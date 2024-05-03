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Прокурор попросил ужесточить наказание сыроеду, заморившему сына голодом - РИА Новости, 03.05.2024
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11:09 03.05.2024 (обновлено: 11:34 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/lyutyy-1943636383.html
Прокурор попросил ужесточить наказание сыроеду, заморившему сына голодом
Прокурор попросил ужесточить наказание сыроеду, заморившему сына голодом - РИА Новости, 03.05.2024
Прокурор попросил ужесточить наказание сыроеду, заморившему сына голодом
Апелляционное представление сочинского прокурора, выступающего обвинителем по делу блогера-сыроеда Максима Лютого, чей ребенок умер от истощения, подано в суд... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:09
2024-05-03T11:34
сочи
россия
происшествия
здоровье - общество
краснодарский край
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СОЧИ, 3 мая – РИА Новости. Апелляционное представление сочинского прокурора, выступающего обвинителем по делу блогера-сыроеда Максима Лютого, чей ребенок умер от истощения, подано в суд Краснодарского края, он просит увеличить срок наказания до 12 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединённых судов Кубани.Шестнадцатого апреля Лазаревский районный суд Краснодарского края приговорил Лютого к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Блогер обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК России и статьей 156 УК России. Ему также был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей за "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию"."В Лазаревский районный суд поступила апелляционная жалоба защиты, а также апелляционное представление прокурора, который считает назначенное наказание слишком мягким и просит усилить его до 12 лет лишения свободы. Материалы дела в апелляционном порядке будут рассмотрены Краснодарским краевым судом, о чем будет сообщено дополнительно", - сказала собеседница агентства.Сам Лютый ранее заявлял журналистам, что намерен подать апелляцию на решение вынесенного приговора и даже жаловаться президенту России Владимиру Путину. Обвиняемый также жаловался на состояние здоровья, которое ухудшается в условиях несвободы.
https://ria.ru/20231106/eda-1906965628.html
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сочи
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сочи, россия, происшествия, здоровье - общество, краснодарский край
Сочи, Россия, Происшествия, Здоровье - Общество, Краснодарский край
Прокурор попросил ужесточить наказание сыроеду, заморившему сына голодом

Прокурор попросил дать блогеру-сыроеду Лютому 12 лет заключения вместо восьми

© Фото со страницы Максима Лютого в социальной сетиБлогер Максим Лютый
Блогер Максим Лютый
© Фото со страницы Максима Лютого в социальной сети
Блогер Максим Лютый. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 мая – РИА Новости. Апелляционное представление сочинского прокурора, выступающего обвинителем по делу блогера-сыроеда Максима Лютого, чей ребенок умер от истощения, подано в суд Краснодарского края, он просит увеличить срок наказания до 12 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединённых судов Кубани.
Шестнадцатого апреля Лазаревский районный суд Краснодарского края приговорил Лютого к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Блогер обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК России и статьей 156 УК России. Ему также был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей за "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию".
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"В Лазаревский районный суд поступила апелляционная жалоба защиты, а также апелляционное представление прокурора, который считает назначенное наказание слишком мягким и просит усилить его до 12 лет лишения свободы. Материалы дела в апелляционном порядке будут рассмотрены Краснодарским краевым судом, о чем будет сообщено дополнительно", - сказала собеседница агентства.
Сам Лютый ранее заявлял журналистам, что намерен подать апелляцию на решение вынесенного приговора и даже жаловаться президенту России Владимиру Путину. Обвиняемый также жаловался на состояние здоровья, которое ухудшается в условиях несвободы.
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