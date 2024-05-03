https://ria.ru/20240503/gumpomosch-1943706182.html

Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше 6 тонн гумпомощи

Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше 6 тонн гумпомощи - РИА Новости, 03.05.2024

Новгородский депутат доставила в зону СВО свыше 6 тонн гумпомощи

Вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова доставила в зону СВО свыше 6 тонн гумпомощи, в том числе маскировочные сети, медикаменты, средства... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T15:09

2024-05-03T15:09

2024-05-03T15:09

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова доставила в зону СВО свыше 6 тонн гумпомощи, в том числе маскировочные сети, медикаменты, средства радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба заксобрания. Уточняется, что за два с половиной года гуманитарной миссии это уже 19-я поездка Борисовой в зону спецоперации. Собирать помощь в этот раз помогали жители восьми муниципалитетов Новгородской области. "Ольга Борисова доставила в зону СВО более 6 тонн гуманитарного груза. В его составе: медикаменты, бытовые вещи, маскировочные сети, письма от школьников, посылки от родных и близких. Отдельный блок - необходимая техника: детекторы и средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении. Отмечается, что помощь традиционно доставляется по всем участкам фронта - в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

https://ria.ru/20240503/partiya-1943678922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, новгородская областная дума, сво