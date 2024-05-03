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В Чувашии пьяный водитель врезался в машину ГИБДД - РИА Новости, 03.05.2024
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12:17 03.05.2024
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В Чувашии пьяный водитель врезался в машину ГИБДД
В Чувашии пьяный водитель врезался в машину ГИБДД - РИА Новости, 03.05.2024
В Чувашии пьяный водитель врезался в машину ГИБДД
Пьяный водитель врезался в машину ГИБДД в Чувашии, пострадали трое сотрудников полиции, сообщило МВД республики. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:17
2024-05-03T12:17
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Пьяный водитель врезался в машину ГИБДД в Чувашии, пострадали трое сотрудников полиции, сообщило МВД республики. Вечером 2 мая в полицию поступило сообщение о нетрезвом водителе Ford Mondeo, движущемся в сторону Вурнарского округа. "Для проверки данной информации около 22.10 на автодороге "Никольское - Ядрин - Калинино" начальник отделения ГИБДД пытался остановить иномарку сигналом жезла, однако нарушитель продолжил движение по встречной полосе и врезался в стоявший на обочине со включенными световыми и звуковыми сигналами служебный автомобиль, а также находившегося рядом полицейского. После столкновения Ford Mondeo опрокинулся в кювет", - говорится в сообщении. Трое сотрудников полиции были доставлены в больницу. После оказания помощи один из полицейских был отпущен домой, двое других госпитализированы, их жизнь вне опасности. "Управлявший иномаркой 43-летний житель села Батырево, у которого имелись внешние признаки опьянения, на месте ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В аварии нигде не работающий мужчина не пострадал", - отмечается в сообщении.
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происшествия, ford motor, гибдд мвд рф
Происшествия, Ford Motor, ГИБДД МВД РФ
В Чувашии пьяный водитель врезался в машину ГИБДД

В Чувашии пьяный водитель врезался в машину ГИБДД, пострадали трое полицейских

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Пьяный водитель врезался в машину ГИБДД в Чувашии, пострадали трое сотрудников полиции, сообщило МВД республики.
Вечером 2 мая в полицию поступило сообщение о нетрезвом водителе Ford Mondeo, движущемся в сторону Вурнарского округа.
«
"Для проверки данной информации около 22.10 на автодороге "Никольское - Ядрин - Калинино" начальник отделения ГИБДД пытался остановить иномарку сигналом жезла, однако нарушитель продолжил движение по встречной полосе и врезался в стоявший на обочине со включенными световыми и звуковыми сигналами служебный автомобиль, а также находившегося рядом полицейского. После столкновения Ford Mondeo опрокинулся в кювет", - говорится в сообщении.
Трое сотрудников полиции были доставлены в больницу. После оказания помощи один из полицейских был отпущен домой, двое других госпитализированы, их жизнь вне опасности.
"Управлявший иномаркой 43-летний житель села Батырево, у которого имелись внешние признаки опьянения, на месте ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В аварии нигде не работающий мужчина не пострадал", - отмечается в сообщении.
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