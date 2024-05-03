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Посольство потребовало от МИД Финляндии сведений о задержанных россиянах - РИА Новости, 03.05.2024
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19:43 03.05.2024 (обновлено: 21:17 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943761131.html
Посольство потребовало от МИД Финляндии сведений о задержанных россиянах
Посольство потребовало от МИД Финляндии сведений о задержанных россиянах - РИА Новости, 03.05.2024
Посольство потребовало от МИД Финляндии сведений о задержанных россиянах
Посольство в Хельсинки потребовало от финских властей сведений о задержанных в стране гражданах России, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T19:43
2024-05-03T21:17
в мире
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хельсинки
финляндия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Посольство в Хельсинки потребовало от финских властей сведений о задержанных в стране гражданах России, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Сразу же после получения информации о задержании российских граждан посольство потребовало от финских правоохранительных органов сведений о причинах произошедшего и предоставления возможности установления контактов сотрудников нашего консульского отдела с задержанными", — рассказали в пресс-службе.Пока запросы посольства остаются без ответа. Российские дипломаты направили в финский МИД ноту с требованием установления связи консульского отдела с задержанными.В дипмиссии добавили, что поддерживают контакты с их родственниками, намерены добиваться соблюдения прав и законных интересов россиян.Финская полиция задержала троих граждан России в конце апреля. По имеющимся данным, двух молодых людей и девушку, которые учатся в местном колледже, подозревают в вывозе из Финляндии товаров, попадающих под действие санкций против Москвы.По информации СМИ, в пятницу суд первой инстанции постановил заключить россиян под стражу, установив срок выдвижения обвинений до 16 августа. Процесс проходил за закрытыми дверями, подробности дела не разглашаются, отметили в посольстве.
https://ria.ru/20240430/granitsa-1943218377.html
https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943625090.html
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в мире, россия, хельсинки, финляндия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Хельсинки, Финляндия, Санкции в отношении России
Посольство потребовало от МИД Финляндии сведений о задержанных россиянах

Посольство потребовало от МИД Финляндии дать связь с задержанными россиянами

© Фото : Посольство Российской Федерации в ФинляндииЗдание посольства Российской Федерации в Финляндии
Здание посольства Российской Федерации в Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Посольство Российской Федерации в Финляндии
Здание посольства Российской Федерации в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Посольство в Хельсинки потребовало от финских властей сведений о задержанных в стране гражданах России, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Сразу же после получения информации о задержании российских граждан посольство потребовало от финских правоохранительных органов сведений о причинах произошедшего и предоставления возможности установления контактов сотрудников нашего консульского отдела с задержанными", — рассказали в пресс-службе.
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Пока запросы посольства остаются без ответа. Российские дипломаты направили в финский МИД ноту с требованием установления связи консульского отдела с задержанными.
В дипмиссии добавили, что поддерживают контакты с их родственниками, намерены добиваться соблюдения прав и законных интересов россиян.
Финская полиция задержала троих граждан России в конце апреля. По имеющимся данным, двух молодых людей и девушку, которые учатся в местном колледже, подозревают в вывозе из Финляндии товаров, попадающих под действие санкций против Москвы.
По информации СМИ, в пятницу суд первой инстанции постановил заключить россиян под стражу, установив срок выдвижения обвинений до 16 августа. Процесс проходил за закрытыми дверями, подробности дела не разглашаются, отметили в посольстве.
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