Рейтинг@Mail.ru
Финальный этап конкурса "Инженерные кадры России" стартовал в Челябинске - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
 
14:53 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/konkurs-1943695169.html
Финальный этап конкурса "Инженерные кадры России" стартовал в Челябинске
Финальный этап конкурса "Инженерные кадры России" стартовал в Челябинске - РИА Новости, 03.05.2024
Финальный этап конкурса "Инженерные кадры России" стартовал в Челябинске
Финальный этап десятого Всероссийского конкурса "Инженерные кадры России", в котором принимают участие 650 школьников и дошкольников из РФ и Белоруссии,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:53
2024-05-03T14:53
челябинская область
челябинск
алексей текслер
кванториум
южно-уральский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943694330_29:0:889:484_1920x0_80_0_0_e2c04dba624e84deb1c6cf4f58e49112.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая – РИА Новости. Финальный этап десятого Всероссийского конкурса "Инженерные кадры России", в котором принимают участие 650 школьников и дошкольников из РФ и Белоруссии, стартовал в Челябинске, он продлится 3 и 4 мая, сообщила пресс-служба правительства региона. "Шестьсот пятьдесят школьников и дошкольников из 53 регионов России и Республики Беларусь встретились сегодня в Челябинске на итоговых соревнованиях всероссийского конкурса "Инженерные кадры России". Эти ребята получили самые высокие оценки экспертов в ходе региональных отборочных испытаний за свои технические решения и изобретения", - говорится в сообщении. По словам главы региона Алексея Текслера, финалисты уже проявили себя своими инженерными проектами, и в эти 2 дня будут определены лучшие из лучших. "При этом хочу сказать, что каждый из вас уже победитель, ведь вы думаете о будущем, находите решения самых сложных задач. Очень рад, что предприятия помогают вам в этом. И мы очень заинтересованы в том, чтобы молодые, талантливые кадры приходили на наши предприятия. Поэтому сегодня здесь наши крупные предприятия, вузы, ссузы. Обратите на них внимание", - цитирует пресс-служба слова Текслера. Текслер напомнил, что "Инженерные кадры России" как конкурс федерального уровня зародился в Челябинской области. Регион входит в тройку крупнейших ресурсных центров этого профориентационного движения, в образовательных организациях региона создано 276 команд "ИКаР", добавил он. В связи с этим глава региона предложил ежегодно проводить финал конкурса в Челябинске. По данным правительства региона, Челябинскую область в финале представляют 52 команды, каждый конкурсный проект создан по техзаданиям компаний-партнеров. В их числе модульный мини-компьютер "Линкер", представленный учащимися челябинского лицея №82 и НТЦ "Приводная техника" (особенность компьютера - может работать без монитора, выводить изображение на любую поверхность и выступать в роли модема), автоматизированная станция профилирования шахтных проводников магнитогорского "Кванториума" и Магнитогорского государственного технического университета им. Носова, а также автоматизированная линия посадки семян овощных культур учащихся Краснооктябрьской школы Аргаяшского района, крестьянско-фермерского хозяйства и ЮУрГАУ. Конкурс с 2019 года включен в федеральный перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Минпросвещения РФ, что дает абитуриентам возможность получать дополнительные баллы к ЕГЭ в ряде вузов России. За 10 лет программа ранней профориентации "ИКаР" апробирована более чем в 60 регионах страны, отмечается в сообщении. Президент Ассоциации работников и организаций технического творчества Владислав Халамов сообщил, что каждый шаг в рамках соревнований "Инженерные кадры России" открывает перед детьми и предприятиями новые возможности, способствуя формированию будущих специалистов-инноваторов. "У юных инженеров, принимающих вызов ИКаРа, появляются дополнительные шансы на поступление в престижные учебные заведения, ведь победители финальных испытаний смогут получить ценные баллы к ЕГЭ в ряде вузов страны. Таким образом "ИКаР" становится не только площадкой для творчества и развития, но и ключом к успешному карьерному старту", - цитирует пресс-служба ассоциации слова Халамова. По словам учащегося лицея №120 Челябинска Всеволода Пашнина, благодаря участию в конкурсе "Инженерные кадры России" в прошлом году он смог выйти на всероссийский уровень "Москва-Сколково", познакомиться с различными инновационными разработками, узнал про современные инженерные направления. "Летом (челябинский) кузнечно-прессовый завод пригласил меня на работу помощником оператора станка с числовым программным управлением, также они готовы предоставить мне целевое направление в Южно-Уральский государственный университет. Я очень рад, что нашел направление, в котором хочу развиваться, с которым хочу связать свою жизнь", – цитирует пресс-служба ассоциации слова Пашнина.
https://ria.ru/20240503/sportkompleks-1943669494.html
https://ria.ru/20240418/chelyabinsk-1940812783.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943694330_137:0:782:484_1920x0_80_0_0_12f0ce2bfb7e7a621a3e313cf6090388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинск, алексей текслер, кванториум, южно-уральский государственный университет
Челябинская область, Челябинск, Алексей Текслер, Кванториум, Южно-Уральский государственный университет

