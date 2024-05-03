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В Белгородской области рассказали об интенсивности обстрелов региона - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/gladkov-1943655774.html
В Белгородской области рассказали об интенсивности обстрелов региона
В Белгородской области рассказали об интенсивности обстрелов региона - РИА Новости, 03.05.2024
В Белгородской области рассказали об интенсивности обстрелов региона
Более 30 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:25
2024-05-03T12:25
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Более 30 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 2 мая по семи приграничным районам было выпущено 15 снарядов, также на регион были атаки с использованием 33 беспилотников, в том числе пять сброшенных с дронов боеприпасов. В Белгородском районе при попытке самостоятельно разобрать противопехотную мину погиб мирный житель. За отчетный день повреждения выявили в пяти частных дома, четырех грузовых автомобилях и объекте связи. "В селе Черемошное противник атаковал с помощью FPV-дрона... Над селом Красный Хутор системой ПВО сбито три БПЛА противника, над поселком Разумное, селами Солохи, Ближнее, Вергилевка, Варваровка, Головино, Никольское и Журавлевка – по одному беспилотнику. Обошлось без последствий на земле. По селу Журавлевка выпущено шесть артиллерийских снарядов и один гранатометный выстрел. В селе Красный Хутор противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе, в селе Вергилевка – с помощью трех FPV-дронов, в селе Наумовка – с помощью двух БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Валуйском городском округе окраина села Новопетровка атакована с помощью двух беспилотников самолетного типа. В Волоконовском районе, как уточнил глава области, три раза из ствольной артиллерии обстреляли хутор Старый. В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено два минометных снаряда. Окраина села Староселье подверглась атаке с помощью трех дронов-камикадзе, ещё один дрон был сбит из стрелкового оружия. На окраине села Вязовое с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. На окраине поселка Прилесье противник атаковал с помощью FPV-дрона, который впоследствии сдетонировал, сообщил губернатор. По словам Гладкова, в Грайворонском округе в селе Новостроевка-Вторая с дрона сброшено взрывное устройство, а по селу Безымено выпущен один минометный снаряд. "В Шебекинском городском округе в селе Муром с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. По селу Новая Таволжанка выпущено два минометных снаряда... В поселке Красное с БПЛА сброшено взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет. В селе Вознесеновка противник атаковал с помощью одного FPV-дрона", - сообщил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По информации губернатора, с февраля 2022 года в при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 663 человека были ранены.
https://ria.ru/20240406/ataki-1938271500.html
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белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области рассказали об интенсивности обстрелов региона

Гладков: Белгородскую область за сутки атаковали более 30 украинских БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Более 30 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 2 мая по семи приграничным районам было выпущено 15 снарядов, также на регион были атаки с использованием 33 беспилотников, в том числе пять сброшенных с дронов боеприпасов. В Белгородском районе при попытке самостоятельно разобрать противопехотную мину погиб мирный житель. За отчетный день повреждения выявили в пяти частных дома, четырех грузовых автомобилях и объекте связи.
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"В селе Черемошное противник атаковал с помощью FPV-дрона... Над селом Красный Хутор системой ПВО сбито три БПЛА противника, над поселком Разумное, селами Солохи, Ближнее, Вергилевка, Варваровка, Головино, Никольское и Журавлевка – по одному беспилотнику. Обошлось без последствий на земле. По селу Журавлевка выпущено шесть артиллерийских снарядов и один гранатометный выстрел. В селе Красный Хутор противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе, в селе Вергилевка – с помощью трех FPV-дронов, в селе Наумовка – с помощью двух БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Валуйском городском округе окраина села Новопетровка атакована с помощью двух беспилотников самолетного типа.
В Волоконовском районе, как уточнил глава области, три раза из ствольной артиллерии обстреляли хутор Старый. В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено два минометных снаряда. Окраина села Староселье подверглась атаке с помощью трех дронов-камикадзе, ещё один дрон был сбит из стрелкового оружия. На окраине села Вязовое с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. На окраине поселка Прилесье противник атаковал с помощью FPV-дрона, который впоследствии сдетонировал, сообщил губернатор.
По словам Гладкова, в Грайворонском округе в селе Новостроевка-Вторая с дрона сброшено взрывное устройство, а по селу Безымено выпущен один минометный снаряд.
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Более 20 украинских дронов атаковали Белгородскую область за сутки
28 апреля, 15:05
"В Шебекинском городском округе в селе Муром с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. По селу Новая Таволжанка выпущено два минометных снаряда... В поселке Красное с БПЛА сброшено взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет. В селе Вознесеновка противник атаковал с помощью одного FPV-дрона", - сообщил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По информации губернатора, с февраля 2022 года в при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 663 человека были ранены.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районМуромВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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