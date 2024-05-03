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"Трус": заявление Кэмерона об ударах по России разгневало британцев - РИА Новости, 03.05.2024
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09:53 03.05.2024 (обновлено: 12:04 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/kemeron-1943622618.html
"Трус": заявление Кэмерона об ударах по России разгневало британцев
"Трус": заявление Кэмерона об ударах по России разгневало британцев - РИА Новости, 03.05.2024
"Трус": заявление Кэмерона об ударах по России разгневало британцев
Читатели газеты Daily Mail обрушили шквал критики на главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона после его заявления о том, что Украина имеет "право" наносить... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:53
2024-05-03T12:04
в мире
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великобритания
дэвид кэмерон
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail обрушили шквал критики на главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона после его заявления о том, что Украина имеет "право" наносить удары по территории России британским оружием."А ты спрашивал Вооруженные силы Великобритании? Собирайся и покажи нам, что нужно делать, дружок. Трус", — иронично отметил Trev130."Абсолютно неприемлемо то, что этот человек, которого никто не избирал, принимает такие решения", — возмутился Gingeandwhinge."Этот разжигатель войны не может не поддерживать огонь разрушения. Он должен быть в тюрьме", — выразил мнение ZedS1x."Этот шарлатан, говорящий подобное на мировой арене, является прекрасным изображением всего того, что не так с политикой и демократией (помните такое?). Я чувствую отсюда, что он пытается втянуть нас в третью мировую войну", —высказал опасения casiusC."Подлый Кэмерон", — заключил Saor Alba Gu Brath.Накануне агентство Reuters опубликовало интервью с Кэмероном из Киева, в котором он в том числе заявил о праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри территории России. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в первые минуты пятницы новость вновь появилась на ленте агентства без видимых изменений. Цитата о "праве" Украины использовать британское оружие для ударов по территории России также приводится в неизменном виде.Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что глава британского внешнеполитического ведомства действительно говорил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружие, но разразившийся скандал вынудил Лондон "дать заднюю".Читайте в Дзен: "Замучались пыль глотать": граждане России возвращаются домойПоследний шанс: в Германии выступили со срочным требованием по Украине. Ее ждут неприятные территориальные изменения
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943494874.html
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в мире, россия, украина, великобритания, дэвид кэмерон, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Мария Захарова

"Трус": заявление Кэмерона об ударах по России разгневало британцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail обрушили шквал критики на главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона после его заявления о том, что Украина имеет "право" наносить удары по территории России британским оружием.
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"А ты спрашивал Вооруженные силы Великобритании? Собирайся и покажи нам, что нужно делать, дружок. Трус", — иронично отметил Trev130.
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"Абсолютно неприемлемо то, что этот человек, которого никто не избирал, принимает такие решения", — возмутился Gingeandwhinge.
"Этот разжигатель войны не может не поддерживать огонь разрушения. Он должен быть в тюрьме", — выразил мнение ZedS1x.
"Этот шарлатан, говорящий подобное на мировой арене, является прекрасным изображением всего того, что не так с политикой и демократией (помните такое?). Я чувствую отсюда, что он пытается втянуть нас в третью мировую войну", —высказал опасения casiusC.
"Подлый Кэмерон", — заключил Saor Alba Gu Brath.
Накануне агентство Reuters опубликовало интервью с Кэмероном из Киева, в котором он в том числе заявил о праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри территории России. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в первые минуты пятницы новость вновь появилась на ленте агентства без видимых изменений. Цитата о "праве" Украины использовать британское оружие для ударов по территории России также приводится в неизменном виде.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что глава британского внешнеполитического ведомства действительно говорил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружие, но разразившийся скандал вынудил Лондон "дать заднюю".
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