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Минюст признал нежелательным "Комитет ингушской независимости"* - РИА Новости, 03.05.2024
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19:13 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/komitet-1943757818.html
Минюст признал нежелательным "Комитет ингушской независимости"*
Минюст признал нежелательным "Комитет ингушской независимости"* - РИА Новости, 03.05.2024
Минюст признал нежелательным "Комитет ингушской независимости"*
Минюст включил "Комитет ингушской независимости"* в перечень нежелательных в России иностранных и международных НПО, сообщается на сайте министерства. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T19:13
2024-05-03T19:13
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Минюст включил "Комитет ингушской независимости"* в перечень нежелательных в России иностранных и международных НПО, сообщается на сайте министерства. "160... Ğalğay Kortamuqalen Komitet ("Комитет Ингушской Независимости", "КИН", "Комитет независимости Ингушетии") (Турецкая Республика)", - говорится в перечне. В январе Минюст, объявляя о включении организации в список иноагентов, сообщал, что "Комитет ингушской независимости" выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ.* Признан иностранным агентом в России, включен в перечень нежелательных НПО в России
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст признал нежелательным "Комитет ингушской независимости"*

Минюст включил "Комитет ингушской независимости" в перечень нежелательных НПО

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Минюст включил "Комитет ингушской независимости"* в перечень нежелательных в России иностранных и международных НПО, сообщается на сайте министерства.
"160... Ğalğay Kortamuqalen Komitet ("Комитет Ингушской Независимости", "КИН", "Комитет независимости Ингушетии") (Турецкая Республика)", - говорится в перечне.
В январе Минюст, объявляя о включении организации в список иноагентов, сообщал, что "Комитет ингушской независимости" выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ.
* Признан иностранным агентом в России, включен в перечень нежелательных НПО в России
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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Вчера, 14:33
 
РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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