https://ria.ru/20240503/gladkov-1943655774.html

В Белгородской области рассказали об интенсивности обстрелов региона

В Белгородской области рассказали об интенсивности обстрелов региона - РИА Новости, 03.05.2024

В Белгородской области рассказали об интенсивности обстрелов региона

Более 30 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:25

2024-05-03T12:25

2024-05-03T12:25

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

муром

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Более 30 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 2 мая по семи приграничным районам было выпущено 15 снарядов, также на регион были атаки с использованием 33 беспилотников, в том числе пять сброшенных с дронов боеприпасов. В Белгородском районе при попытке самостоятельно разобрать противопехотную мину погиб мирный житель. За отчетный день повреждения выявили в пяти частных дома, четырех грузовых автомобилях и объекте связи. "В селе Черемошное противник атаковал с помощью FPV-дрона... Над селом Красный Хутор системой ПВО сбито три БПЛА противника, над поселком Разумное, селами Солохи, Ближнее, Вергилевка, Варваровка, Головино, Никольское и Журавлевка – по одному беспилотнику. Обошлось без последствий на земле. По селу Журавлевка выпущено шесть артиллерийских снарядов и один гранатометный выстрел. В селе Красный Хутор противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе, в селе Вергилевка – с помощью трех FPV-дронов, в селе Наумовка – с помощью двух БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Валуйском городском округе окраина села Новопетровка атакована с помощью двух беспилотников самолетного типа. В Волоконовском районе, как уточнил глава области, три раза из ствольной артиллерии обстреляли хутор Старый. В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено два минометных снаряда. Окраина села Староселье подверглась атаке с помощью трех дронов-камикадзе, ещё один дрон был сбит из стрелкового оружия. На окраине села Вязовое с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. На окраине поселка Прилесье противник атаковал с помощью FPV-дрона, который впоследствии сдетонировал, сообщил губернатор. По словам Гладкова, в Грайворонском округе в селе Новостроевка-Вторая с дрона сброшено взрывное устройство, а по селу Безымено выпущен один минометный снаряд. "В Шебекинском городском округе в селе Муром с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. По селу Новая Таволжанка выпущено два минометных снаряда... В поселке Красное с БПЛА сброшено взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет. В селе Вознесеновка противник атаковал с помощью одного FPV-дрона", - сообщил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По информации губернатора, с февраля 2022 года в при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 663 человека были ранены.

https://ria.ru/20240406/ataki-1938271500.html

https://ria.ru/20240428/ataki-1942925583.html

https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932513786.html

белгородская область

белгородский район

муром

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия