https://ria.ru/20240503/konkurs-1943695169.html

Финальный этап конкурса "Инженерные кадры России" стартовал в Челябинске

Финальный этап конкурса "Инженерные кадры России" стартовал в Челябинске - РИА Новости, 03.05.2024

Финальный этап конкурса "Инженерные кадры России" стартовал в Челябинске

Финальный этап десятого Всероссийского конкурса "Инженерные кадры России", в котором принимают участие 650 школьников и дошкольников из РФ и Белоруссии,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:53

2024-05-03T14:53

2024-05-03T14:53

челябинская область

челябинск

алексей текслер

кванториум

южно-уральский государственный университет

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая – РИА Новости. Финальный этап десятого Всероссийского конкурса "Инженерные кадры России", в котором принимают участие 650 школьников и дошкольников из РФ и Белоруссии, стартовал в Челябинске, он продлится 3 и 4 мая, сообщила пресс-служба правительства региона. "Шестьсот пятьдесят школьников и дошкольников из 53 регионов России и Республики Беларусь встретились сегодня в Челябинске на итоговых соревнованиях всероссийского конкурса "Инженерные кадры России". Эти ребята получили самые высокие оценки экспертов в ходе региональных отборочных испытаний за свои технические решения и изобретения", - говорится в сообщении. По словам главы региона Алексея Текслера, финалисты уже проявили себя своими инженерными проектами, и в эти 2 дня будут определены лучшие из лучших. "При этом хочу сказать, что каждый из вас уже победитель, ведь вы думаете о будущем, находите решения самых сложных задач. Очень рад, что предприятия помогают вам в этом. И мы очень заинтересованы в том, чтобы молодые, талантливые кадры приходили на наши предприятия. Поэтому сегодня здесь наши крупные предприятия, вузы, ссузы. Обратите на них внимание", - цитирует пресс-служба слова Текслера. Текслер напомнил, что "Инженерные кадры России" как конкурс федерального уровня зародился в Челябинской области. Регион входит в тройку крупнейших ресурсных центров этого профориентационного движения, в образовательных организациях региона создано 276 команд "ИКаР", добавил он. В связи с этим глава региона предложил ежегодно проводить финал конкурса в Челябинске. По данным правительства региона, Челябинскую область в финале представляют 52 команды, каждый конкурсный проект создан по техзаданиям компаний-партнеров. В их числе модульный мини-компьютер "Линкер", представленный учащимися челябинского лицея №82 и НТЦ "Приводная техника" (особенность компьютера - может работать без монитора, выводить изображение на любую поверхность и выступать в роли модема), автоматизированная станция профилирования шахтных проводников магнитогорского "Кванториума" и Магнитогорского государственного технического университета им. Носова, а также автоматизированная линия посадки семян овощных культур учащихся Краснооктябрьской школы Аргаяшского района, крестьянско-фермерского хозяйства и ЮУрГАУ. Конкурс с 2019 года включен в федеральный перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Минпросвещения РФ, что дает абитуриентам возможность получать дополнительные баллы к ЕГЭ в ряде вузов России. За 10 лет программа ранней профориентации "ИКаР" апробирована более чем в 60 регионах страны, отмечается в сообщении. Президент Ассоциации работников и организаций технического творчества Владислав Халамов сообщил, что каждый шаг в рамках соревнований "Инженерные кадры России" открывает перед детьми и предприятиями новые возможности, способствуя формированию будущих специалистов-инноваторов. "У юных инженеров, принимающих вызов ИКаРа, появляются дополнительные шансы на поступление в престижные учебные заведения, ведь победители финальных испытаний смогут получить ценные баллы к ЕГЭ в ряде вузов страны. Таким образом "ИКаР" становится не только площадкой для творчества и развития, но и ключом к успешному карьерному старту", - цитирует пресс-служба ассоциации слова Халамова. По словам учащегося лицея №120 Челябинска Всеволода Пашнина, благодаря участию в конкурсе "Инженерные кадры России" в прошлом году он смог выйти на всероссийский уровень "Москва-Сколково", познакомиться с различными инновационными разработками, узнал про современные инженерные направления. "Летом (челябинский) кузнечно-прессовый завод пригласил меня на работу помощником оператора станка с числовым программным управлением, также они готовы предоставить мне целевое направление в Южно-Уральский государственный университет. Я очень рад, что нашел направление, в котором хочу развиваться, с которым хочу связать свою жизнь", – цитирует пресс-служба ассоциации слова Пашнина.

https://ria.ru/20240503/sportkompleks-1943669494.html

https://ria.ru/20240418/chelyabinsk-1940812783.html

челябинск

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Артем Смирнов

челябинск, алексей текслер, кванториум, южно-уральский государственный университет