https://ria.ru/20240503/komplektuyuschie-1943739042.html

Липецкие промышленники объединились для изготовления комплектующих на СВО

Липецкие промышленники объединились для изготовления комплектующих на СВО - РИА Новости, 03.05.2024

Липецкие промышленники объединились для изготовления комплектующих на СВО

Более 20 промышленников меньше чем за месяц включились в проект Липецкого областного Совета депутатов "Липецкая промышленность для Победы" и безвозмездно... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:38

2024-05-03T17:38

2024-05-03T17:38

липецкая область

елец

сво

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более 20 промышленников меньше чем за месяц включились в проект Липецкого областного Совета депутатов "Липецкая промышленность для Победы" и безвозмездно изготавливают необходимые изделия, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Буквально месяц назад мы дали старт нашему проекту "Липецкая промышленность для Победы". Сегодня можно говорить о первых результатах. У нас уже есть 20 промышленников по всей Липецкой области, которые изъявили желание безвозмездно производить изделия необходимые на передовой. Сформировано 34 технических задания. Их база постоянно расширяется", - приводятся в сообщении слова председателя Липецкого областного Совета депутатов Владимира Серикова. Он пояснил, что техзадания поступают от волонтеров, военнослужащих, депутатов. Они сообщают о текущих запросах с фронта, передают натурные образцы, порой помогают с чертежами. "Мы аккумулируем все ТЗ, дорабатываем их и раздаем региональным промышленникам, участвующим в проекте. Это сокращает сроки изготовления конструкторской документации, позволяет избежать дублирования работ и, как следствие, увеличивает объемы выпуска. За этот короткий период изготовлено 340 изделий и это только начало. Продолжим работать в этом направлении и налаживать связь с нашими защитниками", - рассказал Сериков. Так, на одном из заводов Ельца наладили производство быстрых зарядок для автомата Калашникова. Еще на одном с помощью лазерной резки вытачивают металлические "кошки" для разминирования территорий. По словам Серикова, техническое задание на изготовление быстрой зарядки в рамках проекта "Липецкая промышленность для Победы" взяло на себя одно из елецких предприятий. На 3Д-принтере деталь печатается за 14 часов. Готовые изделия уже в ближайшие время депутаты облсовета отправят в зону спецоперации. Кроме того, еще несколько предприятий региона с более крупными 3Д-принтерами выразили свою готовность включиться в этот процесс и ускорить темпы печати. Еще одни неравнодушные производственники наладили выпуск комплектующих для изготовления так называемых "кошек", которые используются для обезвреживания растяжек. Их вырезают на современных отечественных лазерных станках. За 180 минут получается вырезать 170 таких "кошек". Затем их шлифуют, обрабатывают и собирают до финальной готовности, добавили в пресс-службе. Там сообщили, что также были доработаны станки для нарезания лент, которые в дальнейшем используются для плетения маскировочных сетей. Сборка этих конструкций дала старт проекту. Сейчас станки доработали с учетом обратной связи волонтеров. Расширили рабочую поверхность для самого большого рулона из ткани шириной 180 сантиметров. На данный момент передано уже более 20 станков. Планируется, что ими будут оснащены все волонтерские группы региона.

https://ria.ru/20240503/sotrudnichestvo-1943723947.html

https://ria.ru/20240502/proekty-1943524039.html

елец

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

елец, сво