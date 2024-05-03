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Власти Подмосковья расширят льготы для помощников по уходу за инвалидами - РИА Новости, 03.05.2024
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Новости Подмосковья
 
16:05 03.05.2024
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Власти Подмосковья расширят льготы для помощников по уходу за инвалидами
Власти Подмосковья расширят льготы для помощников по уходу за инвалидами - РИА Новости, 03.05.2024
Власти Подмосковья расширят льготы для помощников по уходу за инвалидами
Новые меры поддержки для тех, кто работает с инвалидами, предусмотрят в Московской области. Об этом рассказала первый зампредседателя правительства региона... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:05
2024-05-03T16:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Новые меры поддержки для тех, кто работает с инвалидами, предусмотрят в Московской области. Об этом рассказала первый зампредседателя правительства региона Людмила Болатаева, сообщил 360.ru.По ее словам, с 1 июня вводится ежемесячная компенсация аренды квартиры для помощников без жилья в регионе. Так, сотруднику на съем будет положено 20 тысяч рублей, а семье – 30 тысяч рублей.Отмечается, что молодые специалисты смогут получить сразу две выплаты – 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй. Кроме того, для соцработников запустят программу "Приведи друга" с премированием.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти Подмосковья расширят льготы для помощников по уходу за инвалидами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПодъемная платформа для людей с ограниченными возможностями здоровья в подъезде жилого дома в Москве
Подъемная платформа для людей с ограниченными возможностями здоровья в подъезде жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Новые меры поддержки для тех, кто работает с инвалидами, предусмотрят в Московской области. Об этом рассказала первый зампредседателя правительства региона Людмила Болатаева, сообщил 360.ru.
По ее словам, с 1 июня вводится ежемесячная компенсация аренды квартиры для помощников без жилья в регионе. Так, сотруднику на съем будет положено 20 тысяч рублей, а семье – 30 тысяч рублей.
Отмечается, что молодые специалисты смогут получить сразу две выплаты – 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй. Кроме того, для соцработников запустят программу "Приведи друга" с премированием.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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