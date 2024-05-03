https://ria.ru/20240503/lyutyy-1943636383.html

Прокурор попросил ужесточить наказание сыроеду, заморившему сына голодом

Прокурор попросил ужесточить наказание сыроеду, заморившему сына голодом - РИА Новости, 03.05.2024

Прокурор попросил ужесточить наказание сыроеду, заморившему сына голодом

Апелляционное представление сочинского прокурора, выступающего обвинителем по делу блогера-сыроеда Максима Лютого, чей ребенок умер от истощения, подано в суд... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:09

2024-05-03T11:09

2024-05-03T11:34

сочи

россия

происшествия

здоровье - общество

краснодарский край

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СОЧИ, 3 мая – РИА Новости. Апелляционное представление сочинского прокурора, выступающего обвинителем по делу блогера-сыроеда Максима Лютого, чей ребенок умер от истощения, подано в суд Краснодарского края, он просит увеличить срок наказания до 12 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединённых судов Кубани.Шестнадцатого апреля Лазаревский районный суд Краснодарского края приговорил Лютого к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Блогер обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК России и статьей 156 УК России. Ему также был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей за "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию"."В Лазаревский районный суд поступила апелляционная жалоба защиты, а также апелляционное представление прокурора, который считает назначенное наказание слишком мягким и просит усилить его до 12 лет лишения свободы. Материалы дела в апелляционном порядке будут рассмотрены Краснодарским краевым судом, о чем будет сообщено дополнительно", - сказала собеседница агентства.Сам Лютый ранее заявлял журналистам, что намерен подать апелляцию на решение вынесенного приговора и даже жаловаться президенту России Владимиру Путину. Обвиняемый также жаловался на состояние здоровья, которое ухудшается в условиях несвободы.

https://ria.ru/20231106/eda-1906965628.html

https://ria.ru/20230323/psikhiatriya-1859568517.html

сочи

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сочи, россия, происшествия, здоровье - общество, краснодарский край