Финальный этап конкурса "Инженерные кадры России" стартовал в Челябинске

© Фото : пресс-служба губернатора Челябинской областиФинальный этап конкурса "Инженерные кадры России" стартовал в Челябинске
Финальный этап конкурса Инженерные кадры России стартовал в Челябинске - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Челябинской области
Финальный этап конкурса "Инженерные кадры России" стартовал в Челябинске
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая – РИА Новости. Финальный этап десятого Всероссийского конкурса "Инженерные кадры России", в котором принимают участие 650 школьников и дошкольников из РФ и Белоруссии, стартовал в Челябинске, он продлится 3 и 4 мая, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Шестьсот пятьдесят школьников и дошкольников из 53 регионов России и Республики Беларусь встретились сегодня в Челябинске на итоговых соревнованиях всероссийского конкурса "Инженерные кадры России". Эти ребята получили самые высокие оценки экспертов в ходе региональных отборочных испытаний за свои технические решения и изобретения", - говорится в сообщении.
В Челябинске завершили возведение контура здания РМК-арены - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Спортивно-зрелищный комплекс на 8 тысяч зрителей построят в Челябинске
Вчера, 13:13
По словам главы региона Алексея Текслера, финалисты уже проявили себя своими инженерными проектами, и в эти 2 дня будут определены лучшие из лучших. "При этом хочу сказать, что каждый из вас уже победитель, ведь вы думаете о будущем, находите решения самых сложных задач. Очень рад, что предприятия помогают вам в этом. И мы очень заинтересованы в том, чтобы молодые, талантливые кадры приходили на наши предприятия. Поэтому сегодня здесь наши крупные предприятия, вузы, ссузы. Обратите на них внимание", - цитирует пресс-служба слова Текслера.
Текслер напомнил, что "Инженерные кадры России" как конкурс федерального уровня зародился в Челябинской области. Регион входит в тройку крупнейших ресурсных центров этого профориентационного движения, в образовательных организациях региона создано 276 команд "ИКаР", добавил он. В связи с этим глава региона предложил ежегодно проводить финал конкурса в Челябинске.
По данным правительства региона, Челябинскую область в финале представляют 52 команды, каждый конкурсный проект создан по техзаданиям компаний-партнеров. В их числе модульный мини-компьютер "Линкер", представленный учащимися челябинского лицея №82 и НТЦ "Приводная техника" (особенность компьютера - может работать без монитора, выводить изображение на любую поверхность и выступать в роли модема), автоматизированная станция профилирования шахтных проводников магнитогорского "Кванториума" и Магнитогорского государственного технического университета им. Носова, а также автоматизированная линия посадки семян овощных культур учащихся Краснооктябрьской школы Аргаяшского района, крестьянско-фермерского хозяйства и ЮУрГАУ.
Челябинск - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Более 400 тысяч челябинцев проголосовали за объекты благоустройства
18 апреля, 14:49
Конкурс с 2019 года включен в федеральный перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Минпросвещения РФ, что дает абитуриентам возможность получать дополнительные баллы к ЕГЭ в ряде вузов России. За 10 лет программа ранней профориентации "ИКаР" апробирована более чем в 60 регионах страны, отмечается в сообщении.
Президент Ассоциации работников и организаций технического творчества Владислав Халамов сообщил, что каждый шаг в рамках соревнований "Инженерные кадры России" открывает перед детьми и предприятиями новые возможности, способствуя формированию будущих специалистов-инноваторов. "У юных инженеров, принимающих вызов ИКаРа, появляются дополнительные шансы на поступление в престижные учебные заведения, ведь победители финальных испытаний смогут получить ценные баллы к ЕГЭ в ряде вузов страны. Таким образом "ИКаР" становится не только площадкой для творчества и развития, но и ключом к успешному карьерному старту", - цитирует пресс-служба ассоциации слова Халамова.
По словам учащегося лицея №120 Челябинска Всеволода Пашнина, благодаря участию в конкурсе "Инженерные кадры России" в прошлом году он смог выйти на всероссийский уровень "Москва-Сколково", познакомиться с различными инновационными разработками, узнал про современные инженерные направления. "Летом (челябинский) кузнечно-прессовый завод пригласил меня на работу помощником оператора станка с числовым программным управлением, также они готовы предоставить мне целевое направление в Южно-Уральский государственный университет. Я очень рад, что нашел направление, в котором хочу развиваться, с которым хочу связать свою жизнь", – цитирует пресс-служба ассоциации слова Пашнина.
 
Челябинская областьЧелябинскАлексей ТекслерКванториумЮжно-Уральский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала