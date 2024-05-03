https://ria.ru/20240503/litva-1943740935.html

Безопасность Литвы снизилась из-за НАТО, заявил кандидат в президенты

Безопасность Литвы снизилась из-за НАТО, заявил кандидат в президенты - РИА Новости, 03.05.2024

Безопасность Литвы снизилась из-за НАТО, заявил кандидат в президенты

Безопасность Литвы снизилась после вступления в агрессивный блок НАТО, который стремится к конфронтации с Россией, заявил кандидат в президенты Литвы Эдуардас... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:42

2024-05-03T17:42

2024-05-03T18:04

литва

нато

в мире

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Безопасность Литвы снизилась после вступления в агрессивный блок НАТО, который стремится к конфронтации с Россией, заявил кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус. "Мой анализ таков и мой вывод таков: с нахождением в этом агрессивном блоке, который стремится к конфронтации с Россией, и наша безопасность не возросла, а снизилась", - сказал Вайткус в интервью агентству ELTA. Он отметил, что решение о вступлении Литвы в НАТО приняли власти, хотя, согласно конституции, такие важные вопросы должен решать народ. Вайткус привел в пример Австрию, которая имеет внеблоковый статус, и добавил, что Литва могла бы быть в похожей позиции, то есть независимой, нейтральной и никому не противостоящей, если бы вышла из НАТО. Вайткус - независимый кандидат в президенты Литвы, 67-летний врач, профессор медицины. Выборы президента Литвы назначены на 12 мая 2024 года. Одновременно в этот же день пройдет референдум об изменении статьи Конституции, запрещающей гражданам Литвы иметь второе гражданство других стран. По последним опросам, в предвыборной гонке лидирует действующий глава государства Гитанас Науседа, а премьер-министр Ингрида Шимоните занимает третье место. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240206/litva-1925569089.html

https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

литва, нато, в мире