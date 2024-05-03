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В Новгородской области кролик покусал ребенка в контактном зоопарке - РИА Новости, 03.05.2024
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13:00 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/krolik-1943664405.html
В Новгородской области кролик покусал ребенка в контактном зоопарке
В Новгородской области кролик покусал ребенка в контактном зоопарке - РИА Новости, 03.05.2024
В Новгородской области кролик покусал ребенка в контактном зоопарке
Годовалая девочка попала в больницу с переломом пальца после укуса кролика в контактном зоопарке в Новгородской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:00
2024-05-03T13:00
новгородская область
россия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Годовалая девочка попала в больницу с переломом пальца после укуса кролика в контактном зоопарке в Новгородской области, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) Минздрава России. "Кролик покусал юную петербурженку в контактом зоопарке в Новгородской области. Третьего мая годовалую девочку доставили в клинику Педиатрического университета. У ребёнка диагностировали открытый перелом дистальной фаланги указательного пальца", – говорится в сообщении. Как отмечается, сейчас ребенок находится в травматологическом отделении, девочка проведет в клинике "ближайшие дни". "Мы выполнили все необходимые манипуляции, обработали рану и приняли меры, направленные на профилактику инфекций. К счастью, это был кролик из зоопарка, у него есть все необходимые прививки, в том числе от бешенства", – сказал детский хирург, доцент кафедры оперативной хирургии Педиатрического университета Артём Косулин, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что кролик, будучи грызуном, "вполне способен даже откусить палец маленькому ребёнку". Обычно такая ситуация ближе к случайности, чем к агрессии, поскольку у кроликов плохое зрение, и они могут принять человеческий палец за еду.
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новгородская область, россия, происшествия
Новгородская область, Россия, Происшествия
В Новгородской области кролик покусал ребенка в контактном зоопарке

Годовалый ребенок получил перелом пальца после укуса кролика в зоопарке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Годовалая девочка попала в больницу с переломом пальца после укуса кролика в контактном зоопарке в Новгородской области, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) Минздрава России.
«
"Кролик покусал юную петербурженку в контактом зоопарке в Новгородской области. Третьего мая годовалую девочку доставили в клинику Педиатрического университета. У ребёнка диагностировали открытый перелом дистальной фаланги указательного пальца", – говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас ребенок находится в травматологическом отделении, девочка проведет в клинике "ближайшие дни".
"Мы выполнили все необходимые манипуляции, обработали рану и приняли меры, направленные на профилактику инфекций. К счастью, это был кролик из зоопарка, у него есть все необходимые прививки, в том числе от бешенства", – сказал детский хирург, доцент кафедры оперативной хирургии Педиатрического университета Артём Косулин, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что кролик, будучи грызуном, "вполне способен даже откусить палец маленькому ребёнку". Обычно такая ситуация ближе к случайности, чем к агрессии, поскольку у кроликов плохое зрение, и они могут принять человеческий палец за еду.
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