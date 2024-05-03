В Харькове прогремел взрыв
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе после воздушной тревоги
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в районе Харькова.
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"В Харькове был слышен взрыв", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
При этом украинское издание "Страна" сообщило, что взрыв был не один.
С 13.49 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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