https://ria.ru/20240503/izvineniya-1943779434.html

Молодые люди, которые публично сожгли Библию на Ставрополье, извинились

Молодые люди, которые публично сожгли Библию на Ставрополье, извинились - РИА Новости, 03.05.2024

Молодые люди, которые публично сожгли Библию на Ставрополье, извинились

Молодые люди, которые публично сожгли Библию в ставропольском Новоалександровске, извинились, их видеобращение опубликовал губернатор Владимир Владимиров в... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T22:32

2024-05-03T22:32

2024-05-03T22:32

новоалександровск

владимир владимиров

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 3 мая – РИА Новости. Молодые люди, которые публично сожгли Библию в ставропольском Новоалександровске, извинились, их видеобращение опубликовал губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "Приношу свои извинения всем верующим, кого я обидел, и раскаиваюсь в содеянном. Обещаю больше никогда такого не делать", – сказал один из молодых людей. "В своем поступке раскаиваюсь, признаю свою вину. Такого больше никогда не повторится. Приношу извинения всем верующим, чьи чувства я задел", – признался второй фигурант. Губернатор отметил, что "попросить прощения важно, но словами не отменишь сделанного". "Жизнь себе и своим семьям парни испортили. Но тут урок всем нам. Задача взрослых – уберегать молодых от беды. Учить уважать традиции, культуру и веру окружающих людей", – написал Владимиров в Telegram.Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении троих молодых людей, которые сожгли Новый Завет во дворе частного дома в Новоалександровске. По данным следствия, они сняли это на видео и опубликовали, публично оскорбив религиозные чувства верующих. Сейчас они задержаны, скоро будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

https://ria.ru/20231018/ikona-1903546069.html

новоалександровск

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новоалександровск, владимир владимиров, следственный комитет россии (ск рф)