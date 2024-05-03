Молодые люди, которые публично сожгли Библию на Ставрополье, извинились
Губернатор Ставрополья опубликовал извинения молодых людей, сжегших Библию
© СУ СК России по Ставропольскому краюПодозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео
Подозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 3 мая – РИА Новости. Молодые люди, которые публично сожгли Библию в ставропольском Новоалександровске, извинились, их видеобращение опубликовал губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
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"Приношу свои извинения всем верующим, кого я обидел, и раскаиваюсь в содеянном. Обещаю больше никогда такого не делать", – сказал один из молодых людей.
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"В своем поступке раскаиваюсь, признаю свою вину. Такого больше никогда не повторится. Приношу извинения всем верующим, чьи чувства я задел", – признался второй фигурант.
Губернатор отметил, что "попросить прощения важно, но словами не отменишь сделанного".
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"Жизнь себе и своим семьям парни испортили. Но тут урок всем нам. Задача взрослых – уберегать молодых от беды. Учить уважать традиции, культуру и веру окружающих людей", – написал Владимиров в Telegram.
Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении троих молодых людей, которые сожгли Новый Завет во дворе частного дома в Новоалександровске. По данным следствия, они сняли это на видео и опубликовали, публично оскорбив религиозные чувства верующих. Сейчас они задержаны, скоро будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.
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