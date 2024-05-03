https://ria.ru/20240503/kultura-1943709759.html

В России партию черных лебедей в "Лебедином озере" впервые исполнят мужчины

В России партию черных лебедей в "Лебедином озере" впервые исполнят мужчины - РИА Новости, 03.05.2024

В России партию черных лебедей в "Лебедином озере" впервые исполнят мужчины

Партию черных лебедей в майских спектаклях "Лебединого озера" в Перми исполнят мужчины, сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T15:29

2024-05-03T15:29

2024-05-03T15:56

культура

пермь

китай

петр чайковский

пермский театр оперы и балета

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ПЕРМЬ, 3 мая - РИА Новости. Партию черных лебедей в майских спектаклях "Лебединого озера" в Перми исполнят мужчины, сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета. "В апреле у балетной труппы театра была запланирована поездка в Китай. Выезд на гастроли всегда требует ограничения по количеству артистов. Выходило так, что в третьем акте набиралось всего три черных лебедя, хотя их должно быть восемь… Я решил сделать партию черных лебедей мужской, из части артистов, что не выходят на сцену в третьем акте. Сочинил новую хореографию, а Татьяна Ногинова нарисовала эскиз нового костюма", - цитирует руководителя балетной труппы Алексея Мирошниченко пресс-служба театра. Уточняется, что такие решения еще не применялись в классических версиях "Лебединого озера". При этом мужской состав позволил усилить драматический конфликт в сюжете спектакля. Показы запланированы на 7, 8 и 10 мая, они пройдут на сцене "Театра-Театра" в Перми. Балет "Лебединое озеро" Петра Чайковского написан в 1876 году, в нынешней сценической версии поставлен в Перми в 2015 году. Костюмы артистов были сшиты по образцам конца XIX века с использованием настоящих перьев.

https://ria.ru/20231122/balet-1911170134.html

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пермь, китай, петр чайковский, пермский театр оперы и балета