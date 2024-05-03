В России партию черных лебедей в "Лебедином озере" впервые исполнят мужчины
В пермском театре партию черных лебедей в "Лебедином озере" исполнят мужчины
© Фото : Пермский театр оперы и балетаАртист Пермского театра оперы и балета , исполняющий партию черного лебедя в балете "Лебединое озеро"
Артист Пермского театра оперы и балета , исполняющий партию черного лебедя в балете "Лебединое озеро"
ПЕРМЬ, 3 мая - РИА Новости. Партию черных лебедей в майских спектаклях "Лебединого озера" в Перми исполнят мужчины, сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.
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"В апреле у балетной труппы театра была запланирована поездка в Китай. Выезд на гастроли всегда требует ограничения по количеству артистов. Выходило так, что в третьем акте набиралось всего три черных лебедя, хотя их должно быть восемь… Я решил сделать партию черных лебедей мужской, из части артистов, что не выходят на сцену в третьем акте. Сочинил новую хореографию, а Татьяна Ногинова нарисовала эскиз нового костюма", - цитирует руководителя балетной труппы Алексея Мирошниченко пресс-служба театра.
© Фото : Пермский театр оперы и балетаАртист Пермского театра оперы и балета , исполняющий партию черного лебедя в балете "Лебединое озеро"
Артист Пермского театра оперы и балета , исполняющий партию черного лебедя в балете "Лебединое озеро"
Уточняется, что такие решения еще не применялись в классических версиях "Лебединого озера". При этом мужской состав позволил усилить драматический конфликт в сюжете спектакля.
Показы запланированы на 7, 8 и 10 мая, они пройдут на сцене "Театра-Театра" в Перми.
Балет "Лебединое озеро" Петра Чайковского написан в 1876 году, в нынешней сценической версии поставлен в Перми в 2015 году. Костюмы артистов были сшиты по образцам конца XIX века с использованием настоящих перьев.
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