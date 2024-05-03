https://ria.ru/20240503/kharkov-1943696156.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 03.05.2024

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:55

2024-05-03T14:55

2024-05-03T14:55

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харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в районе Харькова. "В Харькове был слышен взрыв", - написал Терехов в своем Telegram-канале. При этом украинское издание "Страна" сообщило, что взрыв был не один. С 13.49 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231229/kharkov-1918885288.html

https://ria.ru/20240123/kharkov-1922875367.html

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Дарья Буймова

в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф