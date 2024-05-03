https://ria.ru/20240503/gibdd-1943652660.html
В Чувашии пьяный водитель врезался в машину ГИБДД
В Чувашии пьяный водитель врезался в машину ГИБДД - РИА Новости, 03.05.2024
В Чувашии пьяный водитель врезался в машину ГИБДД
Пьяный водитель врезался в машину ГИБДД в Чувашии, пострадали трое сотрудников полиции, сообщило МВД республики. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:17
2024-05-03T12:17
2024-05-03T12:17
происшествия
ford motor
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Пьяный водитель врезался в машину ГИБДД в Чувашии, пострадали трое сотрудников полиции, сообщило МВД республики. Вечером 2 мая в полицию поступило сообщение о нетрезвом водителе Ford Mondeo, движущемся в сторону Вурнарского округа. "Для проверки данной информации около 22.10 на автодороге "Никольское - Ядрин - Калинино" начальник отделения ГИБДД пытался остановить иномарку сигналом жезла, однако нарушитель продолжил движение по встречной полосе и врезался в стоявший на обочине со включенными световыми и звуковыми сигналами служебный автомобиль, а также находившегося рядом полицейского. После столкновения Ford Mondeo опрокинулся в кювет", - говорится в сообщении. Трое сотрудников полиции были доставлены в больницу. После оказания помощи один из полицейских был отпущен домой, двое других госпитализированы, их жизнь вне опасности. "Управлявший иномаркой 43-летний житель села Батырево, у которого имелись внешние признаки опьянения, на месте ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В аварии нигде не работающий мужчина не пострадал", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240429/napadenie-1943049563.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ford motor, гибдд мвд рф
Происшествия, Ford Motor, ГИБДД МВД РФ
В Чувашии пьяный водитель врезался в машину ГИБДД
В Чувашии пьяный водитель врезался в машину ГИБДД, пострадали трое полицейских
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Пьяный водитель врезался в машину ГИБДД в Чувашии, пострадали трое сотрудников полиции, сообщило МВД республики.
Вечером 2 мая в полицию поступило сообщение о нетрезвом водителе Ford Mondeo, движущемся в сторону Вурнарского округа.
«
"Для проверки данной информации около 22.10 на автодороге "Никольское - Ядрин - Калинино" начальник отделения ГИБДД пытался остановить иномарку сигналом жезла, однако нарушитель продолжил движение по встречной полосе и врезался в стоявший на обочине со включенными световыми и звуковыми сигналами служебный автомобиль, а также находившегося рядом полицейского. После столкновения Ford Mondeo опрокинулся в кювет", - говорится в сообщении.
Трое сотрудников полиции были доставлены в больницу. После оказания помощи один из полицейских был отпущен домой, двое других госпитализированы, их жизнь вне опасности.
"Управлявший иномаркой 43-летний житель села Батырево, у которого имелись внешние признаки опьянения, на месте ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В аварии нигде не работающий мужчина не пострадал", - отмечается в сообщении.