https://ria.ru/20240503/metro-1943770180.html

На участке красной ветки московского метро нет движения поездов

На участке красной ветки московского метро нет движения поездов - РИА Новости, 03.05.2024

На участке красной ветки московского метро нет движения поездов

Движения поездов нет от станции "Комсомольской" до станции "Парк культуры" на "красной" ветке московского метро, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T20:47

2024-05-03T20:47

2024-05-03T22:23

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Движения поездов нет от станции "Комсомольской" до станции "Парк культуры" на "красной" ветке московского метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Сокольнической линии (1) нет движения от "Комсомольской" до "Парка культуры". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении. Отмечается, что на центральном участке "красной" ветки метро временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.

https://radiosputnik.ru/20240430/metro-1943192206.html

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