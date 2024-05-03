https://ria.ru/20240503/mediasotrudnichestvo-1943677830.html

Участники KazanForum обсудят медиасотрудничество России и стран ОИС

Участники KazanForum обсудят медиасотрудничество России и стран ОИС - РИА Новости, 03.05.2024

Участники KazanForum обсудят медиасотрудничество России и стран ОИС

Участники международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum" обсудят направления медиасотрудничества России и стран ОИС на сессии форума, РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:43

2024-05-03T13:43

2024-05-03T13:43

республика татарстан

россия

ирак

иран

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943520883_0:89:3327:1960_1920x0_80_0_0_9455a6ed852477fb90306e07f8a128ea.jpg

КАЗАНЬ, 3 мая – РИА Новости. Участники международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum" обсудят направления медиасотрудничества России и стран ОИС на сессии форума, сообщают организаторы. "На полях KazanForum по инициативе Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" и Союза информационных агентств стран ОИС (UNA) состоится медиасессия, посвященная 55-летнему юбилею Организации исламского сотрудничества", - говорится в сообщении. В рамках сессии будут рассмотрены два тематических блока: "Основные тренды трансформации информационного поля в современном мире и странах ОИС" и "Объединение информационного пространства или его сегментация? (О ситуации в мире в целом и мусульманских странах в частности)". Ожидается, что в мероприятии примут участие руководители информагентств и медиакомпаний, общественные и политические деятели, эксперты и аналитики из Ирака, Ирана, Саудовской Аравии, Пакистана, Туркмении, Турции, Узбекистана, России. По итогам дискуссии представителей медиаиндустрии России и стран исламского мира будут выработаны предложения для совместного плана действий в мировом информационном пространстве. Также планируется подписать соглашения о сотрудничестве между российскими и зарубежными медиакомпаниями. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20240421/vystavka-1941372329.html

https://ria.ru/20231213/zayavka-1915632694.html

россия

ирак

иран

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, ирак, иран, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, республика татарстан (татарстан)