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Молодые люди, которые публично сожгли Библию на Ставрополье, извинились - РИА Новости, 03.05.2024
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22:32 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/izvineniya-1943779434.html
Молодые люди, которые публично сожгли Библию на Ставрополье, извинились
Молодые люди, которые публично сожгли Библию на Ставрополье, извинились - РИА Новости, 03.05.2024
Молодые люди, которые публично сожгли Библию на Ставрополье, извинились
Молодые люди, которые публично сожгли Библию в ставропольском Новоалександровске, извинились, их видеобращение опубликовал губернатор Владимир Владимиров в... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T22:32
2024-05-03T22:32
новоалександровск
владимир владимиров
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 3 мая – РИА Новости. Молодые люди, которые публично сожгли Библию в ставропольском Новоалександровске, извинились, их видеобращение опубликовал губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "Приношу свои извинения всем верующим, кого я обидел, и раскаиваюсь в содеянном. Обещаю больше никогда такого не делать", – сказал один из молодых людей. "В своем поступке раскаиваюсь, признаю свою вину. Такого больше никогда не повторится. Приношу извинения всем верующим, чьи чувства я задел", – признался второй фигурант. Губернатор отметил, что "попросить прощения важно, но словами не отменишь сделанного". "Жизнь себе и своим семьям парни испортили. Но тут урок всем нам. Задача взрослых – уберегать молодых от беды. Учить уважать традиции, культуру и веру окружающих людей", – написал Владимиров в Telegram.Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении троих молодых людей, которые сожгли Новый Завет во дворе частного дома в Новоалександровске. По данным следствия, они сняли это на видео и опубликовали, публично оскорбив религиозные чувства верующих. Сейчас они задержаны, скоро будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.
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новоалександровск, владимир владимиров, следственный комитет россии (ск рф)
Новоалександровск, Владимир Владимиров, Следственный комитет России (СК РФ)
Молодые люди, которые публично сожгли Библию на Ставрополье, извинились

Губернатор Ставрополья опубликовал извинения молодых людей, сжегших Библию

© СУ СК России по Ставропольскому краюПодозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео
Подозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео
© СУ СК России по Ставропольскому краю
Подозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 3 мая – РИА Новости. Молодые люди, которые публично сожгли Библию в ставропольском Новоалександровске, извинились, их видеобращение опубликовал губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
«
"Приношу свои извинения всем верующим, кого я обидел, и раскаиваюсь в содеянном. Обещаю больше никогда такого не делать", – сказал один из молодых людей.
«
"В своем поступке раскаиваюсь, признаю свою вину. Такого больше никогда не повторится. Приношу извинения всем верующим, чьи чувства я задел", – признался второй фигурант.
Губернатор отметил, что "попросить прощения важно, но словами не отменишь сделанного".
«
"Жизнь себе и своим семьям парни испортили. Но тут урок всем нам. Задача взрослых – уберегать молодых от беды. Учить уважать традиции, культуру и веру окружающих людей", – написал Владимиров в Telegram.
Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении троих молодых людей, которые сожгли Новый Завет во дворе частного дома в Новоалександровске. По данным следствия, они сняли это на видео и опубликовали, публично оскорбив религиозные чувства верующих. Сейчас они задержаны, скоро будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.
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