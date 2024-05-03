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МИД Германии вызвал российского дипломата - РИА Новости, 03.05.2024
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13:37 03.05.2024 (обновлено: 13:42 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/kiberataka-1943676380.html
МИД Германии вызвал российского дипломата
МИД Германии вызвал российского дипломата - РИА Новости, 03.05.2024
МИД Германии вызвал российского дипломата
МИД ФРГ вызвало исполняющего обязанности поверенного в делах российского посольства в связи с предполагаемой кибератакой, сообщила немецкая газета Welt со... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:37
2024-05-03T13:42
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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. МИД ФРГ вызвало исполняющего обязанности поверенного в делах российского посольства в связи с предполагаемой кибератакой, сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на представителя министерства страны. "Он был вызван на 12 часов дня (13.00 мск)", - пишет издание со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Германии. Уточняется, что вызов связан с предполагаемой российской кибератакой, которая якобы произошла в прошлом году. Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Китай также отвергал причастность к кибератакам, называя такие обвинения политическим фарсом.
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в мире, россия, москва, мид германии
В мире, Россия, Москва, МИД Германии
МИД Германии вызвал российского дипломата

Welt: МИД ФРГ вызвал поверенного в делах России из-за предполагаемой кибератаки

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. МИД ФРГ вызвало исполняющего обязанности поверенного в делах российского посольства в связи с предполагаемой кибератакой, сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на представителя министерства страны.
"Он был вызван на 12 часов дня (13.00 мск)", - пишет издание со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Германии.
Уточняется, что вызов связан с предполагаемой российской кибератакой, которая якобы произошла в прошлом году.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Китай также отвергал причастность к кибератакам, называя такие обвинения политическим фарсом.
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