Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше 6 тонн гумпомощи
© Фото : Новгородская областная ДумаНовгородский депутат доставила в зону СВО свыше шести тонн гумпомощи
© Фото : Новгородская областная Дума
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова доставила в зону СВО свыше 6 тонн гумпомощи, в том числе маскировочные сети, медикаменты, средства радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба заксобрания.
Уточняется, что за два с половиной года гуманитарной миссии это уже 19-я поездка Борисовой в зону спецоперации. Собирать помощь в этот раз помогали жители восьми муниципалитетов Новгородской области.
© Фото : Новгородская областная ДумаНовгородский депутат доставила в зону СВО свыше шести тонн гумпомощи
Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше шести тонн гумпомощи
© Фото : Новгородская областная Дума
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© Фото : Новгородская областная ДумаНовгородский депутат доставила в зону СВО свыше шести тонн гумпомощи
Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше шести тонн гумпомощи
© Фото : Новгородская областная Дума
2 из 2
Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше шести тонн гумпомощи
© Фото : Новгородская областная Дума
1 из 2
Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше шести тонн гумпомощи
© Фото : Новгородская областная Дума
2 из 2
"Ольга Борисова доставила в зону СВО более 6 тонн гуманитарного груза. В его составе: медикаменты, бытовые вещи, маскировочные сети, письма от школьников, посылки от родных и близких. Отдельный блок - необходимая техника: детекторы и средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь традиционно доставляется по всем участкам фронта - в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.