https://ria.ru/20240503/mid-1943714388.html
В Германии российскому дипломату выразили протест
В Германии российскому дипломату выразили протест - РИА Новости, 03.05.2024
В Германии российскому дипломату выразили протест
Временному поверенному в делах России в Германии в ходе вызова в МИД ФРГ был заявлен протест в связи с якобы доказанной кибератакой на Социал-демократическую... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:49
2024-05-03T15:49
2024-05-03T16:13
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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Временному поверенному в делах России в Германии в ходе вызова в МИД ФРГ был заявлен протест в связи с якобы доказанной кибератакой на Социал-демократическую партию в 2023 году, заявило посольство РФ в Берлине."Третьего мая 2024 года Временный поверенный в делах России в Германии был вызван в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой "подконтрольной ГРУ" хакерской группы АРТ 28 на центральный офис Социал-демократической партии Германии в 2023 году", - говорится в заявленииУточняется, что в ходе вызова германская сторона отметила, что нападения "государственных российских хакеров" на Германию в киберпространстве неприемлемы, достойны осуждения и могут иметь последствия."Представитель посольства категорически отверг обвинения в причастности государственных российских структур к указанному случаю и деятельности группы АРТ 28 в целом как бездоказательные и необоснованные", - добавили в посольстве.Российская сторона рассматривает демарш МИД ФРГ "как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений".
https://ria.ru/20240426/kitay-1942466464.html
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россия, германия, в мире, главное разведывательное управление рф, санкции в отношении россии, берлин (город)
Россия, Германия, В мире, Главное разведывательное управление РФ, Санкции в отношении России, Берлин (город)
В Германии российскому дипломату выразили протест
В Германии российскому диплому заявлен протест из-за якобы доказанной кибератаки
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Временному поверенному в делах России в Германии в ходе вызова в МИД ФРГ был заявлен протест в связи с якобы доказанной кибератакой на Социал-демократическую партию в 2023 году, заявило посольство РФ в Берлине.
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"Третьего мая 2024 года Временный поверенный в делах России в Германии был вызван в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой "подконтрольной ГРУ" хакерской группы АРТ 28 на центральный офис Социал-демократической партии Германии в 2023 году", - говорится в заявлении
Уточняется, что в ходе вызова германская сторона отметила, что нападения "государственных российских хакеров" на Германию в киберпространстве неприемлемы, достойны осуждения и могут иметь последствия.
"Представитель посольства категорически отверг обвинения в причастности государственных российских структур к указанному случаю и деятельности группы АРТ 28 в целом как бездоказательные и необоснованные", - добавили в посольстве.
Российская сторона рассматривает демарш МИД ФРГ "как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений".