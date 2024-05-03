https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943761131.html
Посольство потребовало от МИД Финляндии сведений о задержанных россиянах
Посольство потребовало от МИД Финляндии сведений о задержанных россиянах - РИА Новости, 03.05.2024
Посольство потребовало от МИД Финляндии сведений о задержанных россиянах
Посольство в Хельсинки потребовало от финских властей сведений о задержанных в стране гражданах России, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T19:43
2024-05-03T19:43
2024-05-03T21:17
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Посольство в Хельсинки потребовало от финских властей сведений о задержанных в стране гражданах России, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Сразу же после получения информации о задержании российских граждан посольство потребовало от финских правоохранительных органов сведений о причинах произошедшего и предоставления возможности установления контактов сотрудников нашего консульского отдела с задержанными", — рассказали в пресс-службе.Пока запросы посольства остаются без ответа. Российские дипломаты направили в финский МИД ноту с требованием установления связи консульского отдела с задержанными.В дипмиссии добавили, что поддерживают контакты с их родственниками, намерены добиваться соблюдения прав и законных интересов россиян.Финская полиция задержала троих граждан России в конце апреля. По имеющимся данным, двух молодых людей и девушку, которые учатся в местном колледже, подозревают в вывозе из Финляндии товаров, попадающих под действие санкций против Москвы.По информации СМИ, в пятницу суд первой инстанции постановил заключить россиян под стражу, установив срок выдвижения обвинений до 16 августа. Процесс проходил за закрытыми дверями, подробности дела не разглашаются, отметили в посольстве.
https://ria.ru/20240430/granitsa-1943218377.html
https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943625090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, хельсинки, финляндия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Хельсинки, Финляндия, Санкции в отношении России
Посольство потребовало от МИД Финляндии сведений о задержанных россиянах
Посольство потребовало от МИД Финляндии дать связь с задержанными россиянами
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Посольство в Хельсинки потребовало от финских властей сведений о задержанных в стране гражданах России, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Сразу же после получения информации о задержании российских граждан посольство потребовало от финских правоохранительных органов сведений о причинах произошедшего и предоставления возможности установления контактов сотрудников нашего консульского отдела с задержанными", — рассказали в пресс-службе.
Пока запросы посольства остаются без ответа. Российские дипломаты направили в финский МИД ноту с требованием установления связи консульского отдела с задержанными.
В дипмиссии добавили, что поддерживают контакты с их родственниками, намерены добиваться соблюдения прав и законных интересов россиян.
Финская полиция задержала троих граждан России в конце апреля. По имеющимся данным, двух молодых людей и девушку, которые учатся в местном колледже, подозревают в вывозе из Финляндии
товаров, попадающих под действие санкций против Москвы.
По информации СМИ, в пятницу суд первой инстанции постановил заключить россиян под стражу, установив срок выдвижения обвинений до 16 августа. Процесс проходил за закрытыми дверями, подробности дела не разглашаются, отметили в посольстве.