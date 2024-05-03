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"Крупный провал". СМИ сообщили о грубейшем просчете командования ВСУ - РИА Новости, 03.05.2024
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11:12 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/komandovanie-1943636886.html
"Крупный провал". СМИ сообщили о грубейшем просчете командования ВСУ
"Крупный провал". СМИ сообщили о грубейшем просчете командования ВСУ - РИА Новости, 03.05.2024
"Крупный провал". СМИ сообщили о грубейшем просчете командования ВСУ
Командование Вооруженных сил Украины недооценило важность строительства линий укреплений, совершив крупную ошибку, пишет Newsweek Polska. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:12
2024-05-03T11:12
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Командование Вооруженных сил Украины недооценило важность строительства линий укреплений, совершив крупную ошибку, пишет Newsweek Polska."Верховное командование заявляет, что в создавшейся ситуации виновато отсутствие помощи со стороны Соединенных Штатов. Но это скорее оправдание с целью свалить вину на союзников. Именно украинцы в очередной раз совершают кардинальную ошибку, недооценивая важность строительства нескольких линий укреплений", — говорится в материале.Обозреватели отметили ухудшение положения ВСУ из-за этого грубого просчета украинских офицеров, а также продвижение российских сил дальше на запад из-за отсутствия должного сопротивления.В апреле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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в мире, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина, политика
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Украина, Политика
"Крупный провал". СМИ сообщили о грубейшем просчете командования ВСУ

Newsweek Polska: ВСУ недооценили важность строительства линий укреплений

© AFP 2024 / ROMAN PILIPEYРаненные украинские военные в полевом госпитале в районе Часова Яра
Раненные украинские военные в полевом госпитале в районе Часова Яра - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AFP 2024 / ROMAN PILIPEY
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Командование Вооруженных сил Украины недооценило важность строительства линий укреплений, совершив крупную ошибку, пишет Newsweek Polska.
«
"Верховное командование заявляет, что в создавшейся ситуации виновато отсутствие помощи со стороны Соединенных Штатов. Но это скорее оправдание с целью свалить вину на союзников. Именно украинцы в очередной раз совершают кардинальную ошибку, недооценивая важность строительства нескольких линий укреплений", — говорится в материале.
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Обозреватели отметили ухудшение положения ВСУ из-за этого грубого просчета украинских офицеров, а также продвижение российских сил дальше на запад из-за отсутствия должного сопротивления.
В апреле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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