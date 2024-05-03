https://ria.ru/20240503/komandovanie-1943636886.html

"Крупный провал". СМИ сообщили о грубейшем просчете командования ВСУ

"Крупный провал". СМИ сообщили о грубейшем просчете командования ВСУ - РИА Новости, 03.05.2024

"Крупный провал". СМИ сообщили о грубейшем просчете командования ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины недооценило важность строительства линий укреплений, совершив крупную ошибку, пишет Newsweek Polska. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:12

2024-05-03T11:12

2024-05-03T11:12

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Командование Вооруженных сил Украины недооценило важность строительства линий укреплений, совершив крупную ошибку, пишет Newsweek Polska."Верховное командование заявляет, что в создавшейся ситуации виновато отсутствие помощи со стороны Соединенных Штатов. Но это скорее оправдание с целью свалить вину на союзников. Именно украинцы в очередной раз совершают кардинальную ошибку, недооценивая важность строительства нескольких линий укреплений", — говорится в материале.Обозреватели отметили ухудшение положения ВСУ из-за этого грубого просчета украинских офицеров, а также продвижение российских сил дальше на запад из-за отсутствия должного сопротивления.В апреле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина, политика