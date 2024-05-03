https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943724256.html

В Финляндии арестовали трех россиян по подозрению в нарушении санкций

В Финляндии арестовали трех россиян по подозрению в нарушении санкций - РИА Новости, 03.05.2024

В Финляндии арестовали трех россиян по подозрению в нарушении санкций

Суд в Финляндии постановил заключить под стражу трех граждан России по подозрению в экспорте товаров двойного назначения, сообщает в пятницу региональное... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:36

2024-05-03T16:36

2024-05-03T16:42

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Суд в Финляндии постановил заключить под стражу трех граждан России по подозрению в экспорте товаров двойного назначения, сообщает в пятницу региональное издание Kaleva. "Окружной суд постановил заключить под стражу молодых людей из России, обучающихся в профессиональном колледже Кайнуу, подозреваемых в вывозе военного оборудования из Финляндии", - сказано в материале. Ранее общественный вещатель Yle сообщал, что полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства. Речь идет об экспорте товаров и технологий так называемого двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, из Финляндии в другие страны. По данным суда, подозреваемые - студенты профессионального колледжа Кайнуу, два мужчины в возрасте 25 лет и женщина в возрасте 18 лет. Они были задержаны 30 апреля.

https://ria.ru/20240312/sanktsii-1932398378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, финляндия