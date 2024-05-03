https://ria.ru/20240503/fok-1943761803.html

Югра построит в Макеевке крупный физкультурно-оздоровительный комплекс

Югра построит в Макеевке крупный физкультурно-оздоровительный комплекс - РИА Новости, 03.05.2024

Югра построит в Макеевке крупный физкультурно-оздоровительный комплекс

Ханты-Мансийский автономный округ построит в подшефной Макеевке в Донецкой Народной Республике физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 20 тысяч... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T19:52

2024-05-03T19:52

2024-05-03T19:52

ханты-мансийский автономный округ

макеевка

донецкая народная республика

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

денис пушилин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ построит в подшефной Макеевке в Донецкой Народной Республике физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 20 тысяч квадратных метров, сообщает департамент внутренней политики Югры. Презентация проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса состоялась в рамках рабочего визита в ДНР главы ХМАО Натальи Комаровой. "Это будет обустроенное, комфортное место с доступным и широким предложением возможностей для детей и взрослых, для занятий спортом и просто для здоровья: фитнес, бассейн и прочие площадки. Будет гостиница, следовательно, здесь будут организованы новые рабочие места", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры. Планируется, что комплекс будет включать в себя зал художественной гимнастики, бассейн, зал для мини-футбола, баскетбола и волейбола, зал для единоборств, тренажерный зал, трибуны для зрителей, а также гостиницу и фудкорты. По данным властей Югры, общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составит более 20 тысяч квадратных метров. Реализовать проект планируется в течении трех лет. "Все это мы планируем строить с учетом наиболее прогрессивных строительных материалов и с применением крупноузловой сборки. Каркас остается стальным, а панели будут из современных материалов. Перед нами поставлена задача, чтобы это было эстетично, функционально и максимально долговечно. Сегодня уже идет проектирование абсолютно всех инженерных сетей, а внутреннее зонирование согласовано сторонами. Мы уверены, что до конца года мы пройдем государственную экспертизу и получим лицензию на строительство", - приводит департамент слова заместителя губернатора Югры Азата Ислаева. Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, со временем физкультурный центр обрастет жилыми кварталами и дополнительной инфраструктурой, что привлечет жителей не только Макеевки, но и Донецка. В мае 2022 года Наталья Комарова и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание городу и его жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20240206/makeevka-1925727863.html

https://ria.ru/20231117/makeevka-1910081439.html

https://ria.ru/20231113/yugra-1909129289.html

макеевка

донецкая народная республика

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

макеевка, донецкая народная республика, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, денис пушилин