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Власти Подмосковья расширят льготы для помощников по уходу за инвалидами

Власти Подмосковья расширят льготы для помощников по уходу за инвалидами - РИА Новости, 03.05.2024

Власти Подмосковья расширят льготы для помощников по уходу за инвалидами

Новые меры поддержки для тех, кто работает с инвалидами, предусмотрят в Московской области. Об этом рассказала первый зампредседателя правительства региона... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:05

2024-05-03T16:05

2024-05-03T16:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Новые меры поддержки для тех, кто работает с инвалидами, предусмотрят в Московской области. Об этом рассказала первый зампредседателя правительства региона Людмила Болатаева, сообщил 360.ru.По ее словам, с 1 июня вводится ежемесячная компенсация аренды квартиры для помощников без жилья в регионе. Так, сотруднику на съем будет положено 20 тысяч рублей, а семье – 30 тысяч рублей.Отмечается, что молодые специалисты смогут получить сразу две выплаты – 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй. Кроме того, для соцработников запустят программу "Приведи друга" с премированием.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)