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В Финляндии арестовали трех россиян по подозрению в нарушении санкций - РИА Новости, 03.05.2024
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16:36 03.05.2024 (обновлено: 16:42 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943724256.html
В Финляндии арестовали трех россиян по подозрению в нарушении санкций
В Финляндии арестовали трех россиян по подозрению в нарушении санкций - РИА Новости, 03.05.2024
В Финляндии арестовали трех россиян по подозрению в нарушении санкций
Суд в Финляндии постановил заключить под стражу трех граждан России по подозрению в экспорте товаров двойного назначения, сообщает в пятницу региональное... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:36
2024-05-03T16:42
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Суд в Финляндии постановил заключить под стражу трех граждан России по подозрению в экспорте товаров двойного назначения, сообщает в пятницу региональное издание Kaleva. "Окружной суд постановил заключить под стражу молодых людей из России, обучающихся в профессиональном колледже Кайнуу, подозреваемых в вывозе военного оборудования из Финляндии", - сказано в материале. Ранее общественный вещатель Yle сообщал, что полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства. Речь идет об экспорте товаров и технологий так называемого двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, из Финляндии в другие страны. По данным суда, подозреваемые - студенты профессионального колледжа Кайнуу, два мужчины в возрасте 25 лет и женщина в возрасте 18 лет. Они были задержаны 30 апреля.
https://ria.ru/20240312/sanktsii-1932398378.html
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в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
В Финляндии арестовали трех россиян по подозрению в нарушении санкций

Суд в Финляндии арестовал трех россиян, подозреваемых в экспорте оружия

© AP Photo / Lehtikuva/Roni LehtiФинские полицейские
Финские полицейские - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Lehtikuva/Roni Lehti
Финские полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Суд в Финляндии постановил заключить под стражу трех граждан России по подозрению в экспорте товаров двойного назначения, сообщает в пятницу региональное издание Kaleva.
"Окружной суд постановил заключить под стражу молодых людей из России, обучающихся в профессиональном колледже Кайнуу, подозреваемых в вывозе военного оборудования из Финляндии", - сказано в материале.
Туристы во время прогулки в городе Кемере в Турции - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Россиянам объяснили, как платить за границей в обход санкций
12 марта, 02:17
Ранее общественный вещатель Yle сообщал, что полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства. Речь идет об экспорте товаров и технологий так называемого двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, из Финляндии в другие страны.
По данным суда, подозреваемые - студенты профессионального колледжа Кайнуу, два мужчины в возрасте 25 лет и женщина в возрасте 18 лет. Они были задержаны 30 апреля.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Финляндия расследует поставку дронов, которые могли попасть в Россию
5 декабря 2023, 10:42
 
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