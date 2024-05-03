https://ria.ru/20240503/mashiny-ubiytsy-1943562692.html

Россия откажется от летающих машин-убийц

Россия откажется от летающих машин-убийц - РИА Новости, 03.05.2024

Россия откажется от летающих машин-убийц

Как известно диванным экспертам, на Западе все лучше — и трава зеленее, и воздух свободы слаще (привет пропалестинским студентам), и гамбургеры толще, и... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T08:00

2024-05-03T08:00

2024-05-03T08:05

аналитика

россия

япония

лос-анджелес

apple

ростех

airbus

boeing 737

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943535678_0:16:1792:1024_1920x0_80_0_0_990bdd662c35ea0f2a2b0858c09d723f.jpg

Как известно диванным экспертам, на Западе все лучше — и трава зеленее, и воздух свободы слаще (привет пропалестинским студентам), и гамбургеры толще, и самолеты незаменимее.На память сразу приходит неистовая массовая истерика, произошедшая на фоне объявленных в 2022 году санкций против отечественной авиаиндустрии и отказа крупнейших западных авиапроизводителей, включая Boeing, от поставки и обслуживания их самолетов в России. Казалось, еще чуть-чуть — и плоский мир рухнет на голову слонам, а те, в свою очередь, проломят голову черепахе. Эксперты на пальцах объясняли, что суконно-посконному отечественному авиастроению никогда не догнать западные самолеты, за которых "порешал рынок", благодаря чему счастливые пассажиры могут наслаждаться "лучшими в мире комфортом и безопасностью".Однако же мир устоял, а на поверхность выползли весьма интересные новости и подробности из "цветущего сада".В частности, выяснилось, что одна из икон отечественных либералов, компания Boeing, чья капитализация наряду с Apple так греет сердце, долгое время втирала очки как своим клиентам, так и контролирующим организациям, за что в итоге своими жизнями заплатили сотни пассажиров, а также сотрудники компании.За последнее время чуть ли не каждую неделю в западных СМИ стали появляться новости о серьезных неполадках, инцидентах и авариях самолетов Boeing. В начале марта у Boeing 737 United Airlines отказало шасси и он вылетел за посадочную полосу. За день до этого другой Boeing, летевший в Японию, потерял колесо и совершил вынужденную посадку в Лос-Анджелесе. Много шума наделали недавние инциденты, когда у разных самолетов Boeing то загорелся мотор, то в полете оторвался огромный кусок обшивки, то отказал двигатель. Всего с 2018-го в инцидентах с самолетами Boeing погибли минимум 346 человек.Все это привлекло внимание Федерального управления гражданской авиации (ФАУ) США, которое инициировало проверку, выявившую в компании Boeing многолетнюю практику замалчивания проблем с безопасностью в пользу ускоренной "штамповки" новых бортов. Свидетели из числа сотрудников компании рассказывали, что при производстве "лучших в мире" самолетов им приходилось рутинно применять "метод Тарзана", то есть они прыгали на нестыкующихся деталях до тех пор, пока те не соглашались, что made in USA — это звучит гордо.Но, судя по всему, откровения сотрудников не сильно понравились руководству Boeing, и 9 марта сего года один из ключевых свидетелей по делу — менеджер по контролю качества на заводе компании в Северном Чарльстоне Джон Барнетт — был найден мертвым в своей машине накануне важного раунда слушаний. Власти тут же оперативно признали инцидент самоубийством.Шестидесятидвухлетний Барнетт проработал в Boeing более 30 лет, прежде чем уйти на пенсию в 2017-м. Накануне смерти он в течение 12 часов давал показания, где присутствовали подробности, способные в одночасье сжечь капитализацию Boeing дотла.Близкая подруга Барнетта, которая согласилась дать телеканалу ABC4 интервью на условиях анонимности, выразила твердую уверенность, что смерть Джона Барнетта — что угодно, но только не самоубийство. По ее словам, они долго обсуждали риск, которому подвергается Барнетт, и на вопрос "Тебе не страшно?" он ответил: "Нет, я не боюсь, но если со мной что-то случится, то это не самоубийство".Людей, которые нашли в случае с Барнеттом явные параллели с цепочкой очень естественных смертей свидетелей, связанных с темными делами вокруг семейки Клинтонов, тут же окрестили сторонниками конспирологических теорий.Ну а вчера пришла новость, что скоропостижно скончался еще один важный свидетель по делу безопасности в Boeing: на этот раз бывший аудитор качества у поставщика Boeing — компании Spirit AeroSystems — Джошуа Дин. По информации из официальных источников, Дин умер после короткой и внезапной болезни, а конкретно от "бактериальной пневмонии с полиорганной недостаточностью". Получается, что 45-летний мужчина, который вел здоровый образ жизни, регулярно ходил в спортзал и ни на что не жаловался, внезапно и очень вовремя стал жертвой болезни, которая опасна в основном для глубоких стариков. Дин в течение долгого времени тайно документировал факты, согласно которым руководство Boeing сознательно игнорировало и скрывало критические производственные дефекты в самолетах компании, и, по всей видимости, где-то в недрах очередного неисправного самолета подцепил шальную бактерию.Возможно, все это лишь совпадения и инженеры по качеству в компании Boeing все как один суицидники и дышат на ладан.Однако, если копнуть чуть глубже, станет очевидно, что компания Boeing (и особенно ее владельцы) как никто другой заинтересована в том, чтобы гадкие свидетели отправлялись к праотцам, не успев рассказать опасные для них вещи.Одни из главных акционеров Boeing — инвестиционные монстры Black Rock и Vanguard, которые в совокупности управляют активами на сумму около 20 триллионов долларов. Подобного рода инвестиционные компании не вникают в детали бизнеса: их цель — стабильно генерировать акционерам гигантские прибыли.На фоне падения в полтора раза поставок самолетов Boeing в первом квартале 2024-го по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом (наихудший результат с начала 2021-го) перед истинными владельцами компании встала задача бросить концы в воду, затушить репутационный скандал, грозящий существованию бизнеса Boeing как таковому, и начать жизнь с чистого листа.Но, судя по всему, на этот раз сухими из воды им так просто выйти не удастся. По всему миру начались кампании по отзыву бортов корпорации и расторжению контрактов на новые самолеты.В России, где уже давно взят курс на скорейшее импортозамещение в авиаотрасли, аховая ситуация с безопасностью самолетов Boeing лишь ускорила процесс замены летающих машин-убийц на отечественную технику. По недавним заявлениям компании Red Wings (входит в госкорпорацию "Ростех"), было принято решение о последовательном отказе от всех иностранных самолетов, в первую очередь Boeing и Airbus. До конца года прекратить эксплуатацию самолетов Boeing 747-400 планирует авиакомпания "Россия".В то время как на благословенном Западе решают проблемы своевременной смертью свидетелей, мы шаг за шагом решаем проблемы за станком и чертежным столом. Это, конечно, труднее и дольше, но, видимо, русский характер просто еще не дорос до демократических ценностей Запада.

https://ria.ru/20240327/boeing-1936058700.html

https://ria.ru/20240408/boeing-1938528083.html

https://ria.ru/20240312/boeing-1932407422.html

https://ria.ru/20240329/boeing-1936516889.html

https://ria.ru/20240502/ssha-1943385723.html

https://ria.ru/20240410/boeing-1938972269.html

россия

япония

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, япония, лос-анджелес, apple, ростех, airbus, boeing 737, технологии, boeing, boeing 767, boeing 737-800, boeing 777, boeing-777, boeing 787