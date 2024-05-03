https://ria.ru/20240503/ishim-1943604260.html
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки поднялся на 22 сантиметра
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки поднялся на 22 сантиметра - РИА Новости, 03.05.2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки поднялся на 22 сантиметра
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки поднялся на 22 сантиметра и к 8.00 (6.00 мск) достиг 1151 сантиметра,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T06:49
2024-05-03T06:49
2024-05-03T06:56
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
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происшествия
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 3 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки поднялся на 22 сантиметра и к 8.00 (6.00 мск) достиг 1151 сантиметра, что выше критической отметки опасного явления на 151 сантиметр.Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 8.00 (6.00 мск) 3 мая уровень воды в реке Ишим в селе Викулово – 1151 сантиметр (критический 1000 см), на 8.00 (6.00 мск) 2 мая он составлял 1129 сантиметров.Днем в четверг губернатор Александр Моор сообщил, что Викулово переживает мощнейший паводок за свою историю, подъем воды может идти еще примерно неделю и, возможно, достигнет максимального прогнозного уровня в 12 метров.В Викуловском районе, по данным открытых источников, проживает около 15 тысяч человек. В зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на четверг в 40 населенных пунктах региона подтоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 141 приусадебный участок, 29 участков автодорог.
https://ria.ru/20240502/navodnenie-1943568936.html
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ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, россия, происшествия, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Россия, Происшествия, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки поднялся на 22 сантиметра
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки поднялся до 1151 сантиметров