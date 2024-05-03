Рейтинг@Mail.ru
В Германии российскому дипломату выразили протест - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 03.05.2024 (обновлено: 16:13 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/mid-1943714388.html
В Германии российскому дипломату выразили протест
В Германии российскому дипломату выразили протест - РИА Новости, 03.05.2024
В Германии российскому дипломату выразили протест
Временному поверенному в делах России в Германии в ходе вызова в МИД ФРГ был заявлен протест в связи с якобы доказанной кибератакой на Социал-демократическую... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:49
2024-05-03T16:13
россия
германия
в мире
главное разведывательное управление рф
санкции в отношении россии
берлин (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156195/55/1561955590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_726f064605fed199d47261bd36d268d8.jpg
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Временному поверенному в делах России в Германии в ходе вызова в МИД ФРГ был заявлен протест в связи с якобы доказанной кибератакой на Социал-демократическую партию в 2023 году, заявило посольство РФ в Берлине."Третьего мая 2024 года Временный поверенный в делах России в Германии был вызван в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой "подконтрольной ГРУ" хакерской группы АРТ 28 на центральный офис Социал-демократической партии Германии в 2023 году", - говорится в заявленииУточняется, что в ходе вызова германская сторона отметила, что нападения "государственных российских хакеров" на Германию в киберпространстве неприемлемы, достойны осуждения и могут иметь последствия."Представитель посольства категорически отверг обвинения в причастности государственных российских структур к указанному случаю и деятельности группы АРТ 28 в целом как бездоказательные и необоснованные", - добавили в посольстве.Российская сторона рассматривает демарш МИД ФРГ "как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений".
https://ria.ru/20240426/kitay-1942466464.html
https://ria.ru/20240307/germaniya-1931661079.html
россия
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156195/55/1561955590_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_20cdf0bafaabe00d6913c170cb70bb9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, в мире, главное разведывательное управление рф, санкции в отношении россии, берлин (город)
Россия, Германия, В мире, Главное разведывательное управление РФ, Санкции в отношении России, Берлин (город)
В Германии российскому дипломату выразили протест

В Германии российскому диплому заявлен протест из-за якобы доказанной кибератаки

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание посольства Российской Федерации в Берлине
Здание посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Временному поверенному в делах России в Германии в ходе вызова в МИД ФРГ был заявлен протест в связи с якобы доказанной кибератакой на Социал-демократическую партию в 2023 году, заявило посольство РФ в Берлине.
«
"Третьего мая 2024 года Временный поверенный в делах России в Германии был вызван в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой "подконтрольной ГРУ" хакерской группы АРТ 28 на центральный офис Социал-демократической партии Германии в 2023 году", - говорится в заявлении
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В Китае отреагировали на обвинения в шпионаже со стороны Германии
26 апреля, 12:23
Уточняется, что в ходе вызова германская сторона отметила, что нападения "государственных российских хакеров" на Германию в киберпространстве неприемлемы, достойны осуждения и могут иметь последствия.
"Представитель посольства категорически отверг обвинения в причастности государственных российских структур к указанному случаю и деятельности группы АРТ 28 в целом как бездоказательные и необоснованные", - добавили в посольстве.
Российская сторона рассматривает демарш МИД ФРГ "как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений".
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
МИД Германии обратился к согражданам из-за России
7 марта, 11:34
 
РоссияГерманияВ миреГлавное разведывательное управление РФСанкции в отношении РоссииБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала