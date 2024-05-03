https://ria.ru/20240503/komitet-1943757818.html
Минюст признал нежелательным "Комитет ингушской независимости"*
Минюст признал нежелательным "Комитет ингушской независимости"* - РИА Новости, 03.05.2024
Минюст признал нежелательным "Комитет ингушской независимости"*
Минюст включил "Комитет ингушской независимости"* в перечень нежелательных в России иностранных и международных НПО, сообщается на сайте министерства. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T19:13
2024-05-03T19:13
2024-05-03T19:13
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150896/26/1508962610_0:513:2629:1992_1920x0_80_0_0_ae55a1f7fec14ea233b578b42738f719.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Минюст включил "Комитет ингушской независимости"* в перечень нежелательных в России иностранных и международных НПО, сообщается на сайте министерства. "160... Ğalğay Kortamuqalen Komitet ("Комитет Ингушской Независимости", "КИН", "Комитет независимости Ингушетии") (Турецкая Республика)", - говорится в перечне. В январе Минюст, объявляя о включении организации в список иноагентов, сообщал, что "Комитет ингушской независимости" выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ.* Признан иностранным агентом в России, включен в перечень нежелательных НПО в России
https://ria.ru/20240503/popravka-1943690671.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150896/26/1508962610_0:0:2630:1973_1920x0_80_0_0_c5d4e71804bf9dd1ff0d4428c1b4b5f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст признал нежелательным "Комитет ингушской независимости"*
Минюст включил "Комитет ингушской независимости" в перечень нежелательных НПО
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Минюст включил "Комитет ингушской независимости"* в перечень нежелательных в России иностранных и международных НПО, сообщается на сайте министерства.
"160... Ğalğay Kortamuqalen Komitet ("Комитет Ингушской Независимости", "КИН", "Комитет независимости Ингушетии") (Турецкая Республика)", - говорится в перечне.
В январе Минюст, объявляя о включении организации в список иноагентов, сообщал, что "Комитет ингушской независимости" выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ.
* Признан иностранным агентом в России, включен в перечень нежелательных НПО в России