https://ria.ru/20240503/gagauziya-1943685239.html

Парламент Гагаузии утвердил соглашение о сотрудничестве с Промсвязьбанком

Парламент Гагаузии утвердил соглашение о сотрудничестве с Промсвязьбанком - РИА Новости, 03.05.2024

Парламент Гагаузии утвердил соглашение о сотрудничестве с Промсвязьбанком

Депутаты парламента Гагаузии утвердили договор о сотрудничестве, подписанный главой Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгений Гуцул с Промсвязьбанком,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:13

2024-05-03T14:13

2024-05-03T14:13

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александр тарнавский

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КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Депутаты парламента Гагаузии утвердили договор о сотрудничестве, подписанный главой Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгений Гуцул с Промсвязьбанком, передает портал Gagauzinfo. Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и глава автономии Гуцул в начале апреля подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. С 1 мая новые клиенты ПСБ из Молдавии - участники реализуемой программы - получили доступ к специальной льготной программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам, а к счетам ПСБ привязаны карты "Мир". "Договор, подписанный с российским ПСБ, утвердили депутаты Народного собрания. Они обсудили подписанное в Москве башканом Гагаузии Евгенией Гуцул Соглашение о гуманитарном взаимодействии в финансово-кредитной сфере", - говорится в сообщении. Против утверждения соглашения проголосовал лишь вице-спикер гагаузского парламента Александр Тарнавский. Он считает, что документ не может иметь юридической силы без его предварительного согласования с МИД Молдавии. Ему возразил второй вице-спикер Георгий Лейчу, который пояснил, что договор заключен с акционерным обществом, а не с публичным учреждением, поэтому нет необходимости оформлять ратификацию соглашения в виде закона. Соглашение с ПСБ позволило властям Гагаузии обеспечить дополнительные выплаты для местных пенсионеров в размере 2000 леев или 9958 рублей. На сегодняшний день, возможностью получить эти средства воспользовалась половина пенсионеров автономии. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938781041.html

https://ria.ru/20240422/gutsul-1941610354.html

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в мире, молдавия, гагаузия, москва, евгения гуцул, петр фрадков, александр тарнавский, промсвязьбанк, таможенный союз