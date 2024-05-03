https://ria.ru/20240503/gibdd-1943652660.html

В Чувашии пьяный водитель врезался в машину ГИБДД

В Чувашии пьяный водитель врезался в машину ГИБДД - РИА Новости, 03.05.2024

В Чувашии пьяный водитель врезался в машину ГИБДД

Пьяный водитель врезался в машину ГИБДД в Чувашии, пострадали трое сотрудников полиции, сообщило МВД республики. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:17

2024-05-03T12:17

2024-05-03T12:17

происшествия

ford motor

гибдд мвд рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Пьяный водитель врезался в машину ГИБДД в Чувашии, пострадали трое сотрудников полиции, сообщило МВД республики. Вечером 2 мая в полицию поступило сообщение о нетрезвом водителе Ford Mondeo, движущемся в сторону Вурнарского округа. "Для проверки данной информации около 22.10 на автодороге "Никольское - Ядрин - Калинино" начальник отделения ГИБДД пытался остановить иномарку сигналом жезла, однако нарушитель продолжил движение по встречной полосе и врезался в стоявший на обочине со включенными световыми и звуковыми сигналами служебный автомобиль, а также находившегося рядом полицейского. После столкновения Ford Mondeo опрокинулся в кювет", - говорится в сообщении. Трое сотрудников полиции были доставлены в больницу. После оказания помощи один из полицейских был отпущен домой, двое других госпитализированы, их жизнь вне опасности. "Управлявший иномаркой 43-летний житель села Батырево, у которого имелись внешние признаки опьянения, на месте ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В аварии нигде не работающий мужчина не пострадал", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240429/napadenie-1943049563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ford motor, гибдд мвд рф