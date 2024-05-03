https://ria.ru/20240503/komitet-1943757818.html

Минюст признал нежелательным "Комитет ингушской независимости"*

Минюст признал нежелательным "Комитет ингушской независимости"* - РИА Новости, 03.05.2024

Минюст признал нежелательным "Комитет ингушской независимости"*

Минюст включил "Комитет ингушской независимости"* в перечень нежелательных в России иностранных и международных НПО, сообщается на сайте министерства. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T19:13

2024-05-03T19:13

2024-05-03T19:13

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Минюст включил "Комитет ингушской независимости"* в перечень нежелательных в России иностранных и международных НПО, сообщается на сайте министерства. "160... Ğalğay Kortamuqalen Komitet ("Комитет Ингушской Независимости", "КИН", "Комитет независимости Ингушетии") (Турецкая Республика)", - говорится в перечне. В январе Минюст, объявляя о включении организации в список иноагентов, сообщал, что "Комитет ингушской независимости" выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ.* Признан иностранным агентом в России, включен в перечень нежелательных НПО в России

https://ria.ru/20240503/popravka-1943690671.html

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россия, министерство юстиции рф (минюст россии)