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На участке красной ветки московского метро нет движения поездов - РИА Новости, 03.05.2024
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20:47 03.05.2024 (обновлено: 22:23 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/metro-1943770180.html
На участке красной ветки московского метро нет движения поездов
На участке красной ветки московского метро нет движения поездов - РИА Новости, 03.05.2024
На участке красной ветки московского метро нет движения поездов
Движения поездов нет от станции "Комсомольской" до станции "Парк культуры" на "красной" ветке московского метро, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T20:47
2024-05-03T22:23
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Движения поездов нет от станции "Комсомольской" до станции "Парк культуры" на "красной" ветке московского метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Сокольнической линии (1) нет движения от "Комсомольской" до "Парка культуры". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении. Отмечается, что на центральном участке "красной" ветки метро временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.
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На участке красной ветки московского метро нет движения поездов

Дептранс: в метро нет движения поездов от "Комсомольской" до "Парка культуры"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПассажиры на станции метро
Пассажиры на станции метро - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Пассажиры на станции метро . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Движения поездов нет от станции "Комсомольской" до станции "Парк культуры" на "красной" ветке московского метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"На Сокольнической линии (1) нет движения от "Комсомольской" до "Парка культуры". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на центральном участке "красной" ветки метро временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.
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