466464.html

https://ria.ru/20240307/germaniya-1931661079.html

россия

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, в мире, главное разведывательное управление рф, санкции в отношении россии, берлин (город)