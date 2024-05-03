Рейтинг@Mail.ru
Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше 6 тонн гумпомощи - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
15:09 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/gumpomosch-1943706182.html
Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше 6 тонн гумпомощи
Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше 6 тонн гумпомощи - РИА Новости, 03.05.2024
Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше 6 тонн гумпомощи
Вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова доставила в зону СВО свыше 6 тонн гумпомощи, в том числе маскировочные сети, медикаменты, средства... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:09
2024-05-03T15:09
надежные люди
новгородская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
новгородская областная дума
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943695635_0:150:1280:870_1920x0_80_0_0_8c785858672d062a30748283949397ae.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова доставила в зону СВО свыше 6 тонн гумпомощи, в том числе маскировочные сети, медикаменты, средства радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба заксобрания. Уточняется, что за два с половиной года гуманитарной миссии это уже 19-я поездка Борисовой в зону спецоперации. Собирать помощь в этот раз помогали жители восьми муниципалитетов Новгородской области. "Ольга Борисова доставила в зону СВО более 6 тонн гуманитарного груза. В его составе: медикаменты, бытовые вещи, маскировочные сети, письма от школьников, посылки от родных и близких. Отдельный блок - необходимая техника: детекторы и средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении. Отмечается, что помощь традиционно доставляется по всем участкам фронта - в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
https://ria.ru/20240503/partiya-1943678922.html
новгородская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943695635_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_35672c2c3090892df9808f06fc908a40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, новгородская областная дума, сво
Надежные люди, Новгородская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Новгородская областная Дума, СВО

Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше 6 тонн гумпомощи

© Фото : Новгородская областная ДумаНовгородский депутат доставила в зону СВО свыше шести тонн гумпомощи
Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше шести тонн гумпомощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Новгородская областная Дума
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова доставила в зону СВО свыше 6 тонн гумпомощи, в том числе маскировочные сети, медикаменты, средства радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба заксобрания.
Уточняется, что за два с половиной года гуманитарной миссии это уже 19-я поездка Борисовой в зону спецоперации. Собирать помощь в этот раз помогали жители восьми муниципалитетов Новгородской области.
© Фото : Новгородская областная ДумаНовгородский депутат доставила в зону СВО свыше шести тонн гумпомощи
Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше шести тонн гумпомощи
Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше шести тонн гумпомощи
© Фото : Новгородская областная Дума
1 из 2
© Фото : Новгородская областная ДумаНовгородский депутат доставила в зону СВО свыше шести тонн гумпомощи
Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше шести тонн гумпомощи
Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше шести тонн гумпомощи
© Фото : Новгородская областная Дума
2 из 2
Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше шести тонн гумпомощи
© Фото : Новгородская областная Дума
1 из 2
Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше шести тонн гумпомощи
© Фото : Новгородская областная Дума
2 из 2
"Ольга Борисова доставила в зону СВО более 6 тонн гуманитарного груза. В его составе: медикаменты, бытовые вещи, маскировочные сети, письма от школьников, посылки от родных и близких. Отдельный блок - необходимая техника: детекторы и средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь традиционно доставляется по всем участкам фронта - в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Пермский край отправил бойцам СВО 13 машин и партию черных ножей - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Пермский край отправил в зону СВО 13 автомобилей и партию "черных ножей"
Вчера, 13:49
 
Надежные людиНовгородская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаНовгородская областная ДумаСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала