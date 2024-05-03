https://ria.ru/20240503/invalidy-1943716952.html
Власти Подмосковья расширят льготы для помощников по уходу за инвалидами
Власти Подмосковья расширят льготы для помощников по уходу за инвалидами - РИА Новости, 03.05.2024
Власти Подмосковья расширят льготы для помощников по уходу за инвалидами
Новые меры поддержки для тех, кто работает с инвалидами, предусмотрят в Московской области. Об этом рассказала первый зампредседателя правительства региона... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:05
2024-05-03T16:05
2024-05-03T16:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848725230_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_a9f645e00365556dfc72d99b9d6f8d6c.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Новые меры поддержки для тех, кто работает с инвалидами, предусмотрят в Московской области. Об этом рассказала первый зампредседателя правительства региона Людмила Болатаева, сообщил 360.ru.По ее словам, с 1 июня вводится ежемесячная компенсация аренды квартиры для помощников без жилья в регионе. Так, сотруднику на съем будет положено 20 тысяч рублей, а семье – 30 тысяч рублей.Отмечается, что молодые специалисты смогут получить сразу две выплаты – 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй. Кроме того, для соцработников запустят программу "Приведи друга" с премированием.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848725230_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_686bba7dd4586697dfa11c08e1590ea6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)