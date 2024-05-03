https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943724256.html
В Финляндии арестовали трех россиян по подозрению в нарушении санкций
В Финляндии арестовали трех россиян по подозрению в нарушении санкций - РИА Новости, 03.05.2024
В Финляндии арестовали трех россиян по подозрению в нарушении санкций
Суд в Финляндии постановил заключить под стражу трех граждан России по подозрению в экспорте товаров двойного назначения, сообщает в пятницу региональное... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:36
2024-05-03T16:36
2024-05-03T16:42
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Суд в Финляндии постановил заключить под стражу трех граждан России по подозрению в экспорте товаров двойного назначения, сообщает в пятницу региональное издание Kaleva. "Окружной суд постановил заключить под стражу молодых людей из России, обучающихся в профессиональном колледже Кайнуу, подозреваемых в вывозе военного оборудования из Финляндии", - сказано в материале. Ранее общественный вещатель Yle сообщал, что полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства. Речь идет об экспорте товаров и технологий так называемого двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, из Финляндии в другие страны. По данным суда, подозреваемые - студенты профессионального колледжа Кайнуу, два мужчины в возрасте 25 лет и женщина в возрасте 18 лет. Они были задержаны 30 апреля.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
В Финляндии арестовали трех россиян по подозрению в нарушении санкций
Суд в Финляндии арестовал трех россиян, подозреваемых в экспорте оружия
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости.
Суд в Финляндии постановил заключить под стражу трех граждан России по подозрению в экспорте товаров двойного назначения, сообщает в пятницу региональное издание Kaleva
.
"Окружной суд постановил заключить под стражу молодых людей из России, обучающихся в профессиональном колледже Кайнуу, подозреваемых в вывозе военного оборудования из Финляндии", - сказано в материале.
Ранее общественный вещатель Yle сообщал, что полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства. Речь идет об экспорте товаров и технологий так называемого двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, из Финляндии в другие страны.
По данным суда, подозреваемые - студенты профессионального колледжа Кайнуу, два мужчины в возрасте 25 лет и женщина в возрасте 18 лет. Они были задержаны 30 апреля.