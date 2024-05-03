Участники KazanForum обсудят медиасотрудничество России и стран ОИС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСимволика XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Символика XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Архивное фото
КАЗАНЬ, 3 мая – РИА Новости. Участники международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum" обсудят направления медиасотрудничества России и стран ОИС на сессии форума, сообщают организаторы.
"На полях KazanForum по инициативе Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" и Союза информационных агентств стран ОИС (UNA) состоится медиасессия, посвященная 55-летнему юбилею Организации исламского сотрудничества", - говорится в сообщении.
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В рамках сессии будут рассмотрены два тематических блока: "Основные тренды трансформации информационного поля в современном мире и странах ОИС" и "Объединение информационного пространства или его сегментация? (О ситуации в мире в целом и мусульманских странах в частности)".
Ожидается, что в мероприятии примут участие руководители информагентств и медиакомпаний, общественные и политические деятели, эксперты и аналитики из Ирака, Ирана, Саудовской Аравии, Пакистана, Туркмении, Турции, Узбекистана, России.
По итогам дискуссии представителей медиаиндустрии России и стран исламского мира будут выработаны предложения для совместного плана действий в мировом информационном пространстве. Также планируется подписать соглашения о сотрудничестве между российскими и зарубежными медиакомпаниями.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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