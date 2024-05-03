https://ria.ru/20240503/inoagent-1943685807.html

В ГД 6 мая могут рассмотреть запрет для иноагентов на участие в выборах

В ГД 6 мая могут рассмотреть запрет для иноагентов на участие в выборах - РИА Новости, 03.05.2024

В ГД 6 мая могут рассмотреть запрет для иноагентов на участие в выборах

Комитет ГД по госстроительству предлагает рассмотреть 6 мая поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах, соответствующий документ размещен в думской... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:16

2024-05-03T14:16

2024-05-03T14:17

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству предлагает рассмотреть 6 мая поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Включить указанный проект федерального закона в проект порядка работы Государственной думы на 6 мая 2024 года для рассмотрения во втором чтении", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240214/provokatsii-1927229837.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, россия, политика