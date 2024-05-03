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В ГД 6 мая могут рассмотреть запрет для иноагентов на участие в выборах - РИА Новости, 03.05.2024
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14:16 03.05.2024 (обновлено: 14:17 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/inoagent-1943685807.html
В ГД 6 мая могут рассмотреть запрет для иноагентов на участие в выборах
В ГД 6 мая могут рассмотреть запрет для иноагентов на участие в выборах - РИА Новости, 03.05.2024
В ГД 6 мая могут рассмотреть запрет для иноагентов на участие в выборах
Комитет ГД по госстроительству предлагает рассмотреть 6 мая поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах, соответствующий документ размещен в думской... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:16
2024-05-03T14:17
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству предлагает рассмотреть 6 мая поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Включить указанный проект федерального закона в проект порядка работы Государственной думы на 6 мая 2024 года для рассмотрения во втором чтении", - сказано в документе.
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госдума рф, россия, политика
Госдума РФ, Россия, Политика
В ГД 6 мая могут рассмотреть запрет для иноагентов на участие в выборах

Комитет ГД предложил 6 мая рассмотреть запрет иноагентам на участие в выборах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству предлагает рассмотреть 6 мая поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Включить указанный проект федерального закона в проект порядка работы Государственной думы на 6 мая 2024 года для рассмотрения во втором чтении", - сказано в документе.
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Пискарев: иноагенты к выборам готовят провокации у загранучреждений
14 февраля, 07:57
 
